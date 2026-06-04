Шавкат Мирзиёев Петербургда Путин билан муҳим учрашув ўтказади (фото)

·83·Ўзбекистон
Шавкат Мирзиёев Петербургда Путин билан муҳим учрашув ўтказади (фото)
Аудио версияси

Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Россия Федерациясига ташрифи доирасида Санкт-Петербург шаҳрига етиб борди. Давлат раҳбарини “Пулково” халқаро аэропортида Россия ҳукумати раисининг биринчи ўринбосари Денис Мантуров, Санкт-Петербург шаҳри губернатори Александр Беглов ҳамда бошқа расмий шахслар кутиб олди.

Ташриф юқори даражадаги сиёсий ва иқтисодий мулоқотлар билан аҳамиятли бўлиши кутилмоқда. Дастурга кўра, бугун Ўзбекистон етакчиси Россия президенти Владимир Путин билан учрашув ўтказади. Мазкур мулоқотда икки томонлама ҳамкорликнинг долзарб масалалари, иқтисодий алоқалар, саноат, энергетика, инвестиция ва минтақавий ҳамкорлик йўналишлари муҳокама қилиниши мумкин.

Шавкат Мирзиёев Петербургда Путин билан муҳим учрашув ўтказади (фото)

Айниқса, ташриф доирасида Ўзбекистонда биринчи интеграциялашган атом электр станцияси реакторининг қурилишини бошлаш маросимида иштирок этилиши алоҳида эътиборга молик. Бу лойиҳа мамлакат энергетика тизими учун муҳим стратегик қадам сифатида баҳоланмоқда. Чунки келгуси йилларда электр энергиясига бўлган талаб ортиб бориши кутилмоқда ва янги манбаларни ишга тушириш иқтисодий ривожланиш учун муҳим омил ҳисобланади.

Шавкат Мирзиёев Петербургда Путин билан муҳим учрашув ўтказади (фото)

Атом энергетикаси соҳасидаги ҳамкорлик Ўзбекистон учун узоқ муддатли аҳамиятга эга. Бундай йирик лойиҳалар нафақат электр энергияси ишлаб чиқариш ҳажмини ошириш, балки саноат, технология, мутахассислар тайёрлаш ва инфратузилмани ривожлантириш нуқтаи назаридан ҳам катта аҳамият касб этади. Шу боис мазкур маросим икки давлат ўртасидаги энергетик ҳамкорликда янги босқични бошлаб бериши мумкин.

Шавкат Мирзиёев Петербургда Путин билан муҳим учрашув ўтказади (фото)

Шавкат Мирзиёевнинг Санкт-Петербургга ташрифи 29-Петербург халқаро иқтисодий форуми арафасида амалга ошмоқда. 5 июнь куни давлат раҳбарининг форумнинг асосий тадбирларида иштирок этиши режалаштирилган. Ушбу форум анъанавий равишда турли мамлакатлар расмийлари, йирик компаниялар раҳбарлари, инвесторлар ва экспертлар иштирок этадиган нуфузли иқтисодий майдон ҳисобланади.

Шавкат Мирзиёев Петербургда Путин билан муҳим учрашув ўтказади (фото)

Ўзбекистон учун бундай халқаро форумларда қатнашиш янги инвестиция лойиҳаларини илгари суриш, иқтисодий ҳамкорликни кенгайтириш ва хорижий шериклар билан амалий мулоқотларни кучайтириш имконини беради. Сўнгги йилларда мамлакатимиз ташқи иқтисодий алоқаларни фаол ривожлантириб, энергетика, транспорт, саноат, қишлоқ хўжалиги ва технология соҳаларида янги шерикликларга алоҳида эътибор қаратмоқда.

Шавкат Мирзиёев Петербургда Путин билан муҳим учрашув ўтказади (фото)

Россия Ўзбекистоннинг муҳим савдо-иқтисодий ҳамкорларидан бири ҳисобланади. Икки давлат ўртасида меҳнат миграцияси, саноат кооперацияси, транспорт логистикаси, таълим, энергетика ва ҳудудлараро ҳамкорлик йўналишларида кенг алоқалар мавжуд. Шу нуқтаи назардан, Санкт-Петербургдаги учрашув ва форум доирасидаги мулоқотлар амалий натижаларга бой бўлиши кутилмоқда.

Шавкат Мирзиёев Петербургда Путин билан муҳим учрашув ўтказади (фото)

Мирзиёев ва Путин ўртасидаги учрашув эса ташрифнинг энг муҳим сиёсий қисми бўлади. Томонлар стратегик шериклик ва иттифоқчилик муносабатларини янада мустаҳкамлаш, йирик қўшма лойиҳаларни амалга ошириш ва минтақадаги долзарб масалалар бўйича фикр алмашиши мумкин.

Шу тариқа, Ўзбекистон президентининг Санкт-Петербургга ташрифи бир вақтнинг ўзида сиёсий мулоқот, иқтисодий форум ва энергетика соҳасидаги муҳим лойиҳа билан боғлиқ бўлмоқда. Бу эса ташрифнинг аҳамиятини янада оширади.

Энди эътибор бугунги юқори даражадаги учрашув ва 5 июнь куни бўлиб ўтадиган Петербург халқаро иқтисодий форумининг асосий тадбирларига қаратилади. Кутилаётган музокаралар ва келишувлар Ўзбекистоннинг келгуси иқтисодий ҳамкорлик йўналишларига янги суръат бериши мумкин.

Шавкат МирзиёевВладимир ПутинСанкт-ПетербургO'zbekistonRossiya
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эртага мамлакатнинг айрим ҳудудларида ёмғир кутилмоқдаКеча, 18:45Ёшлар учун бизнес ва таълимга имтиёзли кредитлар ажратиш бошланадиКеча, 17:44Пенсионерлар учун санаторийларга йўлланма олишда янги тизим қўлланадиКеча, 17:30Тошкентда иссиқлик таъминоти тизими 2028 йилгача янгиланадиКеча, 12:41Шавкат Мирзиёев Экология бўйича муҳим ташаббусларни илгари сурдиКеча, 12:09Шавкат Мирзиёев Гонконг делегациясини қабул қилди: келишувлар имзоландиКеча, 10:43
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Ўзбекистонда иссиқ ҳаво ўрнини кучли ёмғир ва салқинлик эгаллайди
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди