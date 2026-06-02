«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...

·25.6K·Спорт
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...

Жаҳон чемпионати сари тарихий юришини бошлаш арафасида турган Ўзбекистон миллий терма жамоаси океан ортида ўзига хос жиддий имтиҳондан ўтди. Вакилларимиз Канаданинг Эдмонтон шаҳрида жойлашган муҳташам стадионда, 50 мингдан ортиқ маҳаллий ишқибозларнинг тинимсиз дастаги остида бўлажак мундиал мезбонларига қарши назорат баҳсида майдонга тушишди. Шиддатли кечган учрашувнинг иккинчи бўлимида канадалик футболчилар ўзларининг иккита хавфли ҳужумини самарали якунлаб, мазкур ўйинда 2:0 ҳисобидаги ғалабани расмийлаштиришди.

Мазкур тўқнашув нафақат юртимиздаги футбол мухлисларининг, балки дунёнинг энг гранд клублари эътиборида ҳам бўлди. Хусусан, Англия Премьер-лигасининг амалдаги гиганти — «Манчестер Сити» жамоаси ўз ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусановнинг Ўзбекистон бош жамоасида тўп суришини алоҳида кузатиб борди ва ўзининг расмий сайтида ушбу баҳс юзасидан муносабат билдирди.

«Шаҳарликлар» нима дейди: Ҳусановга қандай баҳо берилди?

Дунёнинг энг кучли клубларидан бири ҳисобланган «Манчестер Сити» клуби матбуот хизмати ўзининг mancity.com сайтида ҳамюртимиз ҳақида шундай ёзади:

«Абдуқодир Ҳусанов Ўзбекистон терма жамоаси сафида асосий таркибда майдонга чиқди. Иқтидорли ҳимоячимиз учрашувнинг дастлабки сонияларидан то финал ҳуштаги чалингунга қадар яшил майдонда тинимсиз ҳаракат қилди. Бироқ унинг терма жамоаси Канадага қарши кечган қизғин ўртоқлик учрашувида 0:2 ҳисобида имкониятни бой бериб қўйди».

Америка қитъаси мезбонлик қиладиган катта футбол байрами — Жаҳон чемпионати бошланишига жуда оз вақт қолди. Шу сабабли сайёрамизнинг турли бурчакларидаги кучли терма жамоалар мусобақага юқори спорт формасида етиб келиш мақсадида мана шундай жиддий синов-назорат учрашувларини ўтказишмоқда.

Эдмонтондаги баҳс хроникаси ва голлар тафсилоти

Фабио Каннаваро қўл остидаги 22 ёшли ҳимоячимиз Ҳусанов ҳаракат қилаётган Ўзбекистон терма жамоаси учрашувнинг биринчи бўлимида стадиондаги кўплаб мухлисларда жуда ижобий ва ажойиб таассурот қолдирди. Жамоамиз ҳужум чизиғида вакилларимизда рақиб дарвозасини ишғол этиш учун бир нечта жуда қулай ва хавфли вазиятлар юзага келди. Лекин, маҳорат ёки совуққонлик етишмагани туфайли биринчи бўлимда ҳисоб очилмади.

Иккинчи бўлимнинг дастлабки дақиқалари эса мезбонларнинг фаоллиги билан бошланди. Танаффусдан 13 дақиқа ўтиб, яъни ўйиннинг 58-дақиқасида Жонатан Осорио ўзбек ҳимоячиларининг хатосидан унумли фойдаланиб, Канадани ҳисобда олдинга олиб чиқди. Вакилларимиз мувозанатни тиклаш учун олдинга интилишган бир пайтда, ҳакам томонидан қўшиб берилган сўнгги дақиқаларда Майкл Нельсон иккинчи тўпни дарвозамизга жойлади ва Жесси Марш шогирдларининг ғалабасини мустаҳкамлади.

Навбатдаги бекат: Рақиб — Нидерландия!

Канада билан ўйин ортда қолди. Энди миллий терма жамоамиз бор эътиборини Нью-Йорк шаҳрида бўлиб ўтадиган навбатдаги улкан тўқнашувга қаратади. Океан ортидаги йиғин доирасида вакилларимиз 8 июнь куни дунё футболи грандларидан бири — Нидерландия терма жамоасига қарши жаҳон чемпионати олдидан сўнгги назорат учрашувини ўтказади.

«Манчестер Сити» клуби ўз мақоласи якунида Ўзбекистоннинг мундиалдаги рақибларини ҳам эслатиб ўтди. Эслатиб ўтамиз, юртдошларимиз Жаҳон чемпионатининг «К» гуруҳидан жой олган бўлиб, у ерда Португалия, Конго Демократик Республикаси ҳамда Колумбия терма жамоалари билан кейинги босқич йўлланмаси учун аёвсиз кураш олиб боришади. Олға, Ўзбекистон!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роберт Левандовски Манчестер Юнайтедга ўтадими? Саҳа фикр билдирдиБугун, 07:40Реал Мадрид кутилмаган трансферлар арафасида: Икки юлдуз жамоага келмоқдаБугун, 07:34Ламине Ямал жароҳат сабаб Жаҳон чемпионатини ўтказиб юбориши мумкинБугун, 07:19Томас Тухел ЖЧ-2026 учун Гордонни Рэшфорддан устун кўриши керакБугун, 07:15Андони Ираола «Ливерпуль» клуби билан икки йиллик шартнома имзолайдиБугун, 07:14«Реал Мадрид»нинг ёш юлдузи Сезар Паласиос Италия клубига ўтиши мумкинБугун, 07:02
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Эвертон” ва “Манчестер Сити” баҳсидан кейин Ҳусановнинг рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди