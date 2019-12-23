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Василий Ломаченкони мағлуб этган Теофимо Лопес бокс тарихига кирди
Фото: Getty Images
Америкалик боксчи Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) Тошкент вақти билан 18 октябрь тонгида бўлиб ўтган жангда Василий Ломаченкони (14-2, 10 КО) мағлубиятга учратди.
Жанг 12 раунд давом этди ва унда ҳакамлар қарорига кўра ғолиб деб топилган Лопес WBA, WBO, IBF ва WBC Franchise камарларига эга чиқди.
Шу тариқа 23 ёшли Теофимо тўртта чемпионлик камари соҳибига айланган тарихдаги энг ёш боксчига айланди. “Замин” янгиликларини “Twitter”да кузатиб боринг
Америкалик боксчи Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) Тошкент вақти билан 18 октябрь тонгида бўлиб ўтган жангда Василий Ломаченкони (14-2, 10 КО) мағлубиятга учратди.
Жанг 12 раунд давом этди ва унда ҳакамлар қарорига кўра ғолиб деб топилган Лопес WBA, WBO, IBF ва WBC Franchise камарларига эга чиқди.
Шу тариқа 23 ёшли Теофимо тўртта чемпионлик камари соҳибига айланган тарихдаги энг ёш боксчига айланди. “Замин” янгиликларини “Twitter”да кузатиб боринг
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