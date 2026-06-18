SpaceX директорлар кенгашига таниқли инвестор Роэлоф Бота аъзо бўлди
Илон Маск бошқарувидаги SpaceX компанияси ўзининг директорлар кенгаши таркибини кенгайтиришга қарор қилди. Компаниянинг АҚШ Қимматли қоғозлар ва биржа комиссиясига (SEC) тақдим этган расмий ҳисоботига кўра, Сеқуоиа Капитал венчур жамғармасининг собиқ раҳбари Роэлоф Бота SpaceX директорлар кенгаши аъзолигига тайинланди. Бу тайинлов компания тарихидаги энг йирик оммавий акциялар жойлаштируви (IPO) амалга оширилганидан бир ҳафта ўтмай эълон қилинди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Роэлоф Бота нафақат директорлар кенгаши аъзоси, балки компаниянинг аудит қўмитаси таркибида ҳам фаолият юритадиган бўлди. SpaceX вакилларининг таъкидлашича, Ботанинг кўп йиллик тажрибаси ва оммавий компанияларни бошқаришдаги маҳорати корпоратив бошқарувни янада такомиллаштиришга хизмат қилади. У ўз лавозимида акциядорларнинг навбатдаги йиллик йиғилишига қадар фаолият юритиши белгиланган.
PayPal давридаги танишув ва узоқ йиллик ҳамкорликҚизиғи шундаки, Роэлоф Бота ва Илон Маскнинг йўллари бундан чорак аср аввал кесишган. 2000-йилда Бота PayPal тўлов тизимида иш бошлаганида, Маск ушбу компаниянинг бош директори лавозимида эди. Гарчи ўша пайтда Маск компаниядан кетишга мажбур бўлган бўлса-да, улар ўртасидаги профессионал алоқалар сақланиб қолган. Бота ўтган йилнинг охирида Сеқуоиа Капитал раҳбарлигидан кетганидан сўнг, унинг SpaceX лойиҳасига қўшилиши мантиқий давом сифатида кўрилмоқда.
Сеқуоиа Капитал жамғармаси SpaceX компаниясига 2019-йилда сармоя киритган эди. Маълумотларга кўра, IPO жараёнига қадар жамғарма космик гигантнинг 1,5 фоиз улушига эгалик қилган. Бугунги кунда ушбу улушнинг бозор қиймати 20 миллиард доллардан ошиши тахмин қилинмоқда, бу эса венчур капитали бозоридаги энг муваффақиятли инвестициялардан бири ҳисобланади.
Кенгаш таркиби ва стратегик аҳамиятиБотанинг келиши билан SpaceX директорлар кенгаши аъзолари сони тўққиз кишига етди. Ҳозирда кенгаш таркибида Илон Маскнинг энг яқин ишончли вакиллари, жумладан, Антонио Грасиас, Луке Носек ва SpaceX операцион директори Гвйнне Шотвелл каби тажрибали мутахассислар бор. Шунингдек, Google ижрочи директори Доналд Гаррисон ҳам кенгаш аъзоси сифатида фаолият юритади.
Экспертларнинг фикрича, бундай юқори даражадаги молиячи ва стратегнинг кенгашга қўшилиши SpaceX учун ўта муҳим босқичда юз берди. Компания эндиликда нафақат хусусий лойиҳаларни амалга оширувчи стартап, балки оммавий бозорнинг йирик иштирокчиси сифатида шаффофлик ва ҳисобдорликни ошириши лозим. Роэлоф Ботанинг аудит соҳасидаги тажрибаси айнан шу масалаларда ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлиши кутилмоқда.
Ҳозирча Бота ушбу тайинлов юзасидан расмий баёнот бермади. Бироқ SpaceX томонидан тақдим этилган ҳужжатлар компаниянинг узоқ муддатли молиявий барқарорликни таъминлашга жиддий эътибор қаратаётганидан далолат беради. Бу каби ўзгаришлар космик технологиялар бозорида инвесторларнинг ишончини янада мустаҳкамлаши шубҳасиз.
…