Meta Оверсигҳт Боард: Ҳисобларни блоклаш тизими шаффоф эмас
Meta компаниясининг мустақил Назорат кенгаши (Оверсигҳт Боард) пайшанба куни эълон қилган ҳисоботида Facebook ва Instagram платформаларида фойдаланувчи ҳисобларини блоклаш жараёни адолатсиз ва ноаниқ эканини танқид қилди. Кенгаш хулосасига кўра, Meta фойдаланувчиларга қоидабузарликлар ҳақида етарли маълумот бермайди ва апелляция жараёнида мижозларни қўллаб-қувватлаш тизими деярли ишламайди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Текширув журналистга нисбатан зўравонлик таҳдидлари билан боғлиқ ҳолатдан сўнг бошланган эди. Кенгаш ушбу аниқ ҳолатда ҳисобни бутунлай ўчириш қарорини маъқуллаган бўлса-да, умумий тизимда "тизимли инсон ҳуқуқлари муаммолари" борлигини аниқлади. Хусусан, оддий огоҳлантиришлар ва ҳисобни бутунлай ўчиришга олиб келадиган "ўта оғир" қоидабузарликлар ўртасидаги фарқ аниқ ҳужжатлаштирилмаган.
Шунингдек, Назорат кенгаши Meta Верифиед хизмати учун пул тўлаётган фойдаланувчилар ҳам ҳисоб блокланганда муносиб ёрдам ололмаётганини таъкидлади. Ваҳоланки, ушбу пуллик обуна 24/7 режимида қўллаб-қувватлаш хизматини вада қилади. Автоматлаштирилган модераторлик тизимлари хатога йўл қўйганда, фойдаланувчилар ўз шахсий ёки бизнес профилларини қайта тиклаш учун компания билан боғлана олмаётгани жиддий муаммо сифатида кўрсатилди.
Ҳисоботда келтирилишича, кўплаб фойдаланувчилар, жумладан, тадбиркорлар ва жамоат арбоблари асоссиз айбловлар туфайли ўз ҳисобларидан айрилмоқда. Баъзи ҳолатларда болаларга нисбатан зўравонлик (КSE) каби оғир айбловлар автоматик тизимлар томонидан нотўғри қўйилиши оқибатида бегуноҳ инсонлар жабр кўрмоқда. Кенгаш Meta компаниясини ушбу жараёнларни янада шаффоф қилишга ва фойдаланувчиларга реал ёрдам кўрсатишга чақирди.
…