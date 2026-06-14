Олимлар ҳайратда: Антарктида музлари остида улкан сирли тузилма топилди

·21·Дунё
Олимлар ҳайратда: Антарктида музлари остида улкан сирли тузилма топилди

Халқаро олимлар жамоаси Шарқий Антарктида муз қатлами остида аввал маълум бўлмаган, қитъа кўламига тенг геологик тузилмани аниқлади. У қалинлиги тахминан уч километргача етадиган муз қопламаси остида яширинган улкан ҳавзалар тизимидан иборат бўлиб, унга “Шарқий Антарктида елпиқсимон ҳавзалар провинцияси” номи берилди. Бу ҳақда Дурҳам университети матбуот хизмати маълум қилди.

Маълум қилинишича, ушбу геологик тузилма таркибига аввал алоҳида ўрганилган бир қатор объектлар — Уилкс ва Аврора ҳавзалари, шунингдек, Ер юзидаги энг йирик муз ости кўли саналган Восток кўли жойлашган ҳавза ҳам киради. Гарчи улар илгари алоҳида тадқиқ этилган бўлса-да, эндиликда улар ягона ва ўзаро боғланган тизим эканлиги илк бор тасдиқланди.

Олимлар фикрига кўра, мазкур тузилма Ер қобиғининг тарқоқ ротацион чўзилиши жараёни натижасида шаклланган бўлиб, бу жараён марказий нуқтадан аста-секин кенгайиб, учбурчак шаклидаги ҳавзаларни ҳосил қилган. Тадқиқотчилар бу тизимни очилган кафтга ўхшатишмоқда: бунда бош бармоқ асос қисмида ҳаракатсиз қолади, қолган бармоқлар эса ён томонларга ёйилади. Мазкур провинция Гондвана суперқитъасининг эволюцияси ҳамда кейинчалик Антарктида ва Австралиянинг ажралиб кетиши билан боғлиқ бир неча тектоник босқичлар давомида шаклланган бўлиши эҳтимолдан холи эмас.

Бу кашфиёт нафақат қитъанинг геологик ўтмишини қайта тиклашда, балки ҳозирги кунда муз ости пойдевор рельефининг музлар ҳаракатига таъсирини ўрганишда ҳам муҳим аҳамият касб этади. Шу билан бирга, у иқлим ўзгаришига энг сезгир бўлган муз қатламлари ҳудудларининг барқарорлигини баҳолашга ҳам хизмат қилиши мумкин.

Sharqiy AntarktidaДарам университетиВилкс ҳавзиОзеро ВостокГондвана
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эрон АҚШ тинчлик келишуви: уруш тугаши яқинлашяптимиЭрон АҚШ тинчлик келишуви: уруш тугаши яқинлашяптимиБугун, 20:22Эрон АҚШ мусодарасидан қўрқиб ядровий объектларини янада мустаҳкамладиЭрон АҚШ мусодарасидан қўрқиб ядровий объектларини янада мустаҳкамладиКеча, 17:20Сунъий интеллект ёрдамида чиқиндиларни ўчирган амалдор ишдан бўшатилдиСунъий интеллект ёрдамида чиқиндиларни ўчирган амалдор ишдан бўшатилдиКеча, 17:11Ҳинд океанида қадимий китлар қабристони аниқланди: олимлар ҳайратдаҲинд океанида қадимий китлар қабристони аниқланди: олимлар ҳайратдаКеча, 15:57Хоманаий дафн маросими саналари эълон қилиндиХоманаий дафн маросими саналари эълон қилиндиКеча, 14:45Сўнаётган юлдузнинг сўнгги лаҳзалари илк бор аниқ тасвирландиСўнаётган юлдузнинг сўнгги лаҳзалари илк бор аниқ тасвирландиКеча, 14:34
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди