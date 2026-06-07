Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Дунё нигоҳи қаратилган энг нуфузли футбол байрами — Жаҳон чемпионати бошланиши арафасида турибмиз! Миллий терма жамоамиз тарихда илк бор ушбу буюк мусобақада қатнашаётгани ва илк турдаёқ Жанубий Американинг энг шиддатли грандларидан бири — Колумбияга қарши майдонга тушиши юртимиздаги миллионлаб мухлисларнинг юрагини ҳаяжонга солмоқда. Океан ортидаги рақибларимиз ҳам бўлажак тарихий тўқнашувга жуда жиддий ҳозирлик кўришмоқда. Колумбия терма жамоаси устози Нестор Лоренсо мундиал олдидан Иордания билан бўладиган сўнгги ўртоқлик учрашуви матбуот анжуманида бевосита Ўзбекистон терма жамоасининг тактик сирлари ва уларга қарши қандай режа тузилаётгани ҳақида атрофлича тўхталиб ўтди.
Қуйида тажрибали мутахассиснинг энг қизиқарли ва шов-шувли фикрларини эътиборингизга ҳавола этамиз.
Колумбия терма жамоасининг тактик режаси ва таҳлили
Нестор Лоренсо Иорданияга қарши ўйинни шунчаки ўртоқлик мақомида эмас, балки вакилларимизга қарши «репетиция» сифатида кўрмоқда. Жамоанинг ҳозирги ҳолати ва рақибларни ўрганиш жараёни қуйидаги махсус интеграциялашган жадвалда батафсил акс этган:
Тайёргарлик босқичлари
Мураббийнинг фикри ва таҳлили
Ўзбекистон терма жамоасига боғлиқ жиҳатлари
Иордания билан синов
Иордания терма жамоаси мураккаб саралаш баҳсларини енгиб ўтган ва тактик томонлама жуда тартибли жамоа ҳисобланади.
Уларнинг ўйин услуби (5-3-2 ёки 5-4-1 схемаси) мундиалдаги илк рақибимиз Ўзбекистонга жуда ўхшаш.
Рақиб тактикаси синчиклаб ўрганилмоқда
Колумбияликлар ўзбек футболининг тактик жиҳатларини тўлиқ таҳлил қилиб чиқишган.
Ўзбекистон вазиятга қараб 3 та марказий ҳимоячи билан 3-4-3 тизимида ҳам ўйнай олиши алоҳида қайд этилди.
Юлдузларнинг ҳолати
Хамес Родригес ва Хуан Кинтеро каби ўйин тақдирини ҳал қила оладиган етакчилар жамоа ихтиёрида.
Бу афсонавий юлдузларнинг майдонга тушиши Колумбиянинг ҳужум чизиғини вакилларимиз учун янада хавфли қилади.
Нестор Лоренсонинг фикрича, Колумбия учун энг муҳими — рақибнинг кимлиги эмас, балки майдонда ўз ўйинини кўрсатиш ва ғалабага олиб борувчи йўлларни топа билишдир.
«Ортимизда 50 миллион колумбиялик турибди!»
Терма жамоа бош мураббийи мамлакатдаги турли танқидлар ва ижтимоий тармоқлардаги монтаж қилинган видеоларга қарамай, футболчилар ўз ватанига чин дилдан содиқ эканини таъкидлади:
«Қайси футболчи майдонга сардорлик боғичи билан тушишидан қатъи назар, бизда доимо бир шиор янграйди: биз 50 миллион колумбияликка қувонч улашиш, уларнинг юзини ёруғ қилиш учун майдонга тушамиз. Мақсадимиз — босқичма-босқич илгарилаб, Жаҳон чемпионатининг финалигача етиб бориш!» — дейди Лоренсо.
Мураббий, шунингдек, Ўзбекистонга қарши баҳс бўлиб ўтадиган Мехикодаги афсонавий «Ацтека» стадиони ҳақида ҳам тўхталиб, ушбу арена худди «Маракана» каби буюк тарихга эга эканини ва у ерда чиройли старт олишга умид қилаётганини билдирди.
Замин шарҳи: Кўриниб турибдики, Колумбия терма жамоаси вакилларимизни шунчаки оддий рақиб сифатида кўраётгани йўқ. Улар Ўзбекистоннинг 5 та ҳимоячи билан ўйнашигача, тактик схемалари ва устун жиҳатларигача жуда синчиклаб ўрганишган. Лекин бизнинг йигитлар ҳам мундиалга шунчаки сайёҳ бўлиб боришгани йўқ! Терма жамоамизнинг темирдек интизоми, шиддати ва ғалабага бўлган чанқоқлиги ҳар қандай грандни шошириб қўйишга қодир. Рақибимиз ортида 50 миллион колумбиялик турган бўлса, бизнинг йигитларнинг ортида 38 миллиондан зиёд дуогўй ўзбекистонликлар турибди! Насиб қилса, «Ацтека» стадионида миллий терма жамоамиз ўзининг ҳақиқий кучини кўрсатиб, бутун дунёни лол қолдиради. Йигитларимизга омад ва зафарлар ёр бўлсин!
Эслатиб ўтамиз, Жаҳон чемпионатининг «К» гуруҳидаги Колумбия ва Ўзбекистон терма жамоалари ўртасидаги тарихий учрашув 18 июнь куни Тошкент вақти билан эрталабки соат 07:00 да бошланади. Ўтказиб юборманг!
Жаҳон чемпионатининг энг қайноқ кундаликлари, миллий терма жамоамизнинг тайёргарлик жараёнлари ва футбол оламидаги энг шов-шувли хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…