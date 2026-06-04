Шавкат Мирзиёев Петербургда Путин билан муҳим учрашув ўтказади (фото)
Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Россия Федерациясига ташрифи доирасида Санкт-Петербург шаҳрига етиб борди. Давлат раҳбарини “Пулково” халқаро аэропортида Россия ҳукумати раисининг биринчи ўринбосари Денис Мантуров, Санкт-Петербург шаҳри губернатори Александр Беглов ҳамда бошқа расмий шахслар кутиб олди.
Ташриф юқори даражадаги сиёсий ва иқтисодий мулоқотлар билан аҳамиятли бўлиши кутилмоқда. Дастурга кўра, бугун Ўзбекистон етакчиси Россия президенти Владимир Путин билан учрашув ўтказади. Мазкур мулоқотда икки томонлама ҳамкорликнинг долзарб масалалари, иқтисодий алоқалар, саноат, энергетика, инвестиция ва минтақавий ҳамкорлик йўналишлари муҳокама қилиниши мумкин.
Айниқса, ташриф доирасида Ўзбекистонда биринчи интеграциялашган атом электр станцияси реакторининг қурилишини бошлаш маросимида иштирок этилиши алоҳида эътиборга молик. Бу лойиҳа мамлакат энергетика тизими учун муҳим стратегик қадам сифатида баҳоланмоқда. Чунки келгуси йилларда электр энергиясига бўлган талаб ортиб бориши кутилмоқда ва янги манбаларни ишга тушириш иқтисодий ривожланиш учун муҳим омил ҳисобланади.
Атом энергетикаси соҳасидаги ҳамкорлик Ўзбекистон учун узоқ муддатли аҳамиятга эга. Бундай йирик лойиҳалар нафақат электр энергияси ишлаб чиқариш ҳажмини ошириш, балки саноат, технология, мутахассислар тайёрлаш ва инфратузилмани ривожлантириш нуқтаи назаридан ҳам катта аҳамият касб этади. Шу боис мазкур маросим икки давлат ўртасидаги энергетик ҳамкорликда янги босқични бошлаб бериши мумкин.
Шавкат Мирзиёевнинг Санкт-Петербургга ташрифи 29-Петербург халқаро иқтисодий форуми арафасида амалга ошмоқда. 5 июнь куни давлат раҳбарининг форумнинг асосий тадбирларида иштирок этиши режалаштирилган. Ушбу форум анъанавий равишда турли мамлакатлар расмийлари, йирик компаниялар раҳбарлари, инвесторлар ва экспертлар иштирок этадиган нуфузли иқтисодий майдон ҳисобланади.
Ўзбекистон учун бундай халқаро форумларда қатнашиш янги инвестиция лойиҳаларини илгари суриш, иқтисодий ҳамкорликни кенгайтириш ва хорижий шериклар билан амалий мулоқотларни кучайтириш имконини беради. Сўнгги йилларда мамлакатимиз ташқи иқтисодий алоқаларни фаол ривожлантириб, энергетика, транспорт, саноат, қишлоқ хўжалиги ва технология соҳаларида янги шерикликларга алоҳида эътибор қаратмоқда.
Россия Ўзбекистоннинг муҳим савдо-иқтисодий ҳамкорларидан бири ҳисобланади. Икки давлат ўртасида меҳнат миграцияси, саноат кооперацияси, транспорт логистикаси, таълим, энергетика ва ҳудудлараро ҳамкорлик йўналишларида кенг алоқалар мавжуд. Шу нуқтаи назардан, Санкт-Петербургдаги учрашув ва форум доирасидаги мулоқотлар амалий натижаларга бой бўлиши кутилмоқда.
Мирзиёев ва Путин ўртасидаги учрашув эса ташрифнинг энг муҳим сиёсий қисми бўлади. Томонлар стратегик шериклик ва иттифоқчилик муносабатларини янада мустаҳкамлаш, йирик қўшма лойиҳаларни амалга ошириш ва минтақадаги долзарб масалалар бўйича фикр алмашиши мумкин.
Шу тариқа, Ўзбекистон президентининг Санкт-Петербургга ташрифи бир вақтнинг ўзида сиёсий мулоқот, иқтисодий форум ва энергетика соҳасидаги муҳим лойиҳа билан боғлиқ бўлмоқда. Бу эса ташрифнинг аҳамиятини янада оширади.
Энди эътибор бугунги юқори даражадаги учрашув ва 5 июнь куни бўлиб ўтадиган Петербург халқаро иқтисодий форумининг асосий тадбирларига қаратилади. Кутилаётган музокаралар ва келишувлар Ўзбекистоннинг келгуси иқтисодий ҳамкорлик йўналишларига янги суръат бериши мумкин.
…