88-дақиқада 0:1, 90+7-дақиқада 2:1! “Нефтчи” устози мўъжизавий камбэк ҳақида гапирди

·24·Спорт
88-дақиқада 0:1, 90+7-дақиқада 2:1! “Нефтчи” устози мўъжизавий камбэк ҳақида гапирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Фарғонада ўтган Ўзбекистон Суперлигаси баҳсида «Нефтчи» жамоаси ОКМК устидан 2:1 ҳисобида иродали ғалабага эришди.
  • Меҳмонлар 88-дақиқада ҳисобни очган бўлса-да, фарғоналиклар 90-дақиқада мувозанатни тиклаб, ҳакам томонидан қўшиб берилган 7-дақиқанинг сўнгги сониясида ғалаба тўпини киритди.

Ўзбекистон Суперлигасининг жорий мавсумдаги энг драматик ва кескин ўйинларидан бири Фарғонада бўлиб ўтди. Чемпионлик сари дадил одимлаётган «Нефтчи» ўз майдонида ОКМК жамоасини қабул қилиб, ҳақиқий ирода кўрсатди ва 2:1 ҳисобида ғалаба қозонди.

Учрашув тақдири сўнгги дақиқаларда ҳал бўлди: 88-дақиқада меҳмонлар пеналти орқали ҳисобни очган бўлса-да, фарғоналиклар 90-дақиқада мувозанатни тиклади ва бош ҳакам томонидан қўшиб берилган 7-дақиқанинг сўнгги сониясида ғалаба тўпини киритди.

Ушбу беллашувдан сўнг «Нефтчи» бош мураббийи Ислом Исмоилов матбуот анжуманида иштирок этиб, муҳим саволларга очиқ жавоб берди.

«Бу жамоанинг характери»: Фарғонадаги мўъжиза қандай юз берди?

Ислом Исмоилов сўнгги сонияларда юз берган драматик бурилишни жамоанинг руҳий кучи билан боғлади:

  • Ҳакам хуштагигача ишонч: 88-дақиқада гол ўтказиб юборилгач, жамоа йўқотадиган ҳеч нарсаси қолмаганини тушуниб, бор кучи билан олдинга ташланди. Мураббийнинг таъкидлашича, ғалабага бўлган ишонч сўнгги сониягача сўнмаган;

  • Чемпионлик босими: «Олтин медалларга қанчалик яқинлашсак, босим шунчалик ортяпти. Буни енгиб ўтиш футболчиларга ҳам, менга ҳам осон эмас. Лекин раҳбарият ва вилоят ҳокимининг қўллаб-қувватлаши бизга қийин вазиятлардан чиқиб кетишга ёрдам беряпти», — деди бош мураббий;

  • «Қил устидан қайтдик»: Ижтимоий тармоқлардаги танқидлардан сўнг жамоа ичида бирдамлик сақлаб қолингани ва шахсий «мен»лар бир четга сурилиб, умумий ғалаба учун бирлашилгани таъкидланди.

Ёш қаҳрамон Сарсенбаев ва Африкадан келиб майдонга тушган Куао

Матбуот анжуманида жамоа таркибидаги муҳим қарорлар ва қаҳрамонлар хусусида ҳам алоҳида тўхталиб ўтилди:

  • Сарсенбаевнинг таваккал қарори: Асосий ҳужумчи Марушич жароҳат олгани, Перица эса жароҳат билан ўйнаётгани сабабли, Исмоилов кечагина ўринбосарлар сафида 2 та гол урган ёш ҳужумчи Нурбек Сарсенбаевни захирадан туширди ва бу қарор ўзини 100 фоиз оқлади. 2028 йилгача шартномаси бор ёш футболчи гол уриб, ғалаба пойдеворини яратди;

  • Коффи Куаонинг матонати: Африкалик ҳимоячи паспортини тўғрилаш учун саккиз кун давомида ўз қитъасида бўлиб, ўйиндан бир кун олдин етиб келган. Бир ҳафта машғулот ўтказмаганига қарамай, асосий таркибда майдонга тушиб, бор кучини берди ва баҳс якунида мушаклардаги оғриқ туфайли тиббиёт ходимлари ёрдамида майдонни тарк этди.

«Футболда дам олишга ҳеч кимнинг ҳаққи йўқ»

Олдинда турган ФИФА кунларидаги танаффус ҳақида гапирар экан, «Нефтчи» устози жамоа тўхтаб қолмаслигини қатъий таъкидлади:

«Футболда дам олиш деган тушунчанинг ўзи йўқ. Агар тўхтаб қолсангиз — орқага кетасиз. Биз футбол билан яшаймиз. Режа асосида машғулотлар ва ўртоқлик учрашувларини ўтказиб, мақсадимиз сари одимлашда давом этамиз».

Ўзбекистон СуперлигасиНефтчиОКМКИслом Исмоилов
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Нефтчи” бош мураббийи ишқибозларга мурожаат қилиб, олтин медалларни ваъда қилди“Нефтчи” бош мураббийи ишқибозларга мурожаат қилиб, олтин медалларни ваъда қилди4 ноябр 23:32Суперлигада 27-тур: “Нефтчи” – ОКМК баҳси, водий дербилари ва тўлиқ ўйинлар жадвалиСуперлигада 27-тур: “Нефтчи” – ОКМК баҳси, водий дербилари ва тўлиқ ўйинлар жадвали5 ноябр 11:20Ислом Исмоилов “Нефтчи”нинг сўнгги сониялардаги хатосига кескин муносабат билдирдиИслом Исмоилов “Нефтчи”нинг сўнгги сониялардаги хатосига кескин муносабат билдирди3 ноябр 06:53“Нефтчи” устози жиддий йўқотишлар ва “Трактор”га қарши режаларни ошкор қилди“Нефтчи” устози жиддий йўқотишлар ва “Трактор”га қарши режаларни ошкор қилди1 ноябр 23:06«Пахтакор» устидан қозонилган ғалабадан сўнг Ислом Исмоилов нималар деди?«Пахтакор» устидан қозонилган ғалабадан сўнг Ислом Исмоилов нималар деди?24 октябр 06:49Миржалол Қосимов Фарғонадаги драматик мағлубият, тактика ва ОЧЛ ҳақида гапирдиМиржалол Қосимов Фарғонадаги драматик мағлубият, тактика ва ОЧЛ ҳақида гапирдиБугун 00:40
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди