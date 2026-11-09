“Бунинг учун Ўзбекистонда бир ой қолиб, ҳар куни ош ейишим керак” — Ислом Махачев
UFC ташкилотининг ярим ўрта вазн тоифасидаги амалдаги чемпиони, сайёрамизнинг энг кучли жангчиларидан бири Ислом Махачев Тошкент шаҳрида бўлиб ўтган матбуот анжуманида иштирок этди.
Ўзбекистонлик мухлислар ва журналистлар билан очиқ мулоқот давомида доғистонлик юлдуз фаолиятидаги эҳтимолий кейинги қадам — ўрта вазн (84 кг) тоифасига кўтарилиш масаласидаги саволларга ўзига хос самимий юмор ва касбий жиддийлик билан жавоб қайтарди.
Тошкентдаги анжуман: «Ҳар куни ош ейишимга тўғри келади»
Журналистларнинг янада юқорироқ дивизионга ўтиш ва учинчи вазнда чемпионлик учун жанг қилиш имконияти ҳақидаги саволига Махачев қуйидагича муносабат билдирди:
Миллий таом ва вазн тўплаш ҳазили: «Ўрта вазнми? Бунинг учун Ўзбекистонда бир ой қолиб, ҳар куни ош ейишимга тўғри келади», — дея кулги аралаш жавоб қайтарди UFC чемпиони;
Мушак массаси муаммоси: Масаланинг профессионал томонига тўхталар экан, Ислом бу қадам жиддий жисмоний ўзгаришларни талаб қилишини таъкидлади: «Бу осон бўлмайди. Жамоамиз билан бу ҳақда гаплашганмиз. Яхшилаб ўйлаб кўришимиз керак, чунки сифатли мушак массасини ошириш унчалик осон эмаслиги маълум бўлди».
Ярим ўрта вазндаги муваффақиятли ҳимоя
Ислом Махачев ярим ўрта вазн дивизионига кўтарилганидан кейин ҳам ўз устунлигини тўлиқ намойиш этиб келмоқда.
Кўрсаткич / Омил
Тафсилотлар
Амалдаги мақоми
UFC ярим ўрта вазн (Welterweight) чемпиони
Сўнгги жанги
Ирландиялик мағлубиятсиз даъвогар Иэн Гэрри устидан ғалаба
Муваффақият
Ярим ўрта вазн чемпионлик камарининг илк бор муваффақиятли ҳимоя қилиниши
Кейинги мақсад
Ўрта вазн (Middleweight) тоифасига чиқиш истиқболларини таҳлил қилиш
Учинчи камар сари қадам ташланадими?
Енгил вазн ҳукмдори бўлган ва кейинчалик ярим ўрта вазнда ҳам чемпионликни қўлга киритиб, уни Иэн Гэррига қарши баҳсда муносиб ҳимоя қилган Махачев учун ўрта вазн янги тарихий марра бўлиши мумкин.
Бироқ 84 кг дивизионининг жисмоний қудрати ва жангчиларнинг габаритлари сабаб, спортчи ва унинг мураббийлар штаби навбатдаги қадамни шошмасдан, организмга ортиқча зарар етказмаган ҳолда амалга оширишни режалаштирмоқда.
Изоҳлар 0
…