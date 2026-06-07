Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди

·110·Спорт
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди

Дунё нигоҳи қаратилган энг нуфузли футбол байрами — Жаҳон чемпионати бошланиши арафасида турибмиз! Миллий терма жамоамиз тарихда илк бор ушбу буюк мусобақада қатнашаётгани ва илк турдаёқ Жанубий Американинг энг шиддатли грандларидан бири — Колумбияга қарши майдонга тушиши юртимиздаги миллионлаб мухлисларнинг юрагини ҳаяжонга солмоқда. Океан ортидаги рақибларимиз ҳам бўлажак тарихий тўқнашувга жуда жиддий ҳозирлик кўришмоқда. Колумбия терма жамоаси устози Нестор Лоренсо мундиал олдидан Иордания билан бўладиган сўнгги ўртоқлик учрашуви матбуот анжуманида бевосита Ўзбекистон терма жамоасининг тактик сирлари ва уларга қарши қандай режа тузилаётгани ҳақида атрофлича тўхталиб ўтди.

Қуйида тажрибали мутахассиснинг энг қизиқарли ва шов-шувли фикрларини эътиборингизга ҳавола этамиз.

Колумбия терма жамоасининг тактик режаси ва таҳлили

Нестор Лоренсо Иорданияга қарши ўйинни шунчаки ўртоқлик мақомида эмас, балки вакилларимизга қарши «репетиция» сифатида кўрмоқда. Жамоанинг ҳозирги ҳолати ва рақибларни ўрганиш жараёни қуйидаги махсус интеграциялашган жадвалда батафсил акс этган:

Тайёргарлик босқичлари

Мураббийнинг фикри ва таҳлили

Ўзбекистон терма жамоасига боғлиқ жиҳатлари

Иордания билан синов

Иордания терма жамоаси мураккаб саралаш баҳсларини енгиб ўтган ва тактик томонлама жуда тартибли жамоа ҳисобланади.

Уларнинг ўйин услуби (5-3-2 ёки 5-4-1 схемаси) мундиалдаги илк рақибимиз Ўзбекистонга жуда ўхшаш.

Рақиб тактикаси синчиклаб ўрганилмоқда

Колумбияликлар ўзбек футболининг тактик жиҳатларини тўлиқ таҳлил қилиб чиқишган.

Ўзбекистон вазиятга қараб 3 та марказий ҳимоячи билан 3-4-3 тизимида ҳам ўйнай олиши алоҳида қайд этилди.

Юлдузларнинг ҳолати

Хамес Родригес ва Хуан Кинтеро каби ўйин тақдирини ҳал қила оладиган етакчилар жамоа ихтиёрида.

Бу афсонавий юлдузларнинг майдонга тушиши Колумбиянинг ҳужум чизиғини вакилларимиз учун янада хавфли қилади.

Нестор Лоренсонинг фикрича, Колумбия учун энг муҳими — рақибнинг кимлиги эмас, балки майдонда ўз ўйинини кўрсатиш ва ғалабага олиб борувчи йўлларни топа билишдир.

«Ортимизда 50 миллион колумбиялик турибди!»

Терма жамоа бош мураббийи мамлакатдаги турли танқидлар ва ижтимоий тармоқлардаги монтаж қилинган видеоларга қарамай, футболчилар ўз ватанига чин дилдан содиқ эканини таъкидлади:

«Қайси футболчи майдонга сардорлик боғичи билан тушишидан қатъи назар, бизда доимо бир шиор янграйди: биз 50 миллион колумбияликка қувонч улашиш, уларнинг юзини ёруғ қилиш учун майдонга тушамиз. Мақсадимиз — босқичма-босқич илгарилаб, Жаҳон чемпионатининг финалигача етиб бориш!» — дейди Лоренсо.

Мураббий, шунингдек, Ўзбекистонга қарши баҳс бўлиб ўтадиган Мехикодаги афсонавий «Ацтека» стадиони ҳақида ҳам тўхталиб, ушбу арена худди «Маракана» каби буюк тарихга эга эканини ва у ерда чиройли старт олишга умид қилаётганини билдирди.

Замин шарҳи: Кўриниб турибдики, Колумбия терма жамоаси вакилларимизни шунчаки оддий рақиб сифатида кўраётгани йўқ. Улар Ўзбекистоннинг 5 та ҳимоячи билан ўйнашигача, тактик схемалари ва устун жиҳатларигача жуда синчиклаб ўрганишган. Лекин бизнинг йигитлар ҳам мундиалга шунчаки сайёҳ бўлиб боришгани йўқ! Терма жамоамизнинг темирдек интизоми, шиддати ва ғалабага бўлган чанқоқлиги ҳар қандай грандни шошириб қўйишга қодир. Рақибимиз ортида 50 миллион колумбиялик турган бўлса, бизнинг йигитларнинг ортида 38 миллиондан зиёд дуогўй ўзбекистонликлар турибди! Насиб қилса, «Ацтека» стадионида миллий терма жамоамиз ўзининг ҳақиқий кучини кўрсатиб, бутун дунёни лол қолдиради. Йигитларимизга омад ва зафарлар ёр бўлсин!

Эслатиб ўтамиз, Жаҳон чемпионатининг «К» гуруҳидаги Колумбия ва Ўзбекистон терма жамоалари ўртасидаги тарихий учрашув 18 июнь куни Тошкент вақти билан эрталабки соат 07:00 да бошланади. Ўтказиб юборманг!

Жаҳон чемпионатининг энг қайноқ кундаликлари, миллий терма жамоамизнинг тайёргарлик жараёнлари ва футбол оламидаги энг шов-шувли хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

КолумбияЎзбекистонНестор ЛоренсоИорданияХамес Родригес
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дешам Франциянинг ўйин услуби ҳақидаги танқидларга жавоб қайтардиДешам Франциянинг ўйин услуби ҳақидаги танқидларга жавоб қайтардиБугун, 17:26Таэквондочиларимиз Рим Гран-присида 2 та бронза медалини қўлга киритдиТаэквондочиларимиз Рим Гран-присида 2 та бронза медалини қўлга киритдиБугун, 17:18Роналду спорт тарихида мисли кўрилмаган молиявий рекорд ўрнатдиРоналду спорт тарихида мисли кўрилмаган молиявий рекорд ўрнатдиБугун, 15:52Пеп Гвардиола Майкл Жордан билан гольф ўйнаш орзуси ҳақида гапирди...Пеп Гвардиола Майкл Жордан билан гольф ўйнаш орзуси ҳақида гапирди...Бугун, 14:36Перес ва Рикелме клуб раҳбарлиги учун курашмоқдаПерес ва Рикелме клуб раҳбарлиги учун курашмоқдаБугун, 13:57Тоттенхемга рад жавоби: Брайтон ҳимоячиси учун 50 миллион фунт сўрамоқдаТоттенхемга рад жавоби: Брайтон ҳимоячиси учун 50 миллион фунт сўрамоқдаБугун, 13:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)