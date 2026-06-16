Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати

·0·Спорт
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати

Ўзбекистон футболи тарихида мисли кўрилмаган, миллионлаб юртдошларимиз ўнлаб йиллар давомида орзу қилган буюк кун етиб келди. Мамлакатимиз бош жамоаси ўз тарихида илк маротаба Жаҳон чемпионатининг гуруҳ босқичида майдонга тушади. Жорий йилнинг 18 июнь куни Тошкент вақти билан эрталабки соат 07:00 да Мехико шаҳрининг муҳташам стадионларидан бирида юртдошларимизни Жанубий Американинг энг кучли ва хавфли грандларидан бири — Колумбия терма жамоасига қарши ўта шиддатли ва тарихий баҳс кутиб турибди.

Бутун ўзбек халқининг диққат-эътибори ушбу учрашувга қаратилган бир пайтда, Россиянинг футбол оламидаги энг машҳур ва нуфузли таҳлилий манбаларидан бири ҳисобланган «football.kulichki.net» сайти экспертлари бўлажак драматик беллашув учун ўзларининг қизиқарли ва кутилмаган прогнозларини тақдим этишди.

Каннаваро шогирдлари синов қаршисида: Таркибдаги жиддий йўқотишлар

Россиялик спорт шарҳловчиларининг қайд этишича, Ўзбекистон миллий терма жамоаси мусобақа мезбонлари томонидан Оқ уй заминида унчалик илиқ кутиб олинмаган бўлса-да, бу омил афсонавий италиялик мутахассис Фабио Каннаваро бошчилигидаги жамоамиз аъзоларини руҳан синдира олгани йўқ. Эътиборли жиҳати шундаки, дунё футболи афсонаси Каннаваро қўл остида вакилларимиз ҳали бирорта ҳам расмий мақомдаги учрашувда майдонга тушишга улгуришмади. Эслатиб ўтамиз, ушбу ЖЧ-2026 йўлланмаси истеъдодли мураббий Тимур Кападзе бошқарувида қўлга киритилган эди.

Июнь ойида ўтказилган сўнгги ўртоқлик ва назорат баҳсларида Каннаваро шогирдлари кетма-кет икки маротаба мағлубият аламини тотиб кўришди. Бироқ дунё гранди ҳисобланган Нидерландия терма жамоасига қарши кечган (1:2) учрашувдаги вакилларимизнинг кўрсатган мазмунли ўйин сифати ва иродаси италиялик бош мураббийнинг шахсан ўзига жуда маъқул келган. Мундиал старти олдидан миллий жамоамизнинг энг катта ва оғриқли муаммоси — таркибдаги асосий етакчилар, яъни Одил Ҳамробеков, Хожиакбар Алижонов, Жалолиддин Машарипов ва Азиз Ғаниевларнинг жароҳат ҳамда бошқа сабаблар туфайли ушбу мусобақада жамоага ёрдам бера олмаслиги бўлиб турибди.

Колумбия терма жамоасининг халқаро майдонлардаги тажрибаси ва савияси, шубҳасиз, футболчиларимизникидан анча баланд. Ўзбекистон вакиллари мундиалларда эндигина ўзларининг янги шонли саҳифаларини ёзишни бошлаётган бир пайтда, «кофечилар» Жаҳон чемпионатларига чиқиш ва у ерда йирик ғалабаларни қўлга киритиш ҳадисини аллақачон мукаммал ўзлаштириб бўлишган. Саралаш босқичида Колумбия фақатгина амалдаги жаҳон чемпиони Аргентина ва Эквадор терма жамоаларигагина имкониятни бой берди. Мусобақа олдидан ташкил этилган сўнгги 8 та назорат учрашувида эса улар фақатгина Хорватия ва Франция каби қудратли терма жамоалардан мағлубият қабул қилиб олишган. Интригани ошираётган яна бир қайноқ омил — колумбияликларнинг асосий ҳужумчиси ва етакчиси Жон Кордобанинг айни пайтда идеал спорт формасида эмаслигидир.

Қуйидаги расмий статистик маълумотлар жадвали орқали ҳар икки терма жамоанинг айни дамдаги ҳолати, халқаро рейтингдаги ўрни ва сўнгги кўрсаткичлари билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:

Терма жамоалар ва уларнинг мақоми

ФИФА халқаро рейтингидаги ўрни

Жамоаларнинг ўзаро тўқнашувлар тарихи

Охирги ўйинлардаги умумий мағлубиятлар сони

Гол ўтказиб юбориш ва ҳимоядаги ҳолат (2026 йил)

Экспертлар ва таҳлилчиларнинг якуний тахмини

Ўзбекистон


(Мусобақа дебютанти)

51-ўрин

Илгари ҳеч қачон ўзаро ўйин ўтказишмаган

Саккизта баҳсда фақат 2 бор мағлуб бўлган

Кетма-кет икки ўйинда умумий тўплар нисбати - 1:4

Ўзбекистон терма жамоаси мағлубиятга учрамайди!

Колумбия


(Тажрибали гранд)

13-ўрин

Илгари ҳеч қачон ўзаро ўйин ўтказишмаган

Сўнгги 13 учрашувда фақат 2 марта ютқазган

Жорий йилдаги 4 та ўйиннинг 3 тасида гол ўтказган

Таркиб кучли, аммо етакчи Кордоба идеал формада эмас

Рус экспертларининг кутилмаган башорати: «Ўзбекистон мағлуб бўлмайди!»

Россиялик етакчи футбол таҳлилчилари ва экспертлари халқаро майдонда кўплаб буукмекерлик идоралари Ўзбекистон терма жамоасининг ички салоҳияти ҳамда куч-қудратини етарлича баҳоламаяпти, деган тўхтамга келишди. Сабаби, бизнинг жамоамиз дунёнинг энг кучли ва машҳур рақибларига қарши баҳсларда ҳам рақибнинг ҳужумкор тактикасини бутунлай бузиб ташлаш ва уларга майдонда «тоза ҳаво» бермаслик уқувига эга эканлигини бир неча бор амалда исботлаб бўлган.

Албатта, Жанубий Америка вакиллари таркиб ва индивидуал маҳорат жиҳатидан анча устун кўриниши мумкин, бироқ ўзбек футболига хос бўлган тинимсиз меҳнатсеварлик, темирдек мустаҳкам интизом ва юқори даражадаги жамоавий бирдамлик кўп ҳолларда рақибнинг ҳар қандай миллион евролик юлдузларини ипсиз боғлаб қўйишга қодир.

«football.kulichki.net» экспертларининг якуний тахмини:

Мазкур баҳсда вакилларимиз аутсайдер эмас. Ўзбекистон миллий терма жамоаси ўзининг тарихий дебют учрашувида Колумбиядек қудратли рақибга қарши мардонавор қаршилик кўрсатади ва мазкур учрашувда асло мағлубиятга учрамайди (камида дуранг ёки тарихий ғалаба)!

Биз ҳам ўз ўрнида «Замин» ижодий жамоаси ва бутун юртимизнинг миллионлаб кўп сонли футбол ишқибозлари номидан Мехико яшил майдонларига қадам қўядиган Фабио Каннаваро ва унинг мард жангчиларига ушбу тарихий дебютда улкан зафарлар, омад ва ғалаба ёр бўлишини тилаб қоламиз! Олға, Ўзбекистон!

ЖЧ-2026 мусобақасининг энг сўнгги ва эксклюзив хабарлари, Ўзбекистон миллий терма жамоасининг Мехикодаги тарихий юришлари, ўйинлардан кейинги қайноқ интервьюлар ва спорт оламига оид энг ишончли воқеаларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кабо-Верде дарвозабони Возинянинг обуначилари сони 2 миллионга етди...Кабо-Верде дарвозабони Возинянинг обуначилари сони 2 миллионга етди...Бугун, 05:59Луис де ла Фуэнте Кабо-Верде билан дурангдан кейин фикр билдирдиЛуис де ла Фуэнте Кабо-Верде билан дурангдан кейин фикр билдирдиБугун, 05:50Саудия Арабистони ва Уругвай баҳсида жанговар дуранг натижа қайд этилдиСаудия Арабистони ва Уругвай баҳсида жанговар дуранг натижа қайд этилдиБугун, 05:44Эрон ва Янги Зеландия ўртасидаги учрашувда жанговар дуранг қайд этилдиЭрон ва Янги Зеландия ўртасидаги учрашувда жанговар дуранг қайд этилдиБугун, 05:38Ламине Ямал кутилган натижани бермади: Кабо-Верде ака-укалари Испанияга қарши сирларни очдиЛамине Ямал кутилган натижани бермади: Кабо-Верде ака-укалари Испанияга қарши сирларни очдиБугун, 22:13Энзо Фернандез Аргентина терма жамоасида Лионель Месси ўрнини эгаллашни орзу қилмоқдаЭнзо Фернандез Аргентина терма жамоасида Лионель Месси ўрнини эгаллашни орзу қилмоқдаБугун, 21:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди