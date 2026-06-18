BMW 27 йиллик танаффусдан сўнг Ле-Ман пойгаларида тарихий натижани қайд этди
Дунёнинг энг нуфузли автоспорт мусобақаларидан бири ҳисобланган “24 соатлик Ле-Ман” пойгасида BMW жамоаси кутилмаган ва шиддатли бурилишлар остида иккинчи о“лепкани қо“лга киритди. Бу натижа Германия автогиганти учун со“нгги 27 йил ичидаги энг яхши ко“рсаткич бо“либ, бренднинг чидамлилик пойгалари (Эндурансе) оламига муваффақиятли қайтганидан далолат беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
BMW M Теам ВРТ жамоасининг 20-рақамли BMW M Ҳйбрид V8 прототипи пойганинг катта қисмида г“лабалик учун асосий да“вогар бо“либ турди. Робин Фрижнс, Рене Раст ва Шелдон ван дер Линде каби тажрибали пойгачилардан иборат экипаж ҳал қилувчи паллада пешқадамликни ҳам о“з қо“лида ушлаб турди. Бироқ пит-стопдан кейинги омадсиз айланма ё“л сабабли ё“отилган қимматли сониялар Toyota жамоасининг икки автомобили олдинга о“тиб кетишига имкон берди.
Г“лаба учун шиддатли курашПойга якунланишига 47 дақиқа қолганида BMW вакили Робин Фрижнс Toyota №8 бошқарувидаги Себастиен Буеми устидан агрессив қувиб о“тишни амалга ошириб, мухлисларни ҳайратда қолдирди. Шундан со“нг у пешқадам билан орадаги фарқни 22 сониягача қисқартиришга муваффақ бо“лган бо“лса-да, якуний босқичда Toyota №7 экипажи а“зоси Камуи Кобаяши етакчиликни бой бермади.
Якунда Toyota о“зининг янгиланган ТР010 Ҳйбрид гиперкари билан г“лабани тантана қилди. BMW эса маррага г“либдан бор-ё“г“и 10,981 сония кечикиб келди. Бу рақамлар BMW жамоасининг биринчи о“рин учун нақадар яқин келганини ва пойга стратегияси деярли мукаммал ишлаганини ко“рсатади.
Барқарорлик ва техник имкониятларBMW муваффақиятининг асосий омилларидан бири сифатида М Ҳйбрид V8 прототипининг техник барқарорлиги э“тироф этилмоқда. ixbt.com ма“лумотига ко“ра, автомобил бутун масофа давомида жиддий носозликларсиз ҳаракатланган. Бу Cadillac каби рақобатчилар пойга якунида сур“атни ё“отган ёки техник муаммоларга дуч келган фонда яққол ко“зга ташланди.
Шуни та“кидлаш жоизки, жамоанинг иккинчи экипажи — Кевин Магнуссен, Раффаеле Марсиелло ва Дриес Вантоор бошқарувидаги 15-рақамли автомобил учун мусобақа омадсиз якунланди. Улар узоқ давом этган та“мирдан со“нг пойгани муддатидан олдин тарк этишга мажбур бо“лишди.
Тарихий нуқтаи назардан, ушбу натижа BMW учун улкан аҳамиятга эга. Бренд охирги марта 1999-йилда V12 ЛМР прототипи билан Ле-Манда г“лаба қозонган эди. 2024-йилда ЛМДҳ классида қайта ё“лга қо“линган дастур о“зининг биринчи йирик синовиданоқ юқори натижа ко“рсатиб, келгуси мавсумларда асосий фаворит бо“лишга тайёрлигини исботлади.
…