Wildberries товарларни қидириш учун сунъий интеллект ёрдамчисини ишга туширди

·44·Техно
Wildberries товарларни қидириш учун сунъий интеллект ёрдамчисини ишга туширди
Аудио версияси

Wildberries жамоаси сунъий интеллектга асосланган янги восита — товарларни қидириш учун СИ-ассистентни ишга туширмоқда. Эндиликда фойдаланувчилар анъанавий калит сўзлар ўрнига ўз сўровларини табиий тилда шакллантиришлари мумкин бўлади. Бу ҳақда РWB (Wildberries ва Русс бирлашган компанияси) матбуот хизмати хабар берди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги восита чат форматида ишлайди ва сўровларни қайта ишлаш учун хусусий катта тил моделидан (LLM) фойдаланади. Ишлаб чиқувчиларнинг тушунтиришича, ассистент нафақат аниқ маҳсулотни топишга, балки вазифанинг моҳиятини тушуниб, унга ечим таклиф қилишга қодир. Масалан, фойдаланувчи оддийгина "хизмат сафарларига бориш учун ноутбук сиғадиган рюкзак танлаб бер" деб ёзиши кифоя.

СИ-ассистент сўровни таҳлил қилиб, бир нечта вариантларни таклиф этади. Фойдаланувчи ушбу вариантларни ўзаро солиштириши, хусусиятларини муҳокама қилиши ва танловини аниқлаштириши мумкин. Шунингдек, тизим ёрдамида "ҳамкасбимга 400 минг сўмгача бўлган совға топ" ёки "бола билан денгизга бориш учун керакли буюмлар тўпламини йиғ" каби мураккаб вазифаларни бажариш имконияти мавжуд.

Ёрдамчи Wildberries қидирув натижалари саҳифасида мавжуд бўлиб, у кийим-кечак ва косметикадан тортиб, электроника ва болалар буюмларигача бўлган барча тоифалар билан ишлай олади. Аввалроқ маркетплейсда маҳсулотларни "ақлли солиштириш", виртуал кийиб кўриш хонаси, сурат орқали қидириш ва шарҳларни нейротармоқ ёрдамида қисқача баён қилиш функциялари жорий этилган эди.

WildberriesСунъий IntelлектLLMМаркетплейсТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дзен платформаси Кортех сунъий интеллект архитектурасига ўтмоқдаБугун, 02:51Фоундерс Фунд технология олами юлдузлари иштирокида шоу бошладиБугун, 00:29Airbnb раҳбари Бриан Ческй янги сунъий интеллект лабораториясини очмоқдаБугун, 23:00Anthropic IPO арафасида: Даниела Амодеи сунъий интеллектга шубҳаларни рад этдиБугун, 22:55Почта России АҚШдан посилкаларни етказиб беришни қайта тикладиБугун, 21:58СтриктлйВК Лос-Анжелесда мудофаа технологиялари ва AI муҳокама қилинадиБугун, 21:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Wildberries товарларни қидириш учун сунъий интеллект ёрдамчисини ишга туширди – Zamin.uz, 04.06.2026