Неймар жароҳат сабаб Бразилия терма жамоасининг АҚШдаги йиғинини ўтказиб юборади

·159·Спорт
Неймар жароҳат сабаб Бразилия терма жамоасининг АҚШдаги йиғинини ўтказиб юборади
Аудио версияси

Бразилия терма жамоаси Жаҳон чемпионати олдидан Мисрга қарши ўтказиладиган сўнгги назорат баҳсида ўзининг асосий юлдузи Неймарсиз майдонга тушади. Ҳужумчи жароҳати сабаб Кливленд шаҳрига борадиган таркибдан расман чиқарилди. "Сантос" юлдузи вақт билан пойга ўйнаган ҳолда, терма жамоанинг машғулот базасида қолиб, интенсив физиотерапия муолажаларини давом эттирадиган бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Бразилия футбол конфедерацияси (КБФ) пайшанба куни берган расмий баёнотида 34 ёшли футболчининг Ню-Жерсидаги қароргоҳда қолишини тасдиқлади. Тиббий штаб узоқ парвоз ва сафар чарчоғидан кўра, футболчининг жисмоний ҳолатини тиклашга қаратилган махсус дастурни афзал кўрди. Мақсад — "Селесао"нинг турнирдаги илк ўйинига қадар Неймарни сафга қайтаришдир.

Собиқ Пари Сен-Жермен ва Барселона аъзоси деярли уч ҳафтадан бери майдонга тушмаяпти. У Бразилия чемпионати доирасидаги "Коритиба"га қарши ўйинда болдир мушакларидан жароҳат олган эди. Мушак йиртилиши жиддий бўлгани сабабли, шифокорлар эҳтиёткорлик чораларини кўришмоқда. Бутун мамлакат нигоҳи унинг тикланиш жараёнига қаратилган, чунки у жамоанинг энг ижодкор футболчиси ҳисобланади.

Терма жамоа бош мураббийи Карло Анселотти жароҳатга қарамай, Неймар 2026-йилги Жаҳон чемпионатида жамоа сардори бўлишини тасдиқлади. "Неймар биз билан бирга бўлади. У Марокашга қарши илк ўйингача ёки Гаити билан баҳсгача тайёр бўлишига ишонамиз. Танланган 26 нафар футболчининг барчаси турнирда иштирок этади", — деди мураббий.

Жисмоний тикланишдан ташқари, Карло Анселотти Неймар билан тактик кўрсатмалар борасида ҳам алоҳида суҳбатлашган. Бразилия матбуотида футболчининг тайёргарлиги борасида шубҳалар бўлса-да, собиқ Реал Мадрид устози ҳужумчининг руҳий жиҳатдан катта чақириқларга тайёр эканлигига ишончи комил.

НеймарБразилияЖаҳон ЧемпионатиКарло АнселоттиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Наполи президенти Кевин Де Бруйне ва Ромелу Лукакуни сотиб юбориш билан таҳдид қилдиБугун, 19:16Ливерпул янги бош мураббий номини эълон қилди: Арне Слот ўрнини ким эгаллайди?Бугун, 19:13Ливерпул Андони Ираола билан шартнома имзоладиКеча, 18:56Рафаел Леао Миландан кетишга яқин: Galatasaray унга икки баравар кўп маош таклиф қилдиКеча, 18:54Конор Макгрегор жанги чипталари 4 дақиқада сотилиб кетдиКеча, 18:38Бавария Германия терма жамоаси ҳимоячиси билан келишувга эришдиКеча, 18:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди