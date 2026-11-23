Гарри Каспаров Синдоров ва Гукеш ўртасидаги жаҳон тожи баҳси олдидан фаворитни айтди
Шахмат бўйича собиқ жаҳон чемпиони Гарри Каспаров яқинлашиб келаётган жаҳон шахмат тожи учун беллашув арафасида ўзбекистонлик гроссмейстер Жавоҳир Синдоровнинг имкониятларини баҳолади.
Унинг рақиби — амалдаги жаҳон чемпиони, ҳиндистонлик Гукеш Доммаражу бўлади. Бу ҳақда Moneycontrol нашри хабар бермоқда.
Каспаров нима учун Гукешни бироз устун кўрмоқда?
Антверпен шаҳрида сўзга чиққан Каспаров мазкур қарама-қаршиликда Гукешни бироз устун деб ҳисоблашини билдирди. Унинг фикрича, ҳиндистонлик шахматчида жаҳон чемпионлиги учун асосий баҳсда ўйнаш тажрибаси мавжудлиги муҳим омил бўлиши мумкин.
«Синдоров жуда томошабоп, ҳужумкор услубда ўйнайди, лекин тажриба жуда муҳим. Гукешда эса бу жиҳат бор. Уни мағлуб этиш жуда қийин. Шу боис унга озроқ бўлса-да, кўпроқ имконият бераман. Беллашувга қанча вақт тайёргарлик кўришингиздан қатъи назар, одатда энг муҳим омил — тажриба бўлади», — дея таъкидлади Каспаров.
Формат ва ўзаро учрашувлар тарихи
Жаҳон чемпиони унвони учун баҳс Швейцарияда ўтказилади. Биринчи партия 24 ноябрь куни бошланади. Шахматчилар жами 14 та классик партияда куч синашади. Муддатидан олдин зафар қучиш учун 7,5 очко жамғариш талаб этилади. Агар асосий босқич якунида ҳисоб тенг бўлса, ғолиб тай-брейкда аниқланади.
Қайд этиш жоизки, классик шахматдаги ўзаро баҳсларда Синдоров ҳозирча Гукешдан устун — ҳисоб 2,5:0,5. Иккала ғалабани ҳам ўзбекистонлик гроссмейстер рақиби Гукеш жаҳон чемпиони бўлишидан олдин қўлга киритган.
Кўрсаткич / Маълумот
Тафсилотлар
Баҳс иштирокчилари
Жавоҳир Синдоров (Ўзбекистон) — Гукеш Доммаражу (Ҳиндистон)
Бошланиш санаси ва жойи
24 ноябрь, Швейцария
Баҳс формати
14 та классик партия; 7,5 очко (зарурат бўлса — тай-брейк)
Классик ўйинлардаги ҳисоб
2,5:0,5 Жавоҳир Синдоров фойдасига
Каспаров баҳоси
Тажриба омили сабаб Гукешга бироз кўпроқ имконият берилди
Сизнингча, классик партиялардаги ўзаро устунлик ва ҳужумкор услуб Жавоҳир Синдоровга жаҳон тожи учун кечадиган баҳсда ҳал қилувчи устунлик бера оладими? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…