Килиан Мбаппе Франция тарихидаги энг яхши тўпурарга айланди

·23·Спорт
Килиан Мбаппе Франция тарихидаги энг яхши тўпурарга айланди

Франция терма жамоаси сардори ва Реал Мадрид ҳужумчиси Килиан Мбаппе миллий жамоа сафида урилган голлар сони бўйича мутлақ рекордчини ўзгартирди. 2026-йилги Жаҳон чемпионатининг дебют учрашувида Сенегал дарвозасига иккита гол урган 27 ёшли форвард Оливе Жиру томонидан ўрнатилган натижани янгилаб, мамлакат тарихидаги энг яхши тўпурарга айланди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

МетЛифе Стадиумда бўлиб ўтган баҳсда Франция 3:1 ҳисобида ғалаба қозонди. Ушбу дубл эвазига Мбаппенинг терма жамоа сафидаги голлари сони 58 тага етди. Эътиборлиси, у бу натижага ҳали 30 ёшга ҳам кирмасдан эришди. Ўйиндан сўнг жамоадошлари унга рамзий маънода орқасига "58" рақами туширилган махсус футболкани совға қилишди.

Goal.com нашрининг хабар беришича, Мбаппе ушбу муваффақиятдан сўнг ўз ҳис-туйғуларини яшириб ўтирмади. Футболчи ижтимоий тармоқлардаги саҳифасида барча жамоадошлари, мураббийлар штаби ва Франция футбол федерациясига миннатдорчилик билдирди. "58 та гол. Кўплаб буюк футболчилар ўтган мамлакат тарихида энг яхши тўпурар бўлиш мен учун улкан фахр. Олдинда ҳали қилинадиган ишлар кўп", — деб ёзади ҳужумчи.

Лионель Месси ва Мирослав Клозенинг рекорди хавф остида

Миллий жамоа миқёсидаги рекордни янгилаган Мбаппе энди бутун дунё футболи тарихидаги энг нуфузли кўрсаткичлардан бирига кўз тикмоқда. Ҳозирда у Жаҳон чемпионатлари финалларида урилган голлар сони бўйича Лионель Месси ва Мирослав Клозега яқинлашиб қолди. Маълумот учун, Месси ва Клозе ҳисобида мундиалларда киритилган 16 тадан гол мавжуд.

Сенегал билан ўйиндаги дублидан сўнг, Мбаппенинг Жаҳон чемпионатларидаги умумий голлари сони 14 тага етди. Мутахассисларнинг фикрича, ҳужумчининг ҳозирги спорт формаси ва ёшини ҳисобга олсак, у нафақат Мессининг рекордини янгилаши, балки ушбу кўрсаткични анча юқори нуқтага олиб чиқиши ҳам мумкин.

Франция терма жамоаси навбатдаги учрашувини келаси душанба куни Филадельфияда Ироқ термасига қарши ўтказади. Диде Дешам шогирдлари ушбу баҳсда ғалаба қозониш орқали плей-офф масаласини муддатидан олдин ҳал қилишни мақсад қилган. Гуруҳ босқичининг сўнгги ўйини эса Норвегия термасига қарши бўлиб ўтади.

Мбаппенинг ушбу натижаси нафақат Франция футболи, балки жаҳон спорт жамоатчилиги учун ҳам муҳим воқеликдир. Унинг Реал Мадрид сафидаги фаолияти билан бир қаторда терма жамоадаги бундай сермаҳсуллиги уни замонамизнинг энг кучли футболчиси деган номга асосий номзод қилиб кўрсатмоқда.

МбаппеФранцияРеал МадридФутболЖаҳон Чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тьерри Анри Криштиану Роналдуни жамоа манфаатидан ўзини устун қўйганликда айбладиТьерри Анри Криштиану Роналдуни жамоа манфаатидан ўзини устун қўйганликда айбладиБугун, 21:54Роналдо барча баҳсларга нуқта қўйди: Лионель Месси — тарихдаги энг буюк футболчиРоналдо барча баҳсларга нуқта қўйди: Лионель Месси — тарихдаги энг буюк футболчиБугун, 21:15Гарри Кейн Гари Линекернинг рекордини янгилади: Англия ва Хорватия ўртасидаги драмаГарри Кейн Гари Линекернинг рекордини янгилади: Англия ва Хорватия ўртасидаги драмаБугун, 21:12Криштиано Роналдо ЖЧ-2026 стартидаги муваффақиятсизликдан сўнг майдонни тарк этдиКриштиано Роналдо ЖЧ-2026 стартидаги муваффақиятсизликдан сўнг майдонни тарк этдиБугун, 20:53Рубен Аморим Милан сафига Sporting юлдузларини олиб келмоқчиРубен Аморим Милан сафига Sporting юлдузларини олиб келмоқчиБугун, 20:33Марказий Осиё мухлислари Ўзбекистон атрофида яна бирлашмоқда (видео)Марказий Осиё мухлислари Ўзбекистон атрофида яна бирлашмоқда (видео)Бугун, 20:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди