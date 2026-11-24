Энцо Маресканинг «Сити»даги келажаги маълум бўлди: Бу Ҳусанов учун ҳам муҳим хабар
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Манчестер Сити» раҳбарияти жамоанинг сўнгги ўйинлардаги қониқарсиз натижаларига қарамай, бош мураббий Энсо Марескага 2026/27 йилги мавсум охиригача ишонч билдиришга қарор қилди.
- Клуб раҳбарияти мураббийни тез-тез алмаштиришдан воз кечиб, Микел Артетанинг «Арсенал»даги тажрибаси каби узоқ муддатли лойиҳани амалга оширишни мақсад қилган.
«Манчестер Сити»нинг Англия Премьер-лигасидаги кетма-кет омадсиз натижалари Энцо Маресканинг келажаги борасида саволлар туғдирди. Бироқ клуб раҳбарияти италиялик мутахассисга ишонч билдиришда давом этмоқчи ва унинг тақдири бўйича масалани 2027 йил ёзигача кўтармасликка келишган.
«Манчестер Сити» бош мураббийи Энцо Мареска жамоанинг сўнгги ўйинлардаги натижаларига қарамай, камида 2026/27 йилги мавсум охиригача ўз лавозимида қолади. Англия клуби раҳбарияти мураббийни қисқа муддатли натижалар сабаб ишдан бўшатишга шошилмаслик ва унга жамоани шакллантириш учун вақт бериш позициясини танлаган.
The Touchline манбаси тарқатган маълумотларга кўра, «Сити» раҳбарияти мавсум бошланишидан олдинёқ Маресканинг келажаги 2027 йил ёзигача муҳокама қилинмаслиги бўйича ички келишувга эришган. Бу қарор жамоанинг жорий натижалари қандай бўлишидан қатъи назар амал қилиши айтилмоқда.
Марескага 2027 йил ёзигача ишонч билдирилади
The Touchline хабар беришича, клуб ичида италиялик мутахассиснинг келажаги бўйича мавсум бошланишидан олдин келишув бўлган. Унга кўра, 2027 йил ёзигача Маресканинг лавозими масаласи кун тартибига олиб чиқилмайди.
Манба бу позицияни қуйидагича изоҳлаган:
Энцо Мареска бир миллион фоиз ишини 2026/27 йилги мавсум охиригача сақлаб қолади, натижалар қай даражада ёмон бўлишидан қатъи назар. Мавсум бошланишидан олдиноқ клуб ичида келишув бўлган: 2027 йил ёзигача унинг келажаги муҳокама қилинмайди.
Клуб раҳбарияти бу орқали мураббийни тез-тез алмаштириш амалиётидан қочиш ва узоқ муддатли лойиҳани амалга оширишга устувор аҳамият беришни мақсад қилган.
«Сити» Артетанинг тажрибасини намуна сифатида кўрмоқда
The Touchline маълумотларига кўра, «Манчестер Сити» раҳбарияти мураббийларга нисбатан сабрсизлик билан ёндашган «Манчестер Юнайтед» ва «Челси» клубларининг тажрибасидан фарқли йўл тутишни истамоқда.
Клуб учун «Арсенал» бош мураббийи Микель Артетанинг дастлабки қийин даврларига қарамай, унга ишонч билдирилгани муҳим намуна бўлиб хизмат қилмоқда. Лондон клуби испаниялик мутахассисга жамоани қайта қуриш ва ўз футбол фалсафасини жорий этиш учун вақт берган.
«Сити» раҳбарияти ҳам Марескага шундай имконият тақдим этиш орқали барқарор жамоа қуриш ва келажакда юқори натижаларга эришиш мумкин, деб ҳисоблаётгани айтилмоқда.
«Манчестер Сити» сўнгги тўрт турда бор-йўғи бир очко олди
Мареска бошчилигидаги «Манчестер Сити» Англия Премьер-лигасининг сўнгги тўрт турида қониқарсиз натижалар қайд этди. Манчестерликлар ушбу учрашувларда жами бир очко жамғариб, уч марта мағлубиятга учради.
«Астон Вилла» — «Манчестер Сити» — 2:1;
«Брайтон» — «Манчестер Сити» — 1:0;
«Ноттингем Форест» — «Манчестер Сити» — 3:1;
«Манчестер Сити» — «Фулҳэм» — 1:1.
21 ноябрь куни «Фулҳэм»га қарши ўз майдонида ўтказилган учрашувда ҳам жамоа ғалаба қозона олмади. 1:1 ҳисобидаги дуранг «Сити»нинг омадсиз сериясини тўхтатишга имкон бермади.
Абдуқодир Ҳусанов Маресканинг ишончли футболчиларидан
«Фулҳэм»га қарши учрашувда Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити»нинг асосий таркибида майдонга тушиб, баҳсни тўлиқ ўтказди.
Ўзбекистонлик футболчи айни пайтда Энцо Мареска ишонч билдириб келаётган футболчилардан бири ҳисобланади. Италиялик мутахассис Ҳусановдан ҳимоя марказида фойдаланиш билан бирга, зарурат туғилганда уни ўнг қанот ҳимоячиси сифатида ҳам майдонга туширмоқда.
Маресканинг 2027 йил ёзигача клубда қолиши ҳақидаги хабарлар тасдиқланган расмий қарор эмас, балки The Touchline тарқатган маълумотларга асосланган. Шунга қарамай, агар клубнинг бундай режаси ҳақиқатдан ҳам мавжуд бўлса, Абдуқодир Ҳусанов учун ҳам «Манчестер Сити»да барқарорлик ва мураббий ишончини сақлаб қолиш нуқтаи назаридан муҳим омил бўлиши мумкин.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…