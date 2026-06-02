Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Дунё нигоҳи қадалган ЖЧ-2026 старти тобора яқинлашаётган бир пайтда, нафақат спорт таҳлилчилари, балки ғайритабиий қобилиятга эга инсонларнинг ҳам тахминлари жамоатчилик эътиборини тортмоқда. Хусусан, сўнгги тўртта дунё биринчилигининг нақд учтасида бош соврин эгасини аниқ топган ва ўзини "экстрасенс" деб эълон қилган бразилиялик Майкл Бруно шу ёзда АҚШ, Мексика ва Канада яшил майдонларида кечадиган мусобақа бўйича ўз кутилмаларини ошкор қилди.
Майкл Бруно мундиаллар тарихида ғолибларни олдиндан сезиш борасида каттагина ва ҳурматга лойиқ тажрибага эга. Келинг, унинг ўтмишдаги ҳайратланарли башоратларига бир назар ташлайлик:
ЖЧ-2010 (Жанубий Африка): Мусобақа стартидан аввал у Испаниянинг илк бор тахтга ўтиришини айтганди. Якунда Андрес Иньестанинг Нидерландия дарвозасига киритган тарихий голи бу тахминни ҳақиқатга айлантирди.
ЖЧ-2014 (Бразилия): Ўз ватанида кечган мусобақада у Германия терма жамоасининг зафарини тўғри башорат қилди.
ЖЧ-2018 (Россия): Тўрт йил ўтиб, Франция миллий терма жамоасининг финалда Хорватия устидан қозонадиган мутлақ ғалабасини ҳам аниқ топди.
Фақатгина Қатар мезбонлик қилган ЖЧ-2022 турнирида у бироз адашди. Ўшанда бразилиялик "кўрибкелар" Франция ўз унвонини ҳимоя қилади деб ҳисоблаганди. Дидье Дешам шогирдлари чиндан ҳам финалгача етиб боришди, бироқ Лионель Месси бошчилигидаги Аргентинага пенальтилар сериясида имкониятни бой беришди.
Шунга қарамай, Бруно машҳур "Globo Esporte" нашрига берган интервьюсида бўлажак турнир учун янги ва шов-шувли баёнот билан қайтди:
«Мен 2022 йилги финалдан бери навбатдаги чемпион номини ўзгартирмасдан келяпман. Ўшандан буён Португалия терма жамоаси жаҳон чемпиони бўлишини қатъий таъкидлаб келмоқдаман».
Ҳа, сиз адашмадингиз. Бош даъвогарлар сифатида Франция, Испания, Англия, Аргентина ва Бразилия каби грандларни санаб ўтган экстрасенс, якунда Криштиану Роналду ва унинг жамоадошлари 19 июль куни бўлиб ўтадиган финалда ўз тарихидаги илк Жаҳон чемпионати олтин кубогини бошлари устига баланд кўтаришига чин дилдан ишонмоқда.
Бундан ташқари, у амалдаги чемпион Аргентинанинг чорак финал босқичидаёқ кутилмаганда уйга қайтишини ҳамда Неймарнинг жисмоний ҳолати сабабли Бразилиянинг ҳам юриши эрта якунланишини тахмин қилди:
«Неймар ушбу мусобақада қатнашишга 100 фоиз тайёр деб ўйламайман. Агар у майдонга тушса, терма жамоа яна чорак финал ёки ярим финал атрофидаёқ турнирни тарк этади. Сабаби, бутун жамоа фақат унинг атрофида ўралашиб, Қатардаги тактик хатоларни такрорлайди».
Мухлислар учун қизиқарли жиҳати: Эслатиб ўтамиз, ушбу башоратчи чемпионликка лойиқ кўрган Португалия терма жамоаси гуруҳ босқичида ҳамюртларимиз — Ўзбекистон миллий терма жамоаси билан бир квартетдан жой олган. Ким билади дейсиз, балки айнан вакилларимиз Криштиану Роналду ва унинг жамоаси учун мундиалдаги энг жиддий ва кутилмаган тўсиққа айланишар? Воқеалар ривожини биргаликда кузатамиз!
…