Meta Оверсигҳт Боард: Ҳисобларни блоклаш тизими шаффоф эмас

·39·Техно
Meta Оверсигҳт Боард: Ҳисобларни блоклаш тизими шаффоф эмас
Аудио версияси

Meta компаниясининг мустақил Назорат кенгаши (Оверсигҳт Боард) пайшанба куни эълон қилган ҳисоботида Facebook ва Instagram платформаларида фойдаланувчи ҳисобларини блоклаш жараёни адолатсиз ва ноаниқ эканини танқид қилди. Кенгаш хулосасига кўра, Meta фойдаланувчиларга қоидабузарликлар ҳақида етарли маълумот бермайди ва апелляция жараёнида мижозларни қўллаб-қувватлаш тизими деярли ишламайди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Текширув журналистга нисбатан зўравонлик таҳдидлари билан боғлиқ ҳолатдан сўнг бошланган эди. Кенгаш ушбу аниқ ҳолатда ҳисобни бутунлай ўчириш қарорини маъқуллаган бўлса-да, умумий тизимда "тизимли инсон ҳуқуқлари муаммолари" борлигини аниқлади. Хусусан, оддий огоҳлантиришлар ва ҳисобни бутунлай ўчиришга олиб келадиган "ўта оғир" қоидабузарликлар ўртасидаги фарқ аниқ ҳужжатлаштирилмаган.

Шунингдек, Назорат кенгаши Meta Верифиед хизмати учун пул тўлаётган фойдаланувчилар ҳам ҳисоб блокланганда муносиб ёрдам ололмаётганини таъкидлади. Ваҳоланки, ушбу пуллик обуна 24/7 режимида қўллаб-қувватлаш хизматини вада қилади. Автоматлаштирилган модераторлик тизимлари хатога йўл қўйганда, фойдаланувчилар ўз шахсий ёки бизнес профилларини қайта тиклаш учун компания билан боғлана олмаётгани жиддий муаммо сифатида кўрсатилди.

Ҳисоботда келтирилишича, кўплаб фойдаланувчилар, жумладан, тадбиркорлар ва жамоат арбоблари асоссиз айбловлар туфайли ўз ҳисобларидан айрилмоқда. Баъзи ҳолатларда болаларга нисбатан зўравонлик (КSE) каби оғир айбловлар автоматик тизимлар томонидан нотўғри қўйилиши оқибатида бегуноҳ инсонлар жабр кўрмоқда. Кенгаш Meta компаниясини ушбу жараёнларни янада шаффоф қилишга ва фойдаланувчиларга реал ёрдам кўрсатишга чақирди.

MetaFacebookInstagramОверсигҳт БоардТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дзен платформаси Кортех сунъий интеллект архитектурасига ўтмоқдаБугун, 02:51Фоундерс Фунд технология олами юлдузлари иштирокида шоу бошладиБугун, 00:29Airbnb раҳбари Бриан Ческй янги сунъий интеллект лабораториясини очмоқдаБугун, 23:00Anthropic IPO арафасида: Даниела Амодеи сунъий интеллектга шубҳаларни рад этдиБугун, 22:55Почта России АҚШдан посилкаларни етказиб беришни қайта тикладиБугун, 21:58СтриктлйВК Лос-Анжелесда мудофаа технологиялари ва AI муҳокама қилинадиБугун, 21:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади