BMW 27 йиллик танаффусдан сўнг Ле-Ман пойгаларида тарихий натижани қайд этди

·0·Авто
BMW 27 йиллик танаффусдан сўнг Ле-Ман пойгаларида тарихий натижани қайд этди

Дунёнинг энг нуфузли автоспорт мусобақаларидан бири ҳисобланган “24 соатлик Ле-Ман” пойгасида BMW жамоаси кутилмаган ва шиддатли бурилишлар остида иккинчи о“лепкани қо“лга киритди. Бу натижа Германия автогиганти учун со“нгги 27 йил ичидаги энг яхши ко“рсаткич бо“либ, бренднинг чидамлилик пойгалари (Эндурансе) оламига муваффақиятли қайтганидан далолат беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

BMW M Теам ВРТ жамоасининг 20-рақамли BMW M Ҳйбрид V8 прототипи пойганинг катта қисмида г“лабалик учун асосий да“вогар бо“либ турди. Робин Фрижнс, Рене Раст ва Шелдон ван дер Линде каби тажрибали пойгачилардан иборат экипаж ҳал қилувчи паллада пешқадамликни ҳам о“з қо“лида ушлаб турди. Бироқ пит-стопдан кейинги омадсиз айланма ё“л сабабли ё“отилган қимматли сониялар Toyota жамоасининг икки автомобили олдинга о“тиб кетишига имкон берди.

Г“лаба учун шиддатли кураш

Пойга якунланишига 47 дақиқа қолганида BMW вакили Робин Фрижнс Toyota №8 бошқарувидаги Себастиен Буеми устидан агрессив қувиб о“тишни амалга ошириб, мухлисларни ҳайратда қолдирди. Шундан со“нг у пешқадам билан орадаги фарқни 22 сониягача қисқартиришга муваффақ бо“лган бо“лса-да, якуний босқичда Toyota №7 экипажи а“зоси Камуи Кобаяши етакчиликни бой бермади.

Якунда Toyota о“зининг янгиланган ТР010 Ҳйбрид гиперкари билан г“лабани тантана қилди. BMW эса маррага г“либдан бор-ё“г“и 10,981 сония кечикиб келди. Бу рақамлар BMW жамоасининг биринчи о“рин учун нақадар яқин келганини ва пойга стратегияси деярли мукаммал ишлаганини ко“рсатади.

Барқарорлик ва техник имкониятлар

BMW муваффақиятининг асосий омилларидан бири сифатида М Ҳйбрид V8 прототипининг техник барқарорлиги э“тироф этилмоқда. ixbt.com ма“лумотига ко“ра, автомобил бутун масофа давомида жиддий носозликларсиз ҳаракатланган. Бу Cadillac каби рақобатчилар пойга якунида сур“атни ё“отган ёки техник муаммоларга дуч келган фонда яққол ко“зга ташланди.

Шуни та“кидлаш жоизки, жамоанинг иккинчи экипажи — Кевин Магнуссен, Раффаеле Марсиелло ва Дриес Вантоор бошқарувидаги 15-рақамли автомобил учун мусобақа омадсиз якунланди. Улар узоқ давом этган та“мирдан со“нг пойгани муддатидан олдин тарк этишга мажбур бо“лишди.

Тарихий нуқтаи назардан, ушбу натижа BMW учун улкан аҳамиятга эга. Бренд охирги марта 1999-йилда V12 ЛМР прототипи билан Ле-Манда г“лаба қозонган эди. 2024-йилда ЛМДҳ классида қайта ё“лга қо“линган дастур о“зининг биринчи йирик синовиданоқ юқори натижа ко“рсатиб, келгуси мавсумларда асосий фаворит бо“лишга тайёрлигини исботлади.

BMWToyotaЛе-МанАвтоспортПойга
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

BMW X5 янги авлоди тарихда илк бор беш хил куч қурилмаси билан тақдим этиладиBMW X5 янги авлоди тарихда илк бор беш хил куч қурилмаси билан тақдим этиладиКеча, 17:51Москва кўчаларида 200 та ҳайдовчисиз такси ҳаракатланиши кутилмоқдаМосква кўчаларида 200 та ҳайдовчисиз такси ҳаракатланиши кутилмоқдаКеча, 15:21Алп тоғлари остидаги мўъжиза: Париж ва Римни яқинлаштирган тарихий туннелларАлп тоғлари остидаги мўъжиза: Париж ва Римни яқинлаштирган тарихий туннелларКеча, 15:20Land Rover ихчам Дефендер Sport моделини гибрид двигател билан жиҳозлайдиLand Rover ихчам Дефендер Sport моделини гибрид двигател билан жиҳозлайдиКеча, 14:57Porsche Taycan янгиланди: Энди электромобилга виртуал узатмалар қутиси ўрнатиладиPorsche Taycan янгиланди: Энди электромобилга виртуал узатмалар қутиси ўрнатиладиКеча, 14:28Боуэнсиепен 05 GT: Алпина анъаналарини давом эттирувчи 790 от кучига эга супер-универсалБоуэнсиепен 05 GT: Алпина анъаналарини давом эттирувчи 790 от кучига эга супер-универсалКеча, 14:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди