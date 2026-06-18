Сунъий интеллект бозорида асосий фойдани технология эгалари эмас, иловалар кўради
Венчур капитали бозорининг тажрибали вакили ва ўз вақтида Facebook лойиҳасининг истиқболини биринчилардан бўлиб пайқаган Чи-Ҳуа Чиен сунъий интеллект (AI) соҳасидаги келажак борасида кутилмаган прогнозларни илгари сурмоқда. Унинг фикрича, ҳозирги кунда AI моделларини ишлаб чиқаётган йирик инфратузилма компаниялари эмас, балки ушбу технологияни истеъмолчиларга етказиб берувчи иловалар энг катта даромад манбаига айланади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Гоодватер Капитал асосчиларидан бири бўлган Чиен ўзининг йигирма йиллик тажрибасига таяниб, технологик сиклларнинг такрорланишини таъкидлайди. Унинг таҳлилларига кўра, шахсий компьютерлар, интернет ва мобил алоқа даврларида ҳам асосий қиймат инфратузилмадан кўра амалий дастурий таъминот қатламида тўпланган. Масалан, мобил алоқа даврида инфратузилма компаниялари 700 миллиард доллар қиймат яратган бўлса, Netflix, Spotify, Meta ва Uber каби иловалар 3,7 триллион долларлик бозор капиталлашувини ҳосил қилган.
Инфратузилманинг қадрсизланиши ва янги имкониятларҲозирда кўплаб инвесторлар NVIDIA ёки OpenAI каби гигантларга эътибор қаратаётган бўлса-да, Чи-Ҳуа Чиен тез орада AI моделлари одатий товар (коммодитй) кўринишига келишини башорат қилмоқда. Бу шуни англатадики, вақт ўтиши билан энг мураккаб AI моделлари ва оддий смартфонларда ишлайдиган дастурлар ўртасидаги фарқ кескин камаяди. Ҳозирда бу фарқ икки йилни ташкил этса, келгуси йилга бориб у уч ойгача қисқариши кутилмоқда.
Экспертнинг фикрича, сунъий интеллект даврида ғолиблар технологиянинг ўзини сотадиганлар эмас, балки ундан фойдаланиб инсонлар ҳаётини осонлаштирадиган сервислар бўлади. Бу жараён интернет давридаги вазиятни эслатади: ўшанда ҳам тармоқ ускуналарини ишлаб чиқувчилардан кўра, интернет орқали хизмат кўрсатувчи компаниялар кўпроқ фойда кўрган эди.
Венчур бозори ва инвестиция стратегиялариЧиен ҳозирги венчур бозоридаги ўзгаришларга ҳам тўхталиб ўтди. Унинг сўзларига кўра, йирик инвестиция фирмалари вертикал интеграциялашган ва эндиликда улар бошқа ҳамкорларга эҳтиёж сезмаяпти. Бу эса бозорда рақобатнинг кучайишига ва компанияларнинг қиймати сунъий равишда оширилишига олиб келмоқда. "Тезкор молиялаштириш" деб аталадиган амалиёт туфайли стартаплар бир неча ой ичида ўз баҳосини бир неча баробар ошириб юбормоқда.
Ўзбекистонлик фойдаланувчилар ва маҳаллий стартаплар учун бу тенденция муҳим аҳамиятга эга. Глобал бозорда AI моделларининг очиқлиги ва арзонлашиши, маҳаллий дастурчиларга қиммат инфратузилма яратмасдан туриб, тайёр моделлардан фойдаланган ҳолда ноёб маҳсулотлар яратиш имконини беради. Чиеннинг фикрича, келажакда қуйидаги йўналишлар энг истиқболли ҳисобланади:
- Соғлиқни сақлаш ва тиббий технологиялар;
- Финтеч ва шахсий молия бошқаруви;
- Кўнгилочар контент ва медиа;
- Истеъмолчилар учун кундалик рақамли ёрдамчилар.
…