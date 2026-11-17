Усман Нурмагомедов и его команда, возможно, оставили тяжелые дни позади. Согласно сообщениям, распространившимся в российских СМИ, Хабиб Нурмагомедов лично отправился в ОАЭ и провел переговоры с властями Эмиратов. Утверждается, что в результате члены группы, в том числе Усман, были поэтапно освобождены. Однако эта информация пока официально не подтверждена.

Гостиничный конфликт в Абу-Даби, вызвавший большой резонанс в мире ММА, перешел на новый этап. Несколько дней назад появились сообщения о том, что Усман Нурмагомедов и члены его команды были приговорены к шести месяцам тюремного заключения. Теперь же говорят, что они вышли на свободу, и личное вмешательство Хабиба Нурмагомедова сыграло в этом важную роль.

Ездил ли Хабиб в ОАЭ для проведения переговоров?

Согласно сообщениям, основанным на данных российского Телеграм-канала Маш, близкие Усмана Нурмагомедова сначала пытались решить ситуацию самостоятельно. Затем они обратились за помощью к Хабибу Нурмагомедову.

Утверждается, что Хабиб сначала пытался решить вопрос через главу UFC Дэйну Уайта и американских партнеров. Однако из-за специфики законодательства и правовых норм ОАЭ эти попытки не принесли результата.

После этого, как сообщается, Хабиб сам отправился в Эмираты и провел переговоры с местными властями.

По данным источника, стороны достигли соглашения об освобождении заключенных не одновременно, а поэтапно. Первая группа была освобождена 15 ноября, а вторая группа, в которой находился и Усман Нурмагомедов, — 16 ноября.