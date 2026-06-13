“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин

·0·Маданият
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин

Бир вақтлар бутун дунё “энг чиройли қиз” сифатида тан олган француз модели Тилан Блондо бугун ҳам миллионлаб мухлислар эътибор марказида қолмоқда. Олти ёшидаёқ ноёб ташқи кўриниши билан машҳурликка эришган модель йиллар ўтиши билан нафақат ташқи қиёфаси, балки фаолияти билан ҳам кенг жамоатчилик эътиборини қозонди.

Тилан Блондонинг модельлик карьераси уч ёшида бошланган. Елисей майдонидаги тасодифий учрашув вақтида машҳур модельер Жан-Поль Готенинг агенти уни кўриб қолади ва қизчанинг онасига моделлар намойишида иштирок этиш таклифини беради. Дастлаб онаси бу фикрга қарши чиққан бўлса-да, Жан-Поль Готе қизалоқнинг подиумга чиқишини қатъий талаб қилади. Орадан бир кун ўтиб, Тилан илк бор катта саҳнага қадам қўяди.

Унга ҳақиқий шуҳрат 2007 йилда келди. Тиланнинг Vogue Enfants журнали муқовасида чоп этилган сурати кенг муҳокамаларга сабаб бўлди ва айнан шу даврдан бошлаб у “дунёнинг энг гўзал қизи” сифатида тилга олина бошланди.

Катта мода оламидаги дебютини эса 2017 йилда Миландаги мода ҳафталигида амалга оширди. У ерда Тилан Dolce & Gabbana бренди коллекциясини намойиш қилди. Кейинчалик модель ўзининг “энг чиройли қиз” деган образидан чиқиб, мустақил шахс сифатида танилишни хоҳлаганини ҳам айтган.

Бугунги кунда Тилан Блондо мода индустриясининг энг машҳур юзларидан бири саналади. У Miu Miu, Dolce & Gabbana, L'Oréal Paris, Versace, Ralph Lauren ва Hugo Boss каби жаҳон брендлари билан ҳамкорлик қилиб келмоқда. Шунингдек, у L'Oréal ва француз дизайнери Лолита Лемпика рекламаларининг асосий қаҳрамонига айланган.

Яқинда модель ўзининг Enalyht номли косметика ва соч парвариши маҳсулотлари брендини ҳам ишга туширди. Ижтимоий тармоқларда ҳам унинг машҳурлиги юқори бўлиб, Instagram саҳифасида 6,9 миллиондан ортиқ кузатувчиси бор.

Бир вақтлар “дунёнинг энг чиройли қизи” сифатида танилган Тилан Блондо бугун нафақат гўзаллиги, балки муваффақиятли карьераси ва бизнес лойиҳалари билан ҳам диққат марказида бўлиб қолмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эмре Кивилжим ва Юлдуз Ражабова Туркияда бўлиб ўтган сериал премьерасида биргаликда кўриниш бердиЭмре Кивилжим ва Юлдуз Ражабова Туркияда бўлиб ўтган сериал премьерасида биргаликда кўриниш бердиБугун, 12:08Ёш чемпион Жавоҳир Синдоров қайси футбол жамоасига мухлислик қилишини айтдиЁш чемпион Жавоҳир Синдоров қайси футбол жамоасига мухлислик қилишини айтдиБугун, 11:40Актриса Феруза Собитованинг жонли эфир пайтидаги жанжали ижтимоий тармоқларда баҳс уйғотдиАктриса Феруза Собитованинг жонли эфир пайтидаги жанжали ижтимоий тармоқларда баҳс уйғотдиБугун, 11:19Аҳад Қаюмни энг кўп бойитган фильми қайси?Аҳад Қаюмни энг кўп бойитган фильми қайси?Бугун, 10:26Аҳад Қаюм: “Аслида математика ўқитувчисиман” — кутилмаган фактлар очиқланди Аҳад Қаюм: “Аслида математика ўқитувчисиман” — кутилмаган фактлар очиқланди Бугун, 22:33Юлдуз Усмонова неварасининг Навоийдаги бизнеси ҳақида гапирдиЮлдуз Усмонова неварасининг Навоийдаги бизнеси ҳақида гапирдиБугун, 21:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
Сўз устаси Аваз Охун Озода Нурсаидованинг концертида қўшиқ куйлаб мухлислар эътиборини тортди
Сўз устаси Аваз Охун Озода Нурсаидованинг концертида қўшиқ куйлаб мухлислар эътиборини тортди
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидованинг концертига бостириб кириб борди, вазият жиддийлашмоқда!
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидованинг концертига бостириб кириб борди, вазият жиддийлашмоқда!
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Юлдуз Ражабова онаси ва қайнонаси билан кўриниш берди
Юлдуз Ражабова онаси ва қайнонаси билан кўриниш берди