Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Актёр Шаҳзод Султоновнинг шахсий ҳаёти яна мухлислар эътибор марказига айланди. Ижтимоий тармоқларда тарқалган видеолар ва хабарларда санъаткорнинг 2007 йилда туғилган қиз билан турмуш қураётгани ҳақида маълумотлар пайдо бўлди.
Актёрнинг ўзи ҳам ушбу қувончли воқеа муносабати билан саҳифасида самимий изоҳ қолдирди. У никоҳ кунини ҳаётидаги энг муҳим саналардан бири сифатида тилга олди.
“06.06.2026. ЗАГС — шунчаки имзо эмас, бу бир умрга берилган ваъда. Энди ъменъ эмас, ъбизъ деб бошланадиган энг гўзал ҳикоя бошланди”, — деб ёзди Шаҳзод Султонов.
…