Бибисарадан Жавоҳир Синдаровга қўллаб-қувватлаш: янги суратлар эълон қилинди
Жаҳон шахмат тожи учун ҳал қилувчи баҳслар бошланиши арафасида Жавоҳир Синдаровга кутилмаган қўллаб-қувватлаш келди. Қозоғистонлик машҳур шахматчи Бибисара Асаубаева ўзбек гроссмейстери билан тушган янги суратларини ижтимоий тармоқда эълон қилди.
Қозоғистонлик шахматчи Бибисара Асаубаева ўзининг Instagram саҳифасида Жавоҳир Синдаров билан тушган суратларини жойлаштирди.
Суратлар ўзбекистонлик гроссмейстернинг амалдаги жаҳон чемпиони, ҳиндистонлик Гукеш Доммаражу билан жаҳон шахмат тожи учун ўтказиладиган баҳси олдидан олинган.
Асаубаева ўз постига қисқача «WCC, Женева» деб ёзган. У изоҳга шахмат донаси ва қўлларини юрак шаклида бирлаштирган эмодзиларни ҳам қўшган. Бу эса шахмат мухлисларининг эътиборини тортди.
Синдоров учун ҳал қилувчи баҳс бошланмоқда
Жавоҳир Синдоров ва Гукеш Доммаражу ўртасидаги жаҳон чемпионлиги учун кураш Женева шаҳрида бўлиб ўтади. Биринчи классик партия 24 ноябрь куни ўтказилади.
Жами 14 та классик партия режалаштирилган. Қайси шахматчи биринчи бўлиб 7,5 очко тўпласа, жаҳон чемпиони унвонини қўлга киритади. Агар 14 партиядан кейин ҳисоб 7:7 бўлиб қолса, ғолиб тай-брейкда аниқланади.
Синдоров — Ўзбекистон шахмати тарихидаги муҳим вакил
Жавоҳир Синдоров ушбу баҳсда нафақат шахсий фаолиятидаги энг катта мақсадлардан бири учун, балки Ўзбекистон шахмати тарихида янги саҳифа очиш учун ҳам курашади. У жаҳон чемпиони унвони учун баҳсга чиққан мамлакатимиздан биринчи шахматчи ҳисобланади.
Энди шахмат мухлисларининг диққати Женевага қаратилган. Синдоровнинг Гукешга қарши биринчи партияси 24 ноябрь куни бошланади. Бибисара Асаубаеванинг янги суратлари эса тарихий баҳс арафасидаги эътиборли воқеалардан бири бўлди.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…