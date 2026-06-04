Поездларда сунъий йўлдош орқали юқори тезликдаги интернет жорий этилади

·29·Техно
Поездларда сунъий йўлдош орқали юқори тезликдаги интернет жорий этилади

Россиянинг «Бюро 1440» аэрокосмик компанияси ва Федерал йўловчи ташиш компанияси (ФПК) узоқ масофага қатновчи поездларда сунъий йўлдош алоқасини жорий этиш режасини тасдиқлади. Лойиҳа доирасида тахминан 400 та поезд таркибини юқори тезликдаги интернет билан таъминлаш кўзда тутилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Дастлабки босқичда «Бюро 1440» томонидан махсус темир йўл транспорти учун ишлаб чиқилган абонент терминаллари синовдан ўтказилади. Шундан сўнг сервисдан тажриба тариқасида фойдаланиш бошланади. Лойиҳанинг асосий мақсади — йўловчиларни бутун маршрут давомида, ҳатто мобил алоқа операторлари қамрови бўлмаган ҳудудларда ҳам барқарор алоқа билан таъминлашдир.

«Бюро 1440» бош директори Алексей Шелобковнинг таъкидлашича, ушбу технология ўн миллионлаб йўловчиларга илгари интернет умуман бўлмаган жойларда ҳам узлуксиз тармоққа уланиш имконини беради. ФПК раҳбари Дмитрий Пегов эса алоқа нафақат йўловчилар, балки ходимларнинг операцион ва техник вазифаларини бажариши учун ҳам зарурлигини қўшимча қилди.

Аввалроқ «Бюро 1440» ва РЖД ҳамкорликда «Сапсан» ҳамда «Ласточка» тезюрар поездларида сунъий йўлдош алоқасини жорий этиш бўйича «йўл харитаси»ни тасдиқлаган эди. Ушбу янгилик транспорт соҳасида рақамли трансформацияни янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда.

ИнтернетСунъий йўлдошТехнологияПоездБюро 1440
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дзен платформаси Кортех сунъий интеллект архитектурасига ўтмоқдаБугун, 02:51Фоундерс Фунд технология олами юлдузлари иштирокида шоу бошладиБугун, 00:29Airbnb раҳбари Бриан Ческй янги сунъий интеллект лабораториясини очмоқдаБугун, 23:00Anthropic IPO арафасида: Даниела Амодеи сунъий интеллектга шубҳаларни рад этдиБугун, 22:55Почта России АҚШдан посилкаларни етказиб беришни қайта тикладиБугун, 21:58СтриктлйВК Лос-Анжелесда мудофаа технологиялари ва AI муҳокама қилинадиБугун, 21:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади