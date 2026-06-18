Whоош хизмати ўсишда давом этмоқда: Микромобиллик бозори янги босқичга чиқди

·0·Техно
Whоош хизмати ўсишда давом этмоқда: Микромобиллик бозори янги босқичга чиқди

Россия ва МДҲ мамлакатларида кикшеринг хизматларига бўлган талаб барқарор ўсишда давом этмоқда. Хусусан, Whоош сервиси 2026-йилнинг май ойи якунларига кўра ўзининг операцион фаолиятида сезиларли ижобий динамикани қайд этди. Бу кўрсаткичлар шаҳар транспорт тизимида электр самокатларнинг ўрни тобора мустаҳкамланиб бораётганидан далолат беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, жорий йилнинг дастлабки беш ойи давомида амалга оширилган жами сафарлар сони ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 15 фоизга ошиб, 17,8 миллионни ташкил этди. Бундай ўсиш суръати нафақат Россия ичида, балки компания фаолият юритаётган бошқа МДҲ давлатларида ҳам бирдек кузатилмоқда. Бу эса микромобиллик хизматлари минтақавий миқёсда оммалашаётганини кўрсатади.

Самарадорликка йўналтирилган янги стратегия

Компания вакилларининг таъкидлашича, жорий мавсумда асосий эътибор самокатлар паркини шунчаки миқдор жиҳатидан кенгайтиришга эмас, балки мавжуд ресурслардан фойдаланиш самарадорлигини оширишга қаратилган. Стратегиянинг ўзгариши ҳар бир транспорт бирлигининг кунлик айланмасини кўпайтириш ва талаб юқори бўлган нуқталарда техникани аниқроқ жойлаштириш имконини берди.

Ушбу ёндашув натижасида биргина фаол фойдаланувчига тўғри келадиган ўртача сафарлар сони 11 фоизга ошди. Бу фойдаланувчилар самокатлардан нафақат кўнгилочар мақсадларда, балки кундалик мунтазам транспорт воситаси сифатида кўпроқ фойдалана бошлаганини англатади. Рўйхатдан ўтган аккаунтлар сони эса ўтган йилга нисбатан 21 фоизга кўпайиб, 36 миллионга етди.

Технологик инновациялар ва инфратузилма

Whоош ўз хизматларини янада қулайлаштириш мақсадида бир қатор технологик ечимларни жорий этмоқда. Қуйидаги янгиликлар фойдаланувчилар фаоллигини оширишга хизмат қилмоқда:

  • Сафарларни махсус СМС-хабарлар орқали бошлаш имконияти;
  • Шаҳар инфратузилмаси билан чуқур интеграциялашув;
  • Самокатларнинг жойлашувини ақлли таҳлил қилиш тизими.
Ўзбекистон каби қўшни бозорлар учун ҳам ушбу тенденция долзарб ҳисобланади. Тошкент каби йирик мегаполисларда тирбандликлар муаммоси кучайиб бораётган бир пайтда, кикшеринг хизматларининг самарадорликка асосланган модели транспорт юкламасини камайтиришда муҳим рол ўйнаши мумкин.

Экспертларнинг фикрича, кикшеринг бозори эндиликда экстенсив ривожланишдан интенсив босқичга ўтмоқда. Яни, компаниялар кўпроқ самокат сотиб олишдан кўра, борини ақлли бошқариш ва мижозлар содиқлигини ошириш орқали даромадни кўпайтиришга ҳаракат қилмоқда. Бу эса узоқ муддатли истиқболда барқарор бизнес моделини шакллантиришга ёрдам беради.

WhоошКикшерингСамокатТехнологияМДҲ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллект бозорида асосий фойдани технология эгалари эмас, иловалар кўрадиСунъий интеллект бозорида асосий фойдани технология эгалари эмас, иловалар кўрадиБугун, 21:56SpaceX директорлар кенгашига таниқли инвестор Роэлоф Бота аъзо бўлдиSpaceX директорлар кенгашига таниқли инвестор Роэлоф Бота аъзо бўлдиБугун, 20:58Ерда ҳаёт қачон тугайди: Олимлар биосферанинг ҳалокат муддатини қайта ҳисоблаб чиқдиЕрда ҳаёт қачон тугайди: Олимлар биосферанинг ҳалокат муддатини қайта ҳисоблаб чиқдиБугун, 20:55Россия аэропортларида янги давр: Пулково илк бор пилотсиз техникаларни ишга туширадиРоссия аэропортларида янги давр: Пулково илк бор пилотсиз техникаларни ишга туширадиБугун, 20:27Сунъий интеллект ва харажатлар: Компаниялар кутилган даромадни ҳисоблай олмаяптиСунъий интеллект ва харажатлар: Компаниялар кутилган даромадни ҳисоблай олмаяптиБугун, 20:22Снап компанияси янги АР-кўзойнакларини тақдим этди: Нархи ва акциялар тушишиСнап компанияси янги АР-кўзойнакларини тақдим этди: Нархи ва акциялар тушишиБугун, 20:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди