«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Жаҳон чемпионати сари тарихий юришини бошлаш арафасида турган Ўзбекистон миллий терма жамоаси океан ортида ўзига хос жиддий имтиҳондан ўтди. Вакилларимиз Канаданинг Эдмонтон шаҳрида жойлашган муҳташам стадионда, 50 мингдан ортиқ маҳаллий ишқибозларнинг тинимсиз дастаги остида бўлажак мундиал мезбонларига қарши назорат баҳсида майдонга тушишди. Шиддатли кечган учрашувнинг иккинчи бўлимида канадалик футболчилар ўзларининг иккита хавфли ҳужумини самарали якунлаб, мазкур ўйинда 2:0 ҳисобидаги ғалабани расмийлаштиришди.
Мазкур тўқнашув нафақат юртимиздаги футбол мухлисларининг, балки дунёнинг энг гранд клублари эътиборида ҳам бўлди. Хусусан, Англия Премьер-лигасининг амалдаги гиганти — «Манчестер Сити» жамоаси ўз ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусановнинг Ўзбекистон бош жамоасида тўп суришини алоҳида кузатиб борди ва ўзининг расмий сайтида ушбу баҳс юзасидан муносабат билдирди.
«Шаҳарликлар» нима дейди: Ҳусановга қандай баҳо берилди?
Дунёнинг энг кучли клубларидан бири ҳисобланган «Манчестер Сити» клуби матбуот хизмати ўзининг mancity.com сайтида ҳамюртимиз ҳақида шундай ёзади:
«Абдуқодир Ҳусанов Ўзбекистон терма жамоаси сафида асосий таркибда майдонга чиқди. Иқтидорли ҳимоячимиз учрашувнинг дастлабки сонияларидан то финал ҳуштаги чалингунга қадар яшил майдонда тинимсиз ҳаракат қилди. Бироқ унинг терма жамоаси Канадага қарши кечган қизғин ўртоқлик учрашувида 0:2 ҳисобида имкониятни бой бериб қўйди».
Америка қитъаси мезбонлик қиладиган катта футбол байрами — Жаҳон чемпионати бошланишига жуда оз вақт қолди. Шу сабабли сайёрамизнинг турли бурчакларидаги кучли терма жамоалар мусобақага юқори спорт формасида етиб келиш мақсадида мана шундай жиддий синов-назорат учрашувларини ўтказишмоқда.
Эдмонтондаги баҳс хроникаси ва голлар тафсилоти
Фабио Каннаваро қўл остидаги 22 ёшли ҳимоячимиз Ҳусанов ҳаракат қилаётган Ўзбекистон терма жамоаси учрашувнинг биринчи бўлимида стадиондаги кўплаб мухлисларда жуда ижобий ва ажойиб таассурот қолдирди. Жамоамиз ҳужум чизиғида вакилларимизда рақиб дарвозасини ишғол этиш учун бир нечта жуда қулай ва хавфли вазиятлар юзага келди. Лекин, маҳорат ёки совуққонлик етишмагани туфайли биринчи бўлимда ҳисоб очилмади.
Иккинчи бўлимнинг дастлабки дақиқалари эса мезбонларнинг фаоллиги билан бошланди. Танаффусдан 13 дақиқа ўтиб, яъни ўйиннинг 58-дақиқасида Жонатан Осорио ўзбек ҳимоячиларининг хатосидан унумли фойдаланиб, Канадани ҳисобда олдинга олиб чиқди. Вакилларимиз мувозанатни тиклаш учун олдинга интилишган бир пайтда, ҳакам томонидан қўшиб берилган сўнгги дақиқаларда Майкл Нельсон иккинчи тўпни дарвозамизга жойлади ва Жесси Марш шогирдларининг ғалабасини мустаҳкамлади.
Навбатдаги бекат: Рақиб — Нидерландия!
Канада билан ўйин ортда қолди. Энди миллий терма жамоамиз бор эътиборини Нью-Йорк шаҳрида бўлиб ўтадиган навбатдаги улкан тўқнашувга қаратади. Океан ортидаги йиғин доирасида вакилларимиз 8 июнь куни дунё футболи грандларидан бири — Нидерландия терма жамоасига қарши жаҳон чемпионати олдидан сўнгги назорат учрашувини ўтказади.
«Манчестер Сити» клуби ўз мақоласи якунида Ўзбекистоннинг мундиалдаги рақибларини ҳам эслатиб ўтди. Эслатиб ўтамиз, юртдошларимиз Жаҳон чемпионатининг «К» гуруҳидан жой олган бўлиб, у ерда Португалия, Конго Демократик Республикаси ҳамда Колумбия терма жамоалари билан кейинги босқич йўлланмаси учун аёвсиз кураш олиб боришади. Олға, Ўзбекистон!
…