Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистон футболи тарихида мисли кўрилмаган, миллионлаб юртдошларимиз ўнлаб йиллар давомида орзу қилган буюк кун етиб келди. Мамлакатимиз бош жамоаси ўз тарихида илк маротаба Жаҳон чемпионатининг гуруҳ босқичида майдонга тушади. Жорий йилнинг 18 июнь куни Тошкент вақти билан эрталабки соат 07:00 да Мехико шаҳрининг муҳташам стадионларидан бирида юртдошларимизни Жанубий Американинг энг кучли ва хавфли грандларидан бири — Колумбия терма жамоасига қарши ўта шиддатли ва тарихий баҳс кутиб турибди.
Бутун ўзбек халқининг диққат-эътибори ушбу учрашувга қаратилган бир пайтда, Россиянинг футбол оламидаги энг машҳур ва нуфузли таҳлилий манбаларидан бири ҳисобланган «football.kulichki.net» сайти экспертлари бўлажак драматик беллашув учун ўзларининг қизиқарли ва кутилмаган прогнозларини тақдим этишди.
Каннаваро шогирдлари синов қаршисида: Таркибдаги жиддий йўқотишлар
Россиялик спорт шарҳловчиларининг қайд этишича, Ўзбекистон миллий терма жамоаси мусобақа мезбонлари томонидан Оқ уй заминида унчалик илиқ кутиб олинмаган бўлса-да, бу омил афсонавий италиялик мутахассис Фабио Каннаваро бошчилигидаги жамоамиз аъзоларини руҳан синдира олгани йўқ. Эътиборли жиҳати шундаки, дунё футболи афсонаси Каннаваро қўл остида вакилларимиз ҳали бирорта ҳам расмий мақомдаги учрашувда майдонга тушишга улгуришмади. Эслатиб ўтамиз, ушбу ЖЧ-2026 йўлланмаси истеъдодли мураббий Тимур Кападзе бошқарувида қўлга киритилган эди.
Июнь ойида ўтказилган сўнгги ўртоқлик ва назорат баҳсларида Каннаваро шогирдлари кетма-кет икки маротаба мағлубият аламини тотиб кўришди. Бироқ дунё гранди ҳисобланган Нидерландия терма жамоасига қарши кечган (1:2) учрашувдаги вакилларимизнинг кўрсатган мазмунли ўйин сифати ва иродаси италиялик бош мураббийнинг шахсан ўзига жуда маъқул келган. Мундиал старти олдидан миллий жамоамизнинг энг катта ва оғриқли муаммоси — таркибдаги асосий етакчилар, яъни Одил Ҳамробеков, Хожиакбар Алижонов, Жалолиддин Машарипов ва Азиз Ғаниевларнинг жароҳат ҳамда бошқа сабаблар туфайли ушбу мусобақада жамоага ёрдам бера олмаслиги бўлиб турибди.
Колумбия терма жамоасининг халқаро майдонлардаги тажрибаси ва савияси, шубҳасиз, футболчиларимизникидан анча баланд. Ўзбекистон вакиллари мундиалларда эндигина ўзларининг янги шонли саҳифаларини ёзишни бошлаётган бир пайтда, «кофечилар» Жаҳон чемпионатларига чиқиш ва у ерда йирик ғалабаларни қўлга киритиш ҳадисини аллақачон мукаммал ўзлаштириб бўлишган. Саралаш босқичида Колумбия фақатгина амалдаги жаҳон чемпиони Аргентина ва Эквадор терма жамоаларигагина имкониятни бой берди. Мусобақа олдидан ташкил этилган сўнгги 8 та назорат учрашувида эса улар фақатгина Хорватия ва Франция каби қудратли терма жамоалардан мағлубият қабул қилиб олишган. Интригани ошираётган яна бир қайноқ омил — колумбияликларнинг асосий ҳужумчиси ва етакчиси Жон Кордобанинг айни пайтда идеал спорт формасида эмаслигидир.
Қуйидаги расмий статистик маълумотлар жадвали орқали ҳар икки терма жамоанинг айни дамдаги ҳолати, халқаро рейтингдаги ўрни ва сўнгги кўрсаткичлари билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:
Терма жамоалар ва уларнинг мақоми
ФИФА халқаро рейтингидаги ўрни
Жамоаларнинг ўзаро тўқнашувлар тарихи
Охирги ўйинлардаги умумий мағлубиятлар сони
Гол ўтказиб юбориш ва ҳимоядаги ҳолат (2026 йил)
Экспертлар ва таҳлилчиларнинг якуний тахмини
Ўзбекистон
(Мусобақа дебютанти)
51-ўрин
Илгари ҳеч қачон ўзаро ўйин ўтказишмаган
Саккизта баҳсда фақат 2 бор мағлуб бўлган
Кетма-кет икки ўйинда умумий тўплар нисбати - 1:4
Ўзбекистон терма жамоаси мағлубиятга учрамайди!
Колумбия
(Тажрибали гранд)
13-ўрин
Илгари ҳеч қачон ўзаро ўйин ўтказишмаган
Сўнгги 13 учрашувда фақат 2 марта ютқазган
Жорий йилдаги 4 та ўйиннинг 3 тасида гол ўтказган
Таркиб кучли, аммо етакчи Кордоба идеал формада эмас
Рус экспертларининг кутилмаган башорати: «Ўзбекистон мағлуб бўлмайди!»
Россиялик етакчи футбол таҳлилчилари ва экспертлари халқаро майдонда кўплаб буукмекерлик идоралари Ўзбекистон терма жамоасининг ички салоҳияти ҳамда куч-қудратини етарлича баҳоламаяпти, деган тўхтамга келишди. Сабаби, бизнинг жамоамиз дунёнинг энг кучли ва машҳур рақибларига қарши баҳсларда ҳам рақибнинг ҳужумкор тактикасини бутунлай бузиб ташлаш ва уларга майдонда «тоза ҳаво» бермаслик уқувига эга эканлигини бир неча бор амалда исботлаб бўлган.
Албатта, Жанубий Америка вакиллари таркиб ва индивидуал маҳорат жиҳатидан анча устун кўриниши мумкин, бироқ ўзбек футболига хос бўлган тинимсиз меҳнатсеварлик, темирдек мустаҳкам интизом ва юқори даражадаги жамоавий бирдамлик кўп ҳолларда рақибнинг ҳар қандай миллион евролик юлдузларини ипсиз боғлаб қўйишга қодир.
«football.kulichki.net» экспертларининг якуний тахмини:
Мазкур баҳсда вакилларимиз аутсайдер эмас. Ўзбекистон миллий терма жамоаси ўзининг тарихий дебют учрашувида Колумбиядек қудратли рақибга қарши мардонавор қаршилик кўрсатади ва мазкур учрашувда асло мағлубиятга учрамайди (камида дуранг ёки тарихий ғалаба)!
Биз ҳам ўз ўрнида «Замин» ижодий жамоаси ва бутун юртимизнинг миллионлаб кўп сонли футбол ишқибозлари номидан Мехико яшил майдонларига қадам қўядиган Фабио Каннаваро ва унинг мард жангчиларига ушбу тарихий дебютда улкан зафарлар, омад ва ғалаба ёр бўлишини тилаб қоламиз! Олға, Ўзбекистон!
ЖЧ-2026 мусобақасининг энг сўнгги ва эксклюзив хабарлари, Ўзбекистон миллий терма жамоасининг Мехикодаги тарихий юришлари, ўйинлардан кейинги қайноқ интервьюлар ва спорт оламига оид энг ишончли воқеаларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…