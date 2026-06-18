Ugreen компанияси ихчам ва қувватли ПБ541 ташқи аккумуляторини тақдим этди
Замонавий гаджетлар бозорида ўзининг сифатли аксессуарлари билан танилган Ugreen бренди Хитойда янги ПБ541 моделидаги портатив қувватлантириш қурилмасини намойиш этди. Ушбу қурилма ўзининг ихчам ўлчамлари, юқори қувват узатиш қобилияти ва ҳамёнбоп нархи билан кўплаб фойдаланувчилар эътиборини тортиши кутилмоқда. Ҳозирда янги модел JD.com платформасида тахминан 29 доллар (199 юан) қийматида сотувга чиқди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ugreen ПБ541 қурилмасининг асосини кетма-кет уланган иккита 5000 мА·ш сиғимли АТЛ литий-ионли ячейкалари ташкил этади. Умумий энергия сиғими 39,1 В·ш га тенг бўлган ушбу аккумулятор кундалик фойдаланиш учун жуда қулайдир. Қурилманинг ўзига хос жиҳати шундаки, унинг корпусига ўрнатилган USB-C кабели нафақат қувват узатиш, балки қурилмани кўтариб юриш учун тасма вазифасини ҳам бажаради.
Техник имкониятлар ва тезкор қувватлашҚурилма учта порт билан жиҳозланган: иккита USB-C ва битта USB-А. Ўрнатилган USB-C кабели 45 В гача чиқиш қувватини таъминлайди, бу эса смартфонлар ва ҳатто баъзи ноутбукларни тезкор қувватлаш имконини беради. Шунингдек, ушбу порт орқали аккумуляторнинг ўзини 36 В қувват билан зарядлаш мумкин. USB-А порти эса 22,5 В қувват узатиш имкониятига эга.
ixbt.com маълумотига кўра, ПБ541 бир вақтнинг ўзида учта қурилмани қувватлантира олади. У замонавий тезкор қувватлаш протоколларининг деярли барчасини, жумладан ПД, ППС, ҚК, АФК ва ФКП технологияларини қўллаб-қувватлайди. Бу эса уни Apple, Samsung ва бошқа етакчи брендлар гаджетлари учун универсал ёрдамчига айлантиради.
Ақлли функциялар ва дизайнАккумуляторнинг ён томонида рангли экран жойлашган бўлиб, унда фойдаланувчи учун муҳим маълумотлар акс этади. Хусусан, қувват даражаси, жорий қувват сарфи, тўлиқ заряд олгунча қолган вақт, ҳарорат ва батареянинг умумий ҳолати ҳақидаги маълумотларни кўриш мумкин. Шунингдек, қурилма Bluetooth орқали Ugreen Смарт Лифе иловасига уланиш имкониятига эга.
Ишлаб чиқарувчи мазкур моделнинг хизмат муддатига ҳам алоҳида урғу берган — аккумулятор 800 мартагача зарядлаш сиклига бардош бера олади. Қурилманинг корпуси чидамли ПК ва АБС пластикларидан тайёрланган бўлиб, оғирлиги бор-йўғи 226,4 граммни ташкил этади.
- Ўлчамлари: 111 × 71 × 17,8 мм;
- Оғирлиги: 226,4 грамм;
- Максимал чиқиш қуввати: 45 В;
- Уланиш: Bluetooth ва мобил илова.
…