ЖЧ-2026: Англия терма жамоаси Хорватия устидан иродали ғалабага эришди

·28·Спорт
ЖЧ-2026: Англия терма жамоаси Хорватия устидан иродали ғалабага эришди

АҚШ, Канада ва Мексика мезбонлик қилаётган 2026-йилги Жаҳон чемпионатининг "Л" гуруҳи доирасида Англия ва Хорватия терма жамоалари ўртасидаги учрашув бўлиб ўтди. Томас Тухель бошчилигидаги "Уч шерлар" турнирни ишончли ва сергол ғалаба билан бошлаб, рақибларини 4:2 ҳисобида мағлуб этишди. Мазкур баҳс инглизларнинг ҳужумкор салоҳиятини намойиш этиш билан бирга, ҳимоядаги айрим муаммоларни ҳам юзага чиқарди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Учрашув Англия учун муваффақиятли бошланди. Нони Мадуеке Лука Модрич томонидан жарима майдончаси ичида йиқитилгач, ҳакам пеналти белгилади. Гарри Кейн томонидан ижро этилган дастлабки зарбани Доминик Ливаковик қайтаришга муваффақ бўлди, бироқ қоида бузилгани сабабли такроран белгиланган нуқтадан Бавария ҳужумчиси бу сафар адашмади ва ҳисобни очди.

Хорватия терма жамоаси осонликча таслим бўлишни истамади. Мартин Батурина 20 метрлар масофадан Жордан Пиккфорд дарвозасининг юқори бурчагини аниқ нишонга олиб, мувозанатни тиклади. Oraдан олти дақиқа ўтиб, Деклан Рисе томонидан етказиб берилган бурчак тўпини Гарри Кейн боши билан дарвозага йўллаб, дублини расмийлаштирди. Бироқ биринчи бўлимнинг сўнгги сонияларида Петар Муса ажойиб зарба билан ҳисобни яна тенглаштиришга эришди.

Жуд Беллингем ва иккинчи бўлимдаги устунлик

Иккинчи бўлим бошланиши билан Англия яна олдинга чиқиб олди. Жуд Беллингем Эллиот Андерсоннинг узатмасидан сўнг жарима майдончасига ёриб кирди ва Доминик Ливаковик дарвозасининг пастки бурчагини аниқ нишонга олди. Бу гол учрашувнинг бурилиш нуқтаси бўлди ва инглизларга ўйин назоратини тўлиқ қўлга олиш имконини берди.

Томас Тухель танаффусда амалга оширган кўрсатмалари ўз мевасини берди. Жуд Беллингем ва Деклан Рисе рақиб дарвозасига хавф солишда давом этишди. Манчестер Сити ҳимоячиси Нико ЎРеиллй ва Антонй Гордон ҳам гол уриш учун қулай имкониятларга эга бўлишди, бироқ Хорватия посбони ўз маҳоратини намойиш этиб, жамоасини муқаррар голлардан қутқариб қолди.

Учрашувга якуний нуқтани захирадан майдонга тушган Маркус Рэшфорд қўйди. Букайо Сака томонидан етказиб берилган тўпни Маркус Рэшфорд дарвозанинг узоқ бурчагига жойлаб, якуний 4:2 ҳисобини ўрнатди. Goal.com нашри маълумотига кўра, гарчи ғалаба қўлга киритилган бўлса-да, Англия ҳимоясидаги бўшлиқлар Томас Тухель учун жиддий ўйлашга асос бўлиши лозим.

Шу тариқа, Англия терма жамоаси Жаҳон чемпионатини уч очко билан бошлади. Гарри Кейн ўзининг "Олтин бутса" учун даъвосини бошлаган бўлса, Жуд Беллингем жамоанинг ҳақиқий етакчиси эканлигини яна бир бор исботлади. Хорватия эса мағлубиятга қарамай, муносиб ўйин кўрсатди ва гуруҳдаги кейинги баҳсларда вазиятни ўнглашга ҳаракат қилади.

АнглияХорватияЖЧ-2026Гарри КейнЖуде Беллингэм
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Криштиано Роналдо Конго билан дурангдан сўнг Португалия терма жамоасини ҳимоя қилдиКриштиано Роналдо Конго билан дурангдан сўнг Португалия терма жамоасини ҳимоя қилдиБугун, 22:16Тьерри Анри Криштиану Роналдуни жамоа манфаатидан ўзини устун қўйганликда айбладиТьерри Анри Криштиану Роналдуни жамоа манфаатидан ўзини устун қўйганликда айбладиБугун, 21:54Килиан Мбаппе Франция тарихидаги энг яхши тўпурарга айландиКилиан Мбаппе Франция тарихидаги энг яхши тўпурарга айландиБугун, 21:35Роналдо барча баҳсларга нуқта қўйди: Лионель Месси — тарихдаги энг буюк футболчиРоналдо барча баҳсларга нуқта қўйди: Лионель Месси — тарихдаги энг буюк футболчиБугун, 21:15Гарри Кейн Гари Линекернинг рекордини янгилади: Англия ва Хорватия ўртасидаги драмаГарри Кейн Гари Линекернинг рекордини янгилади: Англия ва Хорватия ўртасидаги драмаБугун, 21:12Криштиано Роналдо ЖЧ-2026 стартидаги муваффақиятсизликдан сўнг майдонни тарк этдиКриштиано Роналдо ЖЧ-2026 стартидаги муваффақиятсизликдан сўнг майдонни тарк этдиБугун, 20:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди