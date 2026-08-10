Август охири жангларга бой бўлади: энг кутилган тўқнашувлар!

·24·Спорт
Август охири жангларга бой бўлади: энг кутилган тўқнашувлар!
Қисқача

Август ойининг иккинчи ярмида 15, 22 ва 29 август кунлари UFC, ПФЛ ва профессионал бокс доирасида бир қатор йирик жанглар режалаштирилган. 15 август куни UFC 330 турнирида Ислам Махачев — Иен Герри ҳамда Маккензи Дерн — Жиллиан Роберцон жанглари ўтказилади.

Август ойининг иккинчи ярми UFC, PFL ва профессионал бокс мухлислари учун жуда қизиқ ўтиши кутилмоқда. 15, 22 ва 29 август кунлари бир қатор йирик жанглар режалаштирилган бўлиб, улар орасида Ислам Махачев, Умар Нурмагомедов, Крис Сайборг ва Теофимо Лопес каби таниқли номлар ҳам бор.

Айниқса 22 август дастури жуда зич: бир куннинг ўзида PFL турнири, UFC Fight Night ҳамда Лас-Вегасдаги катта бокс оқшоми ўтказилиши режалаштирилган.

15 август: UFC 330 диққат марказида

Ойнинг энг кутилган кечаларидан бири 15 августга тўғри келади.

UFC 330 турнирида асосий эътибор Ислам Махачев — Иэн Гэрри тўқнашувига қаратилади. Икки таниқли жангчининг октагонда учрашиши турнирнинг энг катта интригаси бўлиб турибди.

Шу оқшом яна бир қизиқ жанг:

Маккензи Дерн — Жиллиан Робертсон.

Бу тўқнашув ҳам партердаги кураш ва сабмишнлар жиҳатидан юқори қизиқиш уйғотиши мумкин.

22 август: бир кунда учта йирик жанг оқшоми

22 август жанг спорти мухлислари учун ҳақиқий марафонга айланиши кутилмоқда.

PFL турнирида аёллар ММАсининг энг машҳур номларидан бири Крис Сайборг Кейтлин Виейрага қарши октагонга чиқиши режалаштирилган.

Шу турнирда яна:

Мирафзал Ахтамов — Дакота Буш

жанги ҳам бўлиб ўтади.

Лас-Вегасда Ромеро ва Лопес тўқнашади

Худди шу куни Лас-Вегасда профессионал бокс кечаси ҳам мухлислар эътиборини тортади.

Рингда:

Роландо Ромеро — Теофимо Лопес

ўзаро куч синашади.

Икки боксчининг услуби ва характери ҳисобга олинса, бу жанг 22 августнинг энг кўп муҳокама қилинадиган воқеаларидан бирига айланиши мумкин.

UFC Fight Night ҳам четда қолмайди

22 августда UFC ҳам ўз турнирини ўтказиши режалаштирилган.

Кечанинг асосий жанглари орасида:

Энтони Эрнандес — Грегори Родригес

ҳамда

Роман Долидзе — Ренье де Риддер

тўқнашувлари бор.

Шу тариқа, 22 августда ММА ва бокс мухлислари бир вақтнинг ўзида бир нечта йирик мусобақани кузатишига тўғри келади.

29 август: Умар Нурмагомедов яна октагонда

Август ойининг охирги катта ММА кечаларидан бири 29 августга белгиланган.

UFC Fight Night турнирида:

Умар Нурмагомедов — Сонг Ядонг

жанги режалаштирилган.

Бу тўқнашув юқори даражадаги техника, тезлик ва тактик курашни ваъда қилади.

Лондонда оғир вазнлилар жанги

29 августда Лондонда ҳам катта бокс кечаси бўлиб ўтиши кутилмоқда.

Унда:

Мозес Итаума — Филип Хргович

рингга кўтарилади.

Оғир вазндаги ушбу жанг ой охиридаги энг қизиқ бокс тўқнашувларидан бири бўлиши мумкин.

Августнинг иккинчи ярмида жанглар кетма-кетлиги

Шундай қилиб, жанг спорти мухлисларини августнинг иккинчи ярмида деярли ҳар ҳафта катта тўқнашув кутиб турибди.

  • 15 август — UFC 330.

  • 22 август — PFL, UFC Fight Night ва Лас-Вегасдаги бокс кечаси.

  • 29 август — Умар Нурмагомедов иштирокидаги UFC Fight Night ва Лондондаги катта бокс жанги.

Энг катта интрига эса битта: ушбу жанглардан қай бири августнинг энг ёрқин воқеасига айланади?

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Ислам МахачевТеофимо ЛопесКрис СайборгЛас-Вегас
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Манчестер Юнайтед Эндрик учун курашга қўшилиши керакМанчестер Юнайтед Эндрик учун курашга қўшилиши керакБугун, 18:11Виржил ван Дейк Роналд Араухонинг Ливерпулга ўтишини қўллаб-қувватладиВиржил ван Дейк Роналд Араухонинг Ливерпулга ўтишини қўллаб-қувватладиБугун, 17:57Гарри Кейннинг 2030 йилги жаҳон чемпионатидаги иштироки қийин бўладиГарри Кейннинг 2030 йилги жаҳон чемпионатидаги иштироки қийин бўладиБугун, 17:56Тошкентда триумф: Маржона Абдумуталова Ўзбекистонга илк «олтин»ни келтирди!Тошкентда триумф: Маржона Абдумуталова Ўзбекистонга илк «олтин»ни келтирди!Бугун, 17:48Jeff Bezos Ливерпул клубида улуш сотиб олиши мумкинJeff Bezos Ливерпул клубида улуш сотиб олиши мумкинБугун, 17:16Jeff Bezos Ливерпул клуби акцияларининг учдан бир қисмини сотиб олмоқдаJeff Bezos Ливерпул клуби акцияларининг учдан бир қисмини сотиб олмоқдаБугун, 16:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)