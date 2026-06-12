Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди

·45·Жамият
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди

Ижтимоий тармоқларда тарқалган видеоларда маълум бўлишича, Бухоролик балиқчилар кутилмаган ва ҳайратланарли ҳолатга гувоҳ бўлишди. Улар қармоғига оддий балиқ эмас, балки миллион йиллик тарихга эга, деярли йўқолиб кетиш арафасида турган ноёб жонзот — Lopotonos (куракбурун) балиғи илиниб қолди.

Маълум бўлишича, бу ноёб балиқ дарё оқими орқали Бухоро ҳудудидаги каналлардан бирига келиб қолган. Мутахассисларнинг таъкидлашича, ушбу тур нафақат Ўзбекистон, балки халқаро миқёсдаги “Қизил китоб”га ҳам киритилган бўлиб, жуда кам учрайди.

Энг қувонарлиси, балиқчилар бу ҳолатни шунчаки ўлжа сифатида кўрмаган. Улар жонзотни видеога олиб, унинг ноёблигини тушунган ҳолда зудлик билан яна табиий муҳитига — сувга қайтариб юборишган.

Бу воқеа ижтимоий тармоқларда катта қизиқиш уйғотиб, табиатга меҳр ва масъулият билан қарашнинг ёрқин намунаси сифатида баҳоланмоқда. Ҳақиқатан ҳам, бундай онгли ёндашув ҳар қандай таҳсинга лойиқ.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Вояга етмаганларни рулга ўтқазганларга чоралар қатъийлаштириладиВояга етмаганларни рулга ўтқазганларга чоралар қатъийлаштириладиБугун, 08:35Йигитни шер билан қўрқитишди: бу ҳазилми ёки хавфли ўйин?Йигитни шер билан қўрқитишди: бу ҳазилми ёки хавфли ўйин?Бугун, 08:30ИИО ходимларидан қочган Cobalt ўқ узиб тўхтатилдиИИО ходимларидан қочган Cobalt ўқ узиб тўхтатилдиБугун, 08:06Тошкентда 34 килограммдан ортиқ наркотик моддалар мусодара қилиндиТошкентда 34 килограммдан ортиқ наркотик моддалар мусодара қилиндиБугун, 07:47«Чинор» метро бекати кенг кўламли модернизация сабаб вақтинча ёпилади«Чинор» метро бекати кенг кўламли модернизация сабаб вақтинча ёпиладиБугун, 07:04Чирчиқ дарёси соҳили кутилмаганда ўпирилиб кетдиЧирчиқ дарёси соҳили кутилмаганда ўпирилиб кетдиКеча, 16:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди