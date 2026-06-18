Тьерри Анри Криштиану Роналдуни жамоа манфаатидан ўзини устун қўйганликда айблади
Футбол оламининг афсонавий вакилларидан бири Тьерри Анри Португалия терма жамоасининг ЖЧ-2026 саралаш босқичи доирасида Конго ДРга қарши ўйинидан сўнг Криштиану Роналдуни кескин танқид остига олди. Хюстондаги "НРГ Стадиум"да кечган ва 1:1 ҳисобидаги дуранг билан якунланган баҳс португалияликлар учун кутилмаган очко йўқотишига айланди. Анрининг фикрича, жамоанинг ғалаба қозона олмаганига айнан Роналдунинг майдондаги нотўғри ҳаракатлари сабаб бўлган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашри хабарига кўра, Тьерри Анри Фох Невс телеканалидаги таҳлилий кўрсатувда Криштиану Роналдунинг жамоавий ўйиндан кўра шахсий рекордларига кўпроқ эътибор қаратаётганини таъкидлаган. 41 ёшли ҳужумчи ушбу учрашувда майдонга тушиб, жаҳон чемпионатлари тарихидаги энг ёши катта майдон ўйинчисига айланган бўлса-да, унинг самарадорлиги мутахассисларда катта шубҳа уйғотмоқда.
Тактик хато ва шахсий манфаатАнри ўйиннинг иккинчи бўлимидаги аниқ бир вазиятни мисол қилиб келтирди. Унда Жоау Канцело тўп билан ҳаракатланаётган вақтда Роналду бўш ҳудуд очиш ўрнига, Бруно Фернандеснинг йўлига чиқиб қолган. "Энг муҳим нарса шуки, жамоа гол уриши керак, сиз эмас. Роналду гол уришни жуда хоҳлагани учун Бруно Фернандесга етказиб берилиши керак бўлган пас йўлини ёпиб қўйди. Агар у ҳимоячини ўзи билан эргаштириб, жарима майдончаси ичкарисига қараб югурганида, Бруно бўш қолган дарвозани осонликча ишғол қилган бўларди", — дейди франциялик собиқ юлдуз.
Таҳлилларга кўра, Криштиану Роналдунинг майдондаги интуицияси бу сафар унга панд берган. У тўпни ўзи қабул қилиб олишга интилиши натижасида ҳужумнинг мантиқий якунига халақит берган. Анри бу ҳолатни тушунтирар экан, ҳимоячилар учун бундай вазиятда ҳаракат қилиш анча осонлашганини ва Португалия ҳужумининг кескинлиги йўқолганини қўшимча қилди.
Статистик маълумотлар ҳам Анрининг танқидини тасдиқламоқда. Роналду бутун ўйин давомида рақиб дарвозасига бирорта ҳам аниқ зарба бера олмади. Бу унинг узоқ йиллик халқаро фаолиятидаги энг ёмон кўрсаткичлардан бири сифатида қайд этилди. Олтинчи бор жаҳон чемпионатида иштирок этиб, рекорд ўрнатишни кўзлаётган ҳужумчининг асабийлашаётгани майдонда ҳам яққол кўзга ташланган.
Жамоадошлар орасидаги тушунмовчиликЎйин давомида нафақат экспертлар, балки майдондаги футболчилар ҳам Роналдунинг ҳаракатларидан норози бўлгани сезилган. Хусусан, Бруно Фернандеснинг бир неча бор норози оҳангда қўлларини силтагани ва жамоадошидан бўш ҳудуд яратишни сўрагани камералар объективига тушиб қолган. Анрининг сўзларига кўра, жамоанинг икки етакчиси ўртасидаги бу каби келишмовчиликлар Португалиянинг умумий ўйинига салбий таъсир кўрсатмоқда.
Португалия терма жамоаси учун ЖЧ-2026 саралаш босқичининг старти кутилганидек кечмади. Конго ДР каби аутсайдер ҳисобланган жамоа билан дуранг ўйналиши, бош мураббий ва етакчи футболчилар зиммасига катта босим юкламоқда. Кейинги баҳсларда Криштиану Роналдунинг асосий таркибдаги ўрни ва унинг жамоавий тактикага қанчалик мослашиши асосий муҳокама мавзуси бўлиб қолиши шубҳасиз.
…