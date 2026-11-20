Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити»нинг асосий таркибида: Англия матбуоти унга ишонмоқда
«Манчестер Сити»да кетма-кет учта мағлубиятдан кейин вазиятни ўнглаш имконияти пайдо бўлди. Энцо Мареска шогирдлари Премьер-лиганинг 11-турида «Фулхэм»ни қабул қилади. Англия футболига оид таҳлилларда эса ўзбекистонлик Абдуқодир Ҳусановнинг ушбу учрашувда асосий таркибда майдонга тушиши кутилмоқда.
Халқаро танаффус якунланиб, миллий чемпионатлар яна қизғин паллага кирди. Англия Премьер-лигасида ҳам навбатдаги тур баҳслари бошланмоқда. Ўзбекистонлик мухлислар учун бу турдаги энг қизиқарли воқеалардан бири «Манчестер Сити»нинг «Фулхэм»га қарши ўйини бўлиши мумкин. Сабаби, Абдуқодир Ҳусановнинг жамоадаги ўрни ва унинг навбатдаги учрашувдаги иштироки борасида янги тахминлар пайдо бўлди.
«Манчестер Сити» фаолиятини ёритишга ихтисослашган mancitycore.com сайти экспертлари бўлажак учрашув учун эҳтимолий таркибни таҳлил қилар экан, ўзбекистонлик ҳимоячини марказий мудофаа чизиғида кўрмоқда. Бу тахмин Ҳусановнинг жамоадаги муҳим ролини яна бир бор намоён этади.
Ҳусанов марказий ҳимояга қайтиши мумкин
Абдуқодир Ҳусанов мавсум бошидан буён «Манчестер Сити»да турли ҳимоя позицияларида фойдаланилмоқда. Жамоада ўнг қанот ҳимоячисига эҳтиёж пайдо бўлган вазиятларда ҳам ўзбекистонлик футболчи бу вазифани бажарди. Аммо экспертлар «Фулхэм»га қарши баҳсда унинг табиий позицияси — марказий ҳимояга қайтишини кутмоқда.
Бу сценарийда Матейс Нуньеш ўнг қанот ҳимоясида ҳаракат қилиши мумкин. «Сити» ёзги трансферлар ойнасида ушбу позиция учун алоҳида футболчи харид қилмагани сабабли Нуньеш ва Ҳусановдан вазиятга қараб фойдаланиб келинмоқда.
Нуньешнинг ўнг қанотга жойлашиши ўзбекистонлик ҳимоячига марказда Рубен Диаш билан ҳамкорлик қилиш имконини беради. Бу эса Ҳусанов учун қулайроқ бўлган позицияда ҳаракат қилиши ва ҳимоя чизиғидаги вазифаларини тўлиқ бажаришига ёрдам бериши мумкин.
Ҳусановнинг тезлиги ва аниқ паслари «Сити» учун муҳим
Абдуқодир Ҳусановнинг асосий устунликларидан бири — юқори тезлик ва рақиб ҳужумчиларини таъқиб қилишдаги имкониятлари. Бундан ташқари, ўзбекистонлик футболчи тўп билан муомалада ҳам ишончли ҳаракат қилиб, мавсум бошида Англия чемпионатида паслар аниқлиги бўйича юқори кўрсаткичлардан бирига эришган.
Мавсумнинг дастлабки босқичида унинг паслар аниқлиги 94,4 фоизни ташкил этган. Бу кўрсаткич Ҳусанов нафақат ҳимояда, балки жамоанинг тўпни назорат қилиш ва ҳужумни бошлаш жараёнида ҳам муҳим футболчига айланаётганини кўрсатади.
«Фулхэм»га қарши баҳсда ҳам унинг тезлиги, позицион ҳаракатлари ва рақиб ҳужумларини бартараф этиш қобилияти «Сити» учун муҳим аҳамият касб этиши мумкин.
Бироқ ўзбекистонлик футболчининг жисмоний ҳолати бўйича айрим саволлар мавжуд. Ҳусанов «Ноттингем Форест»га қарши учрашувда 90 дақиқа майдонда ҳаракат қилганидан кейин Ўзбекистон миллий терма жамоаси йиғинидан чиқарилган эди. Унинг терма жамоа сафида иштирок этмаслигига нима сабаб бўлгани ва бу ҳолат жароҳат билан боғлиқ ёки боғлиқ эмаслиги ҳақида аниқ маълумот берилмаган.
Агар Ҳусанов «Фулхэм»га қарши ўйинга тўлиқ тайёр бўлмаса, унинг ўрнини Витор Рейс эгаллаши мумкин.
«Манчестер Сити»нинг эҳтимолий ҳимоя чизиғи
Экспертлар тахминига кўра, Жанлуижи Доннарумма дарвозадаги ўрнини сақлаб қолади. «Ноттингем Форест»га қарши учрашувда италиялик дарвозабон дарвозасига йўлланган бешта аниқ зарбанинг учтаси гол билан якунланган бўлса-да, мураббий уни қўллаб-қувватлаб келмоқда.
Мареска ўтган ойда Доннаруммага ишонч билдиришини очиқ айтган эди. Шу сабабли «Фулхэм»га қарши баҳсда ҳам дарвозани италиялик футболчи ҳимоя қилиши кутилмоқда.
Ҳимоя марказида Рубен Диаш ва Абдуқодир Ҳусанов жуфтлиги тахмин қилинмоқда. Диаш жамоада энг кўп майдонда ҳаракат қилган футболчилардан бири бўлиб, ҳимоя чизиғидаги барқарорлиги билан ажралиб туради.
Чап қанот ҳимоясида эса Нико О'Рейлига имконият берилиши мумкин. У тиззасини тиклаш учун Англия терма жамоаси йиғинига чақирилмаган. Мареска халқаро танаффус футболчининг жисмоний ҳолатини яхшилаш ва физиотерапия жараёнларини ўтказиш учун фойдали бўлганини айтган.
Агар О'Рейли тўлиқ тикланган бўлса, у Йошко Гвардиолдан олдин асосий таркибга кириши мумкин.
Ярим ҳимояда Андерсон ва Буадди жуфтлиги тахмин қилинмоқда
«Манчестер Сити»нинг марказий майдонидаги асосий саволлардан бири Эллиот Андерсоннинг шериги ким бўлиши ҳақида. Экспертлар унинг ёнига Айюб Буаддини жойлаштиришни мақсадга мувофиқ деб ҳисобламоқда.
Андерсон жамоанинг ёзги трансферлар ойнасидаги муҳим харидларидан бири сифатида баҳоланмоқда. Родрининг «Барселона»га кетишидан кейин марказдаги масъулиятнинг катта қисми Андерсон зиммасига тушган. Мареска ҳам уни «мураббий учун орзу қилинган футболчи» деб таърифлаган.
Бироқ Андерсон марказий майдонда баъзан ҳимоявий вазифаларни бажаришда ёлғиз қолмоқда. Шу нуқтаи назардан Буаддининг асосий таркибга кириши жамоага мувозанат олиб келиши мумкин.
Буадди тўпни олиб қўйиш, рақиб ҳужумларини тўхтатиш ва ҳимоя чизиғига ёрдам беришда яхши ҳаракат қилади. У Чемпионлар лигасида Портудаги сафар учрашувида Андерсон ўрнига майдонга тушган ва жамоанинг ғалабасига ҳисса қўшган.
Мареска ўша баҳсдан кейин Буаддининг ҳаракатларини юқори баҳолаб, футболчи майдонда саросимага тушмаганини таъкидлаган эди.
Экспертлар Буаддининг ҳимоявий хусусиятлари Энцо Фернандесдан кўра мазкур учрашувда жамоага кўпроқ фойда келтириши мумкинлигини ҳисобламоқда.
Ҳужумда Шерки ва Холандга катта масъулият юкланади
«Манчестер Сити»нинг ҳужум чизиғида ҳам айрим ўзгаришлар кутилмоқда. Антуан Семеньо тиззасидан олган жароҳати сабабли сафдан чиққан ва декабрь ойидан олдин қайтиши кутилмаяпти. Шу сабабли ҳужумнинг чап қанотида Жереми Докунинг ҳаракат қилиши эҳтимоли юқори.
Ўнг қанотда Илиман Ндиайе майдонга тушиши мумкин. У «Ноттингем Форест»га қарши баҳсда Доку учун голли вазият яратиб берган ва жамоа ҳужумларида фаол иштирок этган.
Райан Шерки эса ҳозирги пайтда «Сити»нинг энг яхши формадаги футболчиларидан бири сифатида кўрсатилмоқда. У «Ноттингем Форест»га қарши баҳсда чиройли гол уриб, жамоанинг энг яхши футболчиси бўлган.
Франция терма жамоаси сафида ҳам Шерки ўзини кўрсатди. Туркияга қарши учрашувда икки голли вазиятда иштирок этган футболчи мутахассислар эътиборини тортди.
«Фулхэм»нинг эҳтимолий зич ҳимоясини ёриб ўтишда Шеркининг техникаси, индивидуал ҳаракатлари ва креативлиги «Сити» учун муҳим омил бўлиши мумкин.
Жереми Доку эса ҳали Премьер-лигадаги кўрсаткичларини яхшилаши керак. У чемпионатнинг ўнта учрашувида бир гол ва бир голли узатма амалга оширган. Бельгия терма жамоаси сафида Туркияга қарши баҳсда голли узатма билан ажралиб тургани эса футболчининг ҳужумдаги имкониятларини яна бир бор кўрсатди.
Эрлинг Холанд марказий ҳужумчи сифатида асосий таркибда бўлиши кутилмоқда. «Ноттингем Форест»га қарши учрашувда норвегиялик футболчи гол уриш учун иккита яхши имкониятга эга бўлган, аммо улардан фойдалана олмаган.
Мареска жамоа фақат Холанднинг голларига таяниб қолмаслиги кераклигини таъкидлаган. Шу боис ҳужумда бошқа футболчиларнинг ҳам жарима майдонига тезкор кириб бориши ва голли вазиятлар яратиши талаб этилмоқда.
«Фулхэм»ни енгиш осон бўлмаслиги мумкин
Алваро Арбелоа бошқараётган «Фулхэм» сўнгги тўртта учрашувда мағлубиятга учрамади. Жамоа ушбу баҳсларнинг ҳар бирида ўз дарвозасидан биттадан ортиқ гол ўтказмаган.
Бундан ташқари, «Фулхэм» сўнгги бешта учрашувнинг ҳар бирида биттадан гол урган. Бу жамоанинг ҳимоядаги интизоми ва ҳужумда имкониятлардан фойдаланишга интилишини кўрсатади.
Бироқ ўзаро учрашувлар статистикаси «Манчестер Сити»нинг устунлигини намоён этади. «Шаҳарликлар» Премьер-лигада «Фулхэм»га қарши кетма-кет 16 та ғалабага эришган. Уларнинг сўнггиси жорий йил февраль ойида «Этиҳод» стадионида 3:0 ҳисобида қайд этилган.
Шунга қарамай, «Сити» учун бу сафарги баҳс осон кечмаслиги мумкин. Қатор мағлубиятлардан кейин жамоа нафақат ғалаба, балки ўйиндаги барқарорликни ҳам тиклаши керак. Ҳимоядаги хатоларни камайтириш, марказий майдонда мувозанатни таъминлаш ва Холандни ҳужумда самарали қўллаб-қувватлаш Мареска шогирдлари учун асосий вазифалардан бўлади.
«Манчестер Сити»нинг «Фулхэм»га қарши тахминий таркиби
Дарвозабон: Жанлуижи Доннарумма;
Ҳимоячилар: Матейс Нуньеш, Абдуқодир Ҳусанов, Рубен Диаш, Нико О'Рейли;
Ярим ҳимоячилар: Эллиот Андерсон, Айюб Буадди;
Ҳужумкор футболчилар: Илиман Ндиайе, Райан Шерки, Жереми Доку;
Ҳужумчи: Эрлинг Холанд.
Агар ушбу тахмин амалга ошса, Абдуқодир Ҳусанов «Фулхэм»га қарши учрашувни марказий ҳимояда бошлаши мумкин. Бу ўзбекистонлик футболчининг «Манчестер Сити»даги муҳим ўрнини сақлаб қолиши ва мавсум давомида асосий таркиб учун рақобатда яна бир қадам ташлашига имконият бўлади.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…