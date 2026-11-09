88-дақиқада 0:1, 90+7-дақиқада 2:1! “Нефтчи” устози мўъжизавий камбэк ҳақида гапирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Фарғонада ўтган Ўзбекистон Суперлигаси баҳсида «Нефтчи» жамоаси ОКМК устидан 2:1 ҳисобида иродали ғалабага эришди.
- Меҳмонлар 88-дақиқада ҳисобни очган бўлса-да, фарғоналиклар 90-дақиқада мувозанатни тиклаб, ҳакам томонидан қўшиб берилган 7-дақиқанинг сўнгги сониясида ғалаба тўпини киритди.
Ўзбекистон Суперлигасининг жорий мавсумдаги энг драматик ва кескин ўйинларидан бири Фарғонада бўлиб ўтди. Чемпионлик сари дадил одимлаётган «Нефтчи» ўз майдонида ОКМК жамоасини қабул қилиб, ҳақиқий ирода кўрсатди ва 2:1 ҳисобида ғалаба қозонди.
Учрашув тақдири сўнгги дақиқаларда ҳал бўлди: 88-дақиқада меҳмонлар пеналти орқали ҳисобни очган бўлса-да, фарғоналиклар 90-дақиқада мувозанатни тиклади ва бош ҳакам томонидан қўшиб берилган 7-дақиқанинг сўнгги сониясида ғалаба тўпини киритди.
Ушбу беллашувдан сўнг «Нефтчи» бош мураббийи Ислом Исмоилов матбуот анжуманида иштирок этиб, муҳим саволларга очиқ жавоб берди.
«Бу жамоанинг характери»: Фарғонадаги мўъжиза қандай юз берди?
Ислом Исмоилов сўнгги сонияларда юз берган драматик бурилишни жамоанинг руҳий кучи билан боғлади:
Ҳакам хуштагигача ишонч: 88-дақиқада гол ўтказиб юборилгач, жамоа йўқотадиган ҳеч нарсаси қолмаганини тушуниб, бор кучи билан олдинга ташланди. Мураббийнинг таъкидлашича, ғалабага бўлган ишонч сўнгги сониягача сўнмаган;
Чемпионлик босими: «Олтин медалларга қанчалик яқинлашсак, босим шунчалик ортяпти. Буни енгиб ўтиш футболчиларга ҳам, менга ҳам осон эмас. Лекин раҳбарият ва вилоят ҳокимининг қўллаб-қувватлаши бизга қийин вазиятлардан чиқиб кетишга ёрдам беряпти», — деди бош мураббий;
«Қил устидан қайтдик»: Ижтимоий тармоқлардаги танқидлардан сўнг жамоа ичида бирдамлик сақлаб қолингани ва шахсий «мен»лар бир четга сурилиб, умумий ғалаба учун бирлашилгани таъкидланди.
Ёш қаҳрамон Сарсенбаев ва Африкадан келиб майдонга тушган Куао
Матбуот анжуманида жамоа таркибидаги муҳим қарорлар ва қаҳрамонлар хусусида ҳам алоҳида тўхталиб ўтилди:
Сарсенбаевнинг таваккал қарори: Асосий ҳужумчи Марушич жароҳат олгани, Перица эса жароҳат билан ўйнаётгани сабабли, Исмоилов кечагина ўринбосарлар сафида 2 та гол урган ёш ҳужумчи Нурбек Сарсенбаевни захирадан туширди ва бу қарор ўзини 100 фоиз оқлади. 2028 йилгача шартномаси бор ёш футболчи гол уриб, ғалаба пойдеворини яратди;
Коффи Куаонинг матонати: Африкалик ҳимоячи паспортини тўғрилаш учун саккиз кун давомида ўз қитъасида бўлиб, ўйиндан бир кун олдин етиб келган. Бир ҳафта машғулот ўтказмаганига қарамай, асосий таркибда майдонга тушиб, бор кучини берди ва баҳс якунида мушаклардаги оғриқ туфайли тиббиёт ходимлари ёрдамида майдонни тарк этди.
«Футболда дам олишга ҳеч кимнинг ҳаққи йўқ»
Олдинда турган ФИФА кунларидаги танаффус ҳақида гапирар экан, «Нефтчи» устози жамоа тўхтаб қолмаслигини қатъий таъкидлади:
«Футболда дам олиш деган тушунчанинг ўзи йўқ. Агар тўхтаб қолсангиз — орқага кетасиз. Биз футбол билан яшаймиз. Режа асосида машғулотлар ва ўртоқлик учрашувларини ўтказиб, мақсадимиз сари одимлашда давом этамиз».
Изоҳлар 0
…