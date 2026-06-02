Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...

·16.6K·Спорт
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...

Дунё нигоҳи қадалган ЖЧ-2026 старти тобора яқинлашаётган бир пайтда, нафақат спорт таҳлилчилари, балки ғайритабиий қобилиятга эга инсонларнинг ҳам тахминлари жамоатчилик эътиборини тортмоқда. Хусусан, сўнгги тўртта дунё биринчилигининг нақд учтасида бош соврин эгасини аниқ топган ва ўзини "экстрасенс" деб эълон қилган бразилиялик Майкл Бруно шу ёзда АҚШ, Мексика ва Канада яшил майдонларида кечадиган мусобақа бўйича ўз кутилмаларини ошкор қилди.

Майкл Бруно мундиаллар тарихида ғолибларни олдиндан сезиш борасида каттагина ва ҳурматга лойиқ тажрибага эга. Келинг, унинг ўтмишдаги ҳайратланарли башоратларига бир назар ташлайлик:

  • ЖЧ-2010 (Жанубий Африка): Мусобақа стартидан аввал у Испаниянинг илк бор тахтга ўтиришини айтганди. Якунда Андрес Иньестанинг Нидерландия дарвозасига киритган тарихий голи бу тахминни ҳақиқатга айлантирди.

  • ЖЧ-2014 (Бразилия): Ўз ватанида кечган мусобақада у Германия терма жамоасининг зафарини тўғри башорат қилди.

  • ЖЧ-2018 (Россия): Тўрт йил ўтиб, Франция миллий терма жамоасининг финалда Хорватия устидан қозонадиган мутлақ ғалабасини ҳам аниқ топди.

Фақатгина Қатар мезбонлик қилган ЖЧ-2022 турнирида у бироз адашди. Ўшанда бразилиялик "кўрибкелар" Франция ўз унвонини ҳимоя қилади деб ҳисоблаганди. Дидье Дешам шогирдлари чиндан ҳам финалгача етиб боришди, бироқ Лионель Месси бошчилигидаги Аргентинага пенальтилар сериясида имкониятни бой беришди.

Шунга қарамай, Бруно машҳур "Globo Esporte" нашрига берган интервьюсида бўлажак турнир учун янги ва шов-шувли баёнот билан қайтди:

«Мен 2022 йилги финалдан бери навбатдаги чемпион номини ўзгартирмасдан келяпман. Ўшандан буён Португалия терма жамоаси жаҳон чемпиони бўлишини қатъий таъкидлаб келмоқдаман».

Ҳа, сиз адашмадингиз. Бош даъвогарлар сифатида Франция, Испания, Англия, Аргентина ва Бразилия каби грандларни санаб ўтган экстрасенс, якунда Криштиану Роналду ва унинг жамоадошлари 19 июль куни бўлиб ўтадиган финалда ўз тарихидаги илк Жаҳон чемпионати олтин кубогини бошлари устига баланд кўтаришига чин дилдан ишонмоқда.

Бундан ташқари, у амалдаги чемпион Аргентинанинг чорак финал босқичидаёқ кутилмаганда уйга қайтишини ҳамда Неймарнинг жисмоний ҳолати сабабли Бразилиянинг ҳам юриши эрта якунланишини тахмин қилди:

«Неймар ушбу мусобақада қатнашишга 100 фоиз тайёр деб ўйламайман. Агар у майдонга тушса, терма жамоа яна чорак финал ёки ярим финал атрофидаёқ турнирни тарк этади. Сабаби, бутун жамоа фақат унинг атрофида ўралашиб, Қатардаги тактик хатоларни такрорлайди».

Мухлислар учун қизиқарли жиҳати: Эслатиб ўтамиз, ушбу башоратчи чемпионликка лойиқ кўрган Португалия терма жамоаси гуруҳ босқичида ҳамюртларимиз — Ўзбекистон миллий терма жамоаси билан бир квартетдан жой олган. Ким билади дейсиз, балки айнан вакилларимиз Криштиану Роналду ва унинг жамоаси учун мундиалдаги энг жиддий ва кутилмаган тўсиққа айланишар? Воқеалар ривожини биргаликда кузатамиз!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Nodirbek Razzokov

Мавзуга оид янгиликлар

Португалия Криштиано Роналдо учун Жаҳон чемпионатида ғалаба қозонмоқчиБугун, 07:55Барселона Жоау Канцело трансфери бўйича Ал-Ҳилал билан келишувга яқинБугун, 07:51Роберт Левандовски Манчестер Юнайтедга ўтадими? Саҳа фикр билдирдиБугун, 07:40Реал Мадрид кутилмаган трансферлар арафасида: Икки юлдуз жамоага келмоқдаБугун, 07:34Ламине Ямал жароҳат сабаб Жаҳон чемпионатини ўтказиб юбориши мумкинБугун, 07:19Томас Тухел ЖЧ-2026 учун Гордонни Рэшфорддан устун кўриши керакБугун, 07:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Эвертон” ва “Манчестер Сити” баҳсидан кейин Ҳусановнинг рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди