Британия нашрлари «Манчестер Сити»даги ўзбек ҳимоячиси ҳақида нималар ёзмоқда?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Манчестер Сити» клуби ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусанов Англия Премер-лигасидаги ўйинлари ҳамда совуқ об-ҳавога қарамай енги калта футболкада майдонга тушгани учун Британия матбуотининг эътиборига тушди.
- Ноттингемда 7 даража совуқ шароитда ўтган баҳсда 22 ёшли футболчи ўзининг чидамлилиги ва «эски мактаб» вакилига хос характери билан инглиз ишқибозларини ҳайратда қолдирди.
Ўзбекистон миллий терма жамоаси ва «Манчестер Сити» марказий ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусанов Англия Премьер-лигасида нафақат мустаҳкам ҳимояси, балки темир иродаси ва ўзига хос феъл-атвори билан ҳам Британия матбуотининг бош қаҳрамонига айланди. Ноттингемда кечган кескин баҳсда ҳаво ҳарорати кескин совиб кетганига қарамай, 22 ёшли ўзбек футболчисининг майдондаги хатти-ҳаракати инглиз ишқибозлари ва йирик спорт нашрларини ҳайратда қолдирди.
7 даражалик аёз ва майдондаги ягона «эски мактаб» вакили
«Ноттингем Форест»га қарши ўйинда термометр кўрсаткичи 7 даража илиқни (туман ва изғирин шароитида аёз ҳиссини) ташкил этган бир пайтда, майдондаги деярли барча футболчилар — рақиблар ҳам, «Сити»даги юлдуз жамоадошлар ҳам узун енгли термо-кийимлар ва қўлқопларда ҳаракат қилишди. Фақат Абдуқодир Ҳусановгина майдонга одатдагидек енги калта футболкада тушди ва 90 дақиқа давомида совуқни писанд қилмай кураш олиб борди.
Машҳур Rising Ballers нашри ўзбекистонлик ҳимоячининг ушбу суратини эълон қилиб, уни ҳақиқий классик футбол даври вакилларига ўхшатди:
«Ҳусановдан совуқ ўтмайди... Ноттингемда етти даража аёз ҳукм сурмоқда, аммо у майдонда енги калта футболкада ўйнаётган ягона ўйинчи бўлди. Футболчиларнинг эски анъаналарга қайтганини кўриш ёқимли. Бу ростдан ҳам ҳақиқий эски мактаб (old school)!»
Кўрсаткич / Маълумот
Абдуқодир Ҳусановнинг Англиядаги кўрсаткичлари
Футболчи
Абдуқодир Ҳусанов (22 ёш, ҳимоячи)
Клуб ва мақоми
«Манчестер Сити» (АПЛдаги илк ўзбекистонлик футболчи)
Трансфер тарихи
2025 йил январь ойида Франциянинг «Ланс» клубидан ўтган
Воқеа жойи
Ноттингем стадиони, АПЛ доирасидаги учрашув
Ҳаво ҳарорати
+7 даража совуқ изғирин
Англия медиаси баҳоси
«Ҳақиқий эски мактаб» ва букилмас характер эгаси
«У айиқлар билан олишган»: Ижтимоий тармоқлардаги ҳазиллар тўлқини
Ҳусановнинг совуққа чидамлилиги инглиз футбол жамоатчилиги орасида мемлар ва қизиқарли изоҳларга сабаб бўлди. Айниқса, таниқли Statsports футбол платформаси ҳимоячининг букилмас табиати ҳақида кинояли пост қолдирди:
«Бу йигит ўрмонда катта бўлган, болалигида айиқларни қувлаб юриб, улар билан олишган бўлса керак. Ноттингемдаги бундай совуқ унинг учун Испаниянинг Бенидорм соҳилида шезлонгда ётгандек гап!»
Бундай самимий ва ҳайрат тўла муносабат бежиз эмас. 2025 йилнинг бошида «Ланс»дан «шаҳарликлар» сафига қўшилиб, АПЛ тарихида майдонга тушган илк ўзбекистонлик бўлган Ҳусанов қисқа вақт ичида Пеп Гвардиола тизимида юқори тезлик, муросасиз яккакурашлар ва позицион барқарорлик бўйича лиганинг энг ишончли ёш ҳимоячиларидан бирига айланиб улгурди.
Сизнингча, Абдуқодир Ҳусановнинг ушбу мардонавор ва қатъий харакатери уни «Манчестер Сити»да дунёнинг энг қимматбаҳо ҳимоячилари қаторига олиб чиқа оладими? Муносабатингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…