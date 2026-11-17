Хабиб Нурмагомедов ездил в ОАЭ, чтобы освободить Усмана из тюрьмы? Подробности переговоров
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
- В российских СМИ появились сообщения о том, что Усман Нурмагомедов и его команда были освобождены из тюрьмы в результате переговоров Хабиба Нурмагомедова с официальными лицами ОАЭ.
- Ранее после драки с Мерабом Двалишвили в отеле Абу-Даби суд приговорил Усмана Нурмагомедова и других участников к шести месяцам тюремного заключения.
- Также в отношении них была назначена мера депортации.
Усман Нурмагомедов и его команда, возможно, оставили тяжелые дни позади. Согласно сообщениям, распространившимся в российских СМИ, Хабиб Нурмагомедов лично отправился в ОАЭ и провел переговоры с властями Эмиратов. Утверждается, что в результате члены группы, в том числе Усман, были поэтапно освобождены. Однако эта информация пока официально не подтверждена.
Гостиничный конфликт в Абу-Даби, вызвавший большой резонанс в мире ММА, перешел на новый этап. Несколько дней назад появились сообщения о том, что Усман Нурмагомедов и члены его команды были приговорены к шести месяцам тюремного заключения. Теперь же говорят, что они вышли на свободу, и личное вмешательство Хабиба Нурмагомедова сыграло в этом важную роль.
Ездил ли Хабиб в ОАЭ для проведения переговоров?
Согласно сообщениям, основанным на данных российского Телеграм-канала Маш, близкие Усмана Нурмагомедова сначала пытались решить ситуацию самостоятельно. Затем они обратились за помощью к Хабибу Нурмагомедову.
Утверждается, что Хабиб сначала пытался решить вопрос через главу UFC Дэйну Уайта и американских партнеров. Однако из-за специфики законодательства и правовых норм ОАЭ эти попытки не принесли результата.
После этого, как сообщается, Хабиб сам отправился в Эмираты и провел переговоры с местными властями.
По данным источника, стороны достигли соглашения об освобождении заключенных не одновременно, а поэтапно. Первая группа была освобождена 15 ноября, а вторая группа, в которой находился и Усман Нурмагомедов, — 16 ноября.
Однако визит Хабиба в ОАЭ, содержание переговоров и условия соглашения не подтверждены независимыми источниками. Поэтому к этой информации пока следует относиться как к неподтвержденным сообщениям.
За что был арестован Усман Нурмагомедов?
Инцидент произошел 11 ноября в лобби отеля на острове Яс в Абу-Даби.
Усман Нурмагомедов и его спутники столкнулись с дававшим интервью грузинским бойцом Мерабом Двалишвили. На видео, распространившихся в социальных сетях, видно, как Усман подходит к Двалишвили, дает ему пощечину, после чего начинается массовая драка.
После инцидента полиция ОАЭ задержала в общей сложности 10 человек. Восемь из них участвовали в драке, еще двое обвинялись в том, что снимали происходящее на видео и распространили его в интернете.
13 ноября суд по уголовным делам Абу-Даби рассмотрел дело и приговорил шестерых обвиняемых к шести месяцам тюремного заключения, штрафу в 300 тысяч дирхамов и депортации из страны после отбытия наказания. Двое других, снимавших инцидент, также получили по шесть месяцев тюрьмы.
Двалишвили и его спутник Саба Лазишвили были освобождены после уплаты штрафа в размере 50 тысяч дирхамов каждый.
Мераб Двалишвили также хотел их освобождения
После конфликта Мераб Двалишвили также прокомментировал ситуацию. Он выразил благодарность властям Абу-Даби и сказал, что чувствует себя хорошо.
Грузинский боец также заявил, что хочет, чтобы Усман и его спутники были освобождены. Он подчеркнул, что не имеет претензий по этому делу и хочет мира и добра для всех.
После новостей об освобождении 16 ноября Двалишвили сказал, что будет рад, если эта информация окажется правдой. Однако он также отметил, что не намерен мириться с Усманом и Умаром Нурмагомедовыми.
Что известно о судьбе Умара Нурмагомедова?
В сообщениях вокруг инцидента остается открытым еще один важный вопрос: каково состояние Умара Нурмагомедова?
Хотя в некоторых сообщениях речь шла об Усмане и членах его команды, точной подтвержденной информации об освобождении Умара нет. Поэтому пока нельзя с уверенностью утверждать, что он также вышел из тюрьмы.
Заключение: беспокойство брата за брата всегда по-особому
Сообщения об участии Хабиба Нурмагомедова в этом инциденте вызвали большой интерес среди фанатов ММА. Если распространившаяся информация подтвердится, это будет означать, что он лично приложил усилия, чтобы вызволить брата и товарищей по команде из сложной ситуации.
В жизни бывает так: иногда младшие братья совершают опрометчивые поступки и попадают в беду, а старшие делают все возможное, чтобы вытащить их из трудной ситуации.
Однако этот инцидент напоминает еще об одной истине: спортивная конкуренция, гордость и личная вражда никогда не должны стоять выше закона. Соперничество должно оставаться на арене, а спортсмены не должны забывать, что в любой ситуации они несут ответственность за свои действия.
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