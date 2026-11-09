“Бунинг учун Ўзбекистонда бир ой қолиб, ҳар куни ош ейишим керак” — Ислом Махачев

·1·Спорт
“Бунинг учун Ўзбекистонда бир ой қолиб, ҳар куни ош ейишим керак” — Ислом Махачев

UFC ташкилотининг ярим ўрта вазн тоифасидаги амалдаги чемпиони, сайёрамизнинг энг кучли жангчиларидан бири Ислом Махачев Тошкент шаҳрида бўлиб ўтган матбуот анжуманида иштирок этди.

Ўзбекистонлик мухлислар ва журналистлар билан очиқ мулоқот давомида доғистонлик юлдуз фаолиятидаги эҳтимолий кейинги қадам — ўрта вазн (84 кг) тоифасига кўтарилиш масаласидаги саволларга ўзига хос самимий юмор ва касбий жиддийлик билан жавоб қайтарди.

Тошкентдаги анжуман: «Ҳар куни ош ейишимга тўғри келади»

Журналистларнинг янада юқорироқ дивизионга ўтиш ва учинчи вазнда чемпионлик учун жанг қилиш имконияти ҳақидаги саволига Махачев қуйидагича муносабат билдирди:

  • Миллий таом ва вазн тўплаш ҳазили: «Ўрта вазнми? Бунинг учун Ўзбекистонда бир ой қолиб, ҳар куни ош ейишимга тўғри келади», — дея кулги аралаш жавоб қайтарди UFC чемпиони;

  • Мушак массаси муаммоси: Масаланинг профессионал томонига тўхталар экан, Ислом бу қадам жиддий жисмоний ўзгаришларни талаб қилишини таъкидлади: «Бу осон бўлмайди. Жамоамиз билан бу ҳақда гаплашганмиз. Яхшилаб ўйлаб кўришимиз керак, чунки сифатли мушак массасини ошириш унчалик осон эмаслиги маълум бўлди».

Ярим ўрта вазндаги муваффақиятли ҳимоя

Ислом Махачев ярим ўрта вазн дивизионига кўтарилганидан кейин ҳам ўз устунлигини тўлиқ намойиш этиб келмоқда.

Кўрсаткич / Омил

Тафсилотлар

Амалдаги мақоми

UFC ярим ўрта вазн (Welterweight) чемпиони

Сўнгги жанги

Ирландиялик мағлубиятсиз даъвогар Иэн Гэрри устидан ғалаба

Муваффақият

Ярим ўрта вазн чемпионлик камарининг илк бор муваффақиятли ҳимоя қилиниши

Кейинги мақсад

Ўрта вазн (Middleweight) тоифасига чиқиш истиқболларини таҳлил қилиш

Учинчи камар сари қадам ташланадими?

Енгил вазн ҳукмдори бўлган ва кейинчалик ярим ўрта вазнда ҳам чемпионликни қўлга киритиб, уни Иэн Гэррига қарши баҳсда муносиб ҳимоя қилган Махачев учун ўрта вазн янги тарихий марра бўлиши мумкин.

Бироқ 84 кг дивизионининг жисмоний қудрати ва жангчиларнинг габаритлари сабаб, спортчи ва унинг мураббийлар штаби навбатдаги қадамни шошмасдан, организмга ортиқча зарар етказмаган ҳолда амалга оширишни режалаштирмоқда.

Ислом МахачевUFCТошкентММА
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Энг кутилган жанг: UFC Шара Буллет ва Исраэль Адесанья жангини расман эълон қилдиЭнг кутилган жанг: UFC Шара Буллет ва Исраэль Адесанья жангини расман эълон қилдиБугун 13:21Илия Топурия фаолиятидаги энг оғир жанг тафсилотларини ошкор қилдиИлия Топурия фаолиятидаги энг оғир жанг тафсилотларини ошкор қилди7 ноябр 23:10Оғриқли мағлубиятдан кейин Рамазон Темиров мухлисларига мурожаат йўлладиОғриқли мағлубиятдан кейин Рамазон Темиров мухлисларига мурожаат йўллади3 ноябр 08:09“Кўк лентали ноёб қўлқоп”: Жон Жонс мухлисларни ҳайратга солган викторина эълон қилди“Кўк лентали ноёб қўлқоп”: Жон Жонс мухлисларни ҳайратга солган викторина эълон қилди30 октябр 08:24“Мен унинг меросига нуқта қўяман”: Карлос Пратес Ислом Махачевга очиқ таҳдид қилди“Мен унинг меросига нуқта қўяман”: Карлос Пратес Ислом Махачевга очиқ таҳдид қилди28 октябр 22:17UFC қироли Тошкентда: Ислом Махачев ва Фёдор Емельяненко Ўзбекистонга етиб келдиUFC қироли Тошкентда: Ислом Махачев ва Фёдор Емельяненко Ўзбекистонга етиб келди5 ноябр 21:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Каспаровдан кутилмаган баҳо: Гукеш ва Синдаровнинг жаҳон тожи учун баҳсида ким устун?
Каспаровдан кутилмаган баҳо: Гукеш ва Синдаровнинг жаҳон тожи учун баҳсида ким устун?