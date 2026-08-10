Август охири жангларга бой бўлади: энг кутилган тўқнашувлар!
Август ойининг иккинчи ярмида 15, 22 ва 29 август кунлари UFC, ПФЛ ва профессионал бокс доирасида бир қатор йирик жанглар режалаштирилган. 15 август куни UFC 330 турнирида Ислам Махачев — Иен Герри ҳамда Маккензи Дерн — Жиллиан Роберцон жанглари ўтказилади.
Август ойининг иккинчи ярми UFC, PFL ва профессионал бокс мухлислари учун жуда қизиқ ўтиши кутилмоқда. 15, 22 ва 29 август кунлари бир қатор йирик жанглар режалаштирилган бўлиб, улар орасида Ислам Махачев, Умар Нурмагомедов, Крис Сайборг ва Теофимо Лопес каби таниқли номлар ҳам бор.
Айниқса 22 август дастури жуда зич: бир куннинг ўзида PFL турнири, UFC Fight Night ҳамда Лас-Вегасдаги катта бокс оқшоми ўтказилиши режалаштирилган.
15 август: UFC 330 диққат марказида
Ойнинг энг кутилган кечаларидан бири 15 августга тўғри келади.
UFC 330 турнирида асосий эътибор Ислам Махачев — Иэн Гэрри тўқнашувига қаратилади. Икки таниқли жангчининг октагонда учрашиши турнирнинг энг катта интригаси бўлиб турибди.
Шу оқшом яна бир қизиқ жанг:
Маккензи Дерн — Жиллиан Робертсон.
Бу тўқнашув ҳам партердаги кураш ва сабмишнлар жиҳатидан юқори қизиқиш уйғотиши мумкин.
22 август: бир кунда учта йирик жанг оқшоми
22 август жанг спорти мухлислари учун ҳақиқий марафонга айланиши кутилмоқда.
PFL турнирида аёллар ММАсининг энг машҳур номларидан бири Крис Сайборг Кейтлин Виейрага қарши октагонга чиқиши режалаштирилган.
Шу турнирда яна:
Мирафзал Ахтамов — Дакота Буш
жанги ҳам бўлиб ўтади.
Лас-Вегасда Ромеро ва Лопес тўқнашади
Худди шу куни Лас-Вегасда профессионал бокс кечаси ҳам мухлислар эътиборини тортади.
Рингда:
Роландо Ромеро — Теофимо Лопес
ўзаро куч синашади.
Икки боксчининг услуби ва характери ҳисобга олинса, бу жанг 22 августнинг энг кўп муҳокама қилинадиган воқеаларидан бирига айланиши мумкин.
UFC Fight Night ҳам четда қолмайди
22 августда UFC ҳам ўз турнирини ўтказиши режалаштирилган.
Кечанинг асосий жанглари орасида:
Энтони Эрнандес — Грегори Родригес
ҳамда
Роман Долидзе — Ренье де Риддер
тўқнашувлари бор.
Шу тариқа, 22 августда ММА ва бокс мухлислари бир вақтнинг ўзида бир нечта йирик мусобақани кузатишига тўғри келади.
29 август: Умар Нурмагомедов яна октагонда
Август ойининг охирги катта ММА кечаларидан бири 29 августга белгиланган.
UFC Fight Night турнирида:
Умар Нурмагомедов — Сонг Ядонг
жанги режалаштирилган.
Бу тўқнашув юқори даражадаги техника, тезлик ва тактик курашни ваъда қилади.
Лондонда оғир вазнлилар жанги
29 августда Лондонда ҳам катта бокс кечаси бўлиб ўтиши кутилмоқда.
Унда:
Мозес Итаума — Филип Хргович
рингга кўтарилади.
Оғир вазндаги ушбу жанг ой охиридаги энг қизиқ бокс тўқнашувларидан бири бўлиши мумкин.
Августнинг иккинчи ярмида жанглар кетма-кетлиги
Шундай қилиб, жанг спорти мухлисларини августнинг иккинчи ярмида деярли ҳар ҳафта катта тўқнашув кутиб турибди.
15 август — UFC 330.
22 август — PFL, UFC Fight Night ва Лас-Вегасдаги бокс кечаси.
29 август — Умар Нурмагомедов иштирокидаги UFC Fight Night ва Лондондаги катта бокс жанги.
Энг катта интрига эса битта: ушбу жанглардан қай бири августнинг энг ёрқин воқеасига айланади?
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…