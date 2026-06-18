Ugreen компанияси ихчам ва қувватли ПБ541 ташқи аккумуляторини тақдим этди

·0·Техно
Ugreen компанияси ихчам ва қувватли ПБ541 ташқи аккумуляторини тақдим этди

Замонавий гаджетлар бозорида ўзининг сифатли аксессуарлари билан танилган Ugreen бренди Хитойда янги ПБ541 моделидаги портатив қувватлантириш қурилмасини намойиш этди. Ушбу қурилма ўзининг ихчам ўлчамлари, юқори қувват узатиш қобилияти ва ҳамёнбоп нархи билан кўплаб фойдаланувчилар эътиборини тортиши кутилмоқда. Ҳозирда янги модел JD.com платформасида тахминан 29 доллар (199 юан) қийматида сотувга чиқди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ugreen ПБ541 қурилмасининг асосини кетма-кет уланган иккита 5000 мА·ш сиғимли АТЛ литий-ионли ячейкалари ташкил этади. Умумий энергия сиғими 39,1 В·ш га тенг бўлган ушбу аккумулятор кундалик фойдаланиш учун жуда қулайдир. Қурилманинг ўзига хос жиҳати шундаки, унинг корпусига ўрнатилган USB-C кабели нафақат қувват узатиш, балки қурилмани кўтариб юриш учун тасма вазифасини ҳам бажаради.

Техник имкониятлар ва тезкор қувватлаш

Қурилма учта порт билан жиҳозланган: иккита USB-C ва битта USB-А. Ўрнатилган USB-C кабели 45 В гача чиқиш қувватини таъминлайди, бу эса смартфонлар ва ҳатто баъзи ноутбукларни тезкор қувватлаш имконини беради. Шунингдек, ушбу порт орқали аккумуляторнинг ўзини 36 В қувват билан зарядлаш мумкин. USB-А порти эса 22,5 В қувват узатиш имкониятига эга.

ixbt.com маълумотига кўра, ПБ541 бир вақтнинг ўзида учта қурилмани қувватлантира олади. У замонавий тезкор қувватлаш протоколларининг деярли барчасини, жумладан ПД, ППС, ҚК, АФК ва ФКП технологияларини қўллаб-қувватлайди. Бу эса уни Apple, Samsung ва бошқа етакчи брендлар гаджетлари учун универсал ёрдамчига айлантиради.

Ақлли функциялар ва дизайн

Аккумуляторнинг ён томонида рангли экран жойлашган бўлиб, унда фойдаланувчи учун муҳим маълумотлар акс этади. Хусусан, қувват даражаси, жорий қувват сарфи, тўлиқ заряд олгунча қолган вақт, ҳарорат ва батареянинг умумий ҳолати ҳақидаги маълумотларни кўриш мумкин. Шунингдек, қурилма Bluetooth орқали Ugreen Смарт Лифе иловасига уланиш имкониятига эга.

Ишлаб чиқарувчи мазкур моделнинг хизмат муддатига ҳам алоҳида урғу берган — аккумулятор 800 мартагача зарядлаш сиклига бардош бера олади. Қурилманинг корпуси чидамли ПК ва АБС пластикларидан тайёрланган бўлиб, оғирлиги бор-йўғи 226,4 граммни ташкил этади.

  • Ўлчамлари: 111 × 71 × 17,8 мм;
  • Оғирлиги: 226,4 грамм;
  • Максимал чиқиш қуввати: 45 В;
  • Уланиш: Bluetooth ва мобил илова.
Ушбу янги модел аввалги ПБ610 версиясининг такомиллаштирилган варианти бўлиб, у юпқароқ корпуси ва экраннинг қулайроқ жойлашуви билан ажралиб туради. Ўзбекистон бозорида ҳам Ugreen маҳсулотларига талаб юқорилигини ҳисобга олсак, ушбу модел тез орада маҳаллий ритейлерлар пештахталарида пайдо бўлиши эҳтимоли юқори.

UgreenПовербанкТехнологияГаджетСмартфон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллект сабаб iPhone нархлари сезиларли даражада ошиши кутилмоқдаСунъий интеллект сабаб iPhone нархлари сезиларли даражада ошиши кутилмоқдаБугун, 23:27Whоош хизмати ўсишда давом этмоқда: Микромобиллик бозори янги босқичга чиқдиWhоош хизмати ўсишда давом этмоқда: Микромобиллик бозори янги босқичга чиқдиБугун, 22:55Сунъий интеллект бозорида асосий фойдани технология эгалари эмас, иловалар кўрадиСунъий интеллект бозорида асосий фойдани технология эгалари эмас, иловалар кўрадиБугун, 21:56SpaceX директорлар кенгашига таниқли инвестор Роэлоф Бота аъзо бўлдиSpaceX директорлар кенгашига таниқли инвестор Роэлоф Бота аъзо бўлдиБугун, 20:58Ерда ҳаёт қачон тугайди: Олимлар биосферанинг ҳалокат муддатини қайта ҳисоблаб чиқдиЕрда ҳаёт қачон тугайди: Олимлар биосферанинг ҳалокат муддатини қайта ҳисоблаб чиқдиБугун, 20:55Россия аэропортларида янги давр: Пулково илк бор пилотсиз техникаларни ишга туширадиРоссия аэропортларида янги давр: Пулково илк бор пилотсиз техникаларни ишга туширадиБугун, 20:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди