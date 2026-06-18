SpaceX директорлар кенгашига таниқли инвестор Роэлоф Бота аъзо бўлди

·28·Техно
SpaceX директорлар кенгашига таниқли инвестор Роэлоф Бота аъзо бўлди

Илон Маск бошқарувидаги SpaceX компанияси ўзининг директорлар кенгаши таркибини кенгайтиришга қарор қилди. Компаниянинг АҚШ Қимматли қоғозлар ва биржа комиссиясига (SEC) тақдим этган расмий ҳисоботига кўра, Сеқуоиа Капитал венчур жамғармасининг собиқ раҳбари Роэлоф Бота SpaceX директорлар кенгаши аъзолигига тайинланди. Бу тайинлов компания тарихидаги энг йирик оммавий акциялар жойлаштируви (IPO) амалга оширилганидан бир ҳафта ўтмай эълон қилинди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Роэлоф Бота нафақат директорлар кенгаши аъзоси, балки компаниянинг аудит қўмитаси таркибида ҳам фаолият юритадиган бўлди. SpaceX вакилларининг таъкидлашича, Ботанинг кўп йиллик тажрибаси ва оммавий компанияларни бошқаришдаги маҳорати корпоратив бошқарувни янада такомиллаштиришга хизмат қилади. У ўз лавозимида акциядорларнинг навбатдаги йиллик йиғилишига қадар фаолият юритиши белгиланган.

PayPal давридаги танишув ва узоқ йиллик ҳамкорлик

Қизиғи шундаки, Роэлоф Бота ва Илон Маскнинг йўллари бундан чорак аср аввал кесишган. 2000-йилда Бота PayPal тўлов тизимида иш бошлаганида, Маск ушбу компаниянинг бош директори лавозимида эди. Гарчи ўша пайтда Маск компаниядан кетишга мажбур бўлган бўлса-да, улар ўртасидаги профессионал алоқалар сақланиб қолган. Бота ўтган йилнинг охирида Сеқуоиа Капитал раҳбарлигидан кетганидан сўнг, унинг SpaceX лойиҳасига қўшилиши мантиқий давом сифатида кўрилмоқда.

Сеқуоиа Капитал жамғармаси SpaceX компаниясига 2019-йилда сармоя киритган эди. Маълумотларга кўра, IPO жараёнига қадар жамғарма космик гигантнинг 1,5 фоиз улушига эгалик қилган. Бугунги кунда ушбу улушнинг бозор қиймати 20 миллиард доллардан ошиши тахмин қилинмоқда, бу эса венчур капитали бозоридаги энг муваффақиятли инвестициялардан бири ҳисобланади.

Кенгаш таркиби ва стратегик аҳамияти

Ботанинг келиши билан SpaceX директорлар кенгаши аъзолари сони тўққиз кишига етди. Ҳозирда кенгаш таркибида Илон Маскнинг энг яқин ишончли вакиллари, жумладан, Антонио Грасиас, Луке Носек ва SpaceX операцион директори Гвйнне Шотвелл каби тажрибали мутахассислар бор. Шунингдек, Google ижрочи директори Доналд Гаррисон ҳам кенгаш аъзоси сифатида фаолият юритади.

Экспертларнинг фикрича, бундай юқори даражадаги молиячи ва стратегнинг кенгашга қўшилиши SpaceX учун ўта муҳим босқичда юз берди. Компания эндиликда нафақат хусусий лойиҳаларни амалга оширувчи стартап, балки оммавий бозорнинг йирик иштирокчиси сифатида шаффофлик ва ҳисобдорликни ошириши лозим. Роэлоф Ботанинг аудит соҳасидаги тажрибаси айнан шу масалаларда ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлиши кутилмоқда.

Ҳозирча Бота ушбу тайинлов юзасидан расмий баёнот бермади. Бироқ SpaceX томонидан тақдим этилган ҳужжатлар компаниянинг узоқ муддатли молиявий барқарорликни таъминлашга жиддий эътибор қаратаётганидан далолат беради. Бу каби ўзгаришлар космик технологиялар бозорида инвесторларнинг ишончини янада мустаҳкамлаши шубҳасиз.

SpaceXИлон МаскРоэлоф БотаСеқуоиа КапиталТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллект бозорида асосий фойдани технология эгалари эмас, иловалар кўрадиСунъий интеллект бозорида асосий фойдани технология эгалари эмас, иловалар кўрадиБугун, 21:56Ерда ҳаёт қачон тугайди: Олимлар биосферанинг ҳалокат муддатини қайта ҳисоблаб чиқдиЕрда ҳаёт қачон тугайди: Олимлар биосферанинг ҳалокат муддатини қайта ҳисоблаб чиқдиБугун, 20:55Россия аэропортларида янги давр: Пулково илк бор пилотсиз техникаларни ишга туширадиРоссия аэропортларида янги давр: Пулково илк бор пилотсиз техникаларни ишга туширадиБугун, 20:27Сунъий интеллект ва харажатлар: Компаниялар кутилган даромадни ҳисоблай олмаяптиСунъий интеллект ва харажатлар: Компаниялар кутилган даромадни ҳисоблай олмаяптиБугун, 20:22Снап компанияси янги АР-кўзойнакларини тақдим этди: Нархи ва акциялар тушишиСнап компанияси янги АР-кўзойнакларини тақдим этди: Нархи ва акциялар тушишиБугун, 20:22Xiaomi йўлда қаҳва тайёрлайдиган илк портатив Mijia кофемашинасини тақдим этдиXiaomi йўлда қаҳва тайёрлайдиган илк портатив Mijia кофемашинасини тақдим этдиБугун, 19:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди