ЖЧ-2026: Англия терма жамоаси Хорватия устидан иродали ғалабага эришди
АҚШ, Канада ва Мексика мезбонлик қилаётган 2026-йилги Жаҳон чемпионатининг "Л" гуруҳи доирасида Англия ва Хорватия терма жамоалари ўртасидаги учрашув бўлиб ўтди. Томас Тухель бошчилигидаги "Уч шерлар" турнирни ишончли ва сергол ғалаба билан бошлаб, рақибларини 4:2 ҳисобида мағлуб этишди. Мазкур баҳс инглизларнинг ҳужумкор салоҳиятини намойиш этиш билан бирга, ҳимоядаги айрим муаммоларни ҳам юзага чиқарди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Учрашув Англия учун муваффақиятли бошланди. Нони Мадуеке Лука Модрич томонидан жарима майдончаси ичида йиқитилгач, ҳакам пеналти белгилади. Гарри Кейн томонидан ижро этилган дастлабки зарбани Доминик Ливаковик қайтаришга муваффақ бўлди, бироқ қоида бузилгани сабабли такроран белгиланган нуқтадан Бавария ҳужумчиси бу сафар адашмади ва ҳисобни очди.
Хорватия терма жамоаси осонликча таслим бўлишни истамади. Мартин Батурина 20 метрлар масофадан Жордан Пиккфорд дарвозасининг юқори бурчагини аниқ нишонга олиб, мувозанатни тиклади. Oraдан олти дақиқа ўтиб, Деклан Рисе томонидан етказиб берилган бурчак тўпини Гарри Кейн боши билан дарвозага йўллаб, дублини расмийлаштирди. Бироқ биринчи бўлимнинг сўнгги сонияларида Петар Муса ажойиб зарба билан ҳисобни яна тенглаштиришга эришди.
Жуд Беллингем ва иккинчи бўлимдаги устунликИккинчи бўлим бошланиши билан Англия яна олдинга чиқиб олди. Жуд Беллингем Эллиот Андерсоннинг узатмасидан сўнг жарима майдончасига ёриб кирди ва Доминик Ливаковик дарвозасининг пастки бурчагини аниқ нишонга олди. Бу гол учрашувнинг бурилиш нуқтаси бўлди ва инглизларга ўйин назоратини тўлиқ қўлга олиш имконини берди.
Томас Тухель танаффусда амалга оширган кўрсатмалари ўз мевасини берди. Жуд Беллингем ва Деклан Рисе рақиб дарвозасига хавф солишда давом этишди. Манчестер Сити ҳимоячиси Нико ЎРеиллй ва Антонй Гордон ҳам гол уриш учун қулай имкониятларга эга бўлишди, бироқ Хорватия посбони ўз маҳоратини намойиш этиб, жамоасини муқаррар голлардан қутқариб қолди.
Учрашувга якуний нуқтани захирадан майдонга тушган Маркус Рэшфорд қўйди. Букайо Сака томонидан етказиб берилган тўпни Маркус Рэшфорд дарвозанинг узоқ бурчагига жойлаб, якуний 4:2 ҳисобини ўрнатди. Goal.com нашри маълумотига кўра, гарчи ғалаба қўлга киритилган бўлса-да, Англия ҳимоясидаги бўшлиқлар Томас Тухель учун жиддий ўйлашга асос бўлиши лозим.
Шу тариқа, Англия терма жамоаси Жаҳон чемпионатини уч очко билан бошлади. Гарри Кейн ўзининг "Олтин бутса" учун даъвосини бошлаган бўлса, Жуд Беллингем жамоанинг ҳақиқий етакчиси эканлигини яна бир бор исботлади. Хорватия эса мағлубиятга қарамай, муносиб ўйин кўрсатди ва гуруҳдаги кейинги баҳсларда вазиятни ўнглашга ҳаракат қилади.
…