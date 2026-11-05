«Это приводит меня в ужас, но...»: почему Карл ИИИ не принес извинений от имени Великобритании?

Монарх Великобритании король Карл ИИИ отказался официально извиняться за роль Британской империи в трансатлантической работорговле. Выступая на саммите Содружества наций в Антигуа и Барбуде, монарх, несмотря на серьезное давление со стороны стран Карибского бассейна и международного сообщества, предпочел не приносить официальных извинений.

В то же время король открыто признал, что эти черные страницы истории вызывают у него глубокую скорбь, и призвал не зацикливаться на ошибках прошлого, а сосредоточиться на будущем сотрудничестве.

«Наследие предков, которых мы не знали»: резонансная речь короля

Карл ИИИ с трибуны саммита высказал следующие мысли по поводу многовековой болезненной темы:

Душевная боль: «Эта позорная страница истории приводит меня в ужас и наполняет мое сердце глубочайшей печалью. Однако история также учит нас тому, что зло не должно иметь последнего слова, а стойкость и мужество способны вместе преодолеть самую чудовищную несправедливость», — сказал он;

Невозможность выбора прошлого: «Мы не можем выбирать историю. Со всеми ее сложностями — это наследие, оставленное предками, которых мы не знали. Это наследие объединяет в себе как достижения, так и неудачи, добро и зло, которые они совершили»;

Заслуги Королевского флота: Монарх особо отметил, что именно Королевский военно-морской флот Великобритании (Роял Навй) в свое время патрулировал моря и сыграл ключевую и решающую роль в прекращении трансатлантической работорговли.

Лондон и вопрос репараций: будут ли извинения?

Споры о возмещении последствий этой исторической несправедливости по-разному воспринимаются в британских политических кругах:

Позиция премьер-министра: Ранее премьер-министр Великобритании Энди Бернем не исключал полностью возможность официальных извинений от имени государства;

Отказ от компенсаций: Тем не менее, канцелярия главы правительства выступила с официальным заявлением, в котором твердо подчеркнула, что Великобритания не намерена выплачивать финансовые компенсации (репарации) карибским странам за период рабовладения или обсуждать этот вопрос.

Наследие работорговли и отношение к нему остаются одним из самых спорных дипломатических вопросов между странами Содружества наций.