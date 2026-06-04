Неймар жароҳат сабаб Бразилия терма жамоасининг АҚШдаги йиғинини ўтказиб юборади
Бразилия терма жамоаси Жаҳон чемпионати олдидан Мисрга қарши ўтказиладиган сўнгги назорат баҳсида ўзининг асосий юлдузи Неймарсиз майдонга тушади. Ҳужумчи жароҳати сабаб Кливленд шаҳрига борадиган таркибдан расман чиқарилди. "Сантос" юлдузи вақт билан пойга ўйнаган ҳолда, терма жамоанинг машғулот базасида қолиб, интенсив физиотерапия муолажаларини давом эттирадиган бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Бразилия футбол конфедерацияси (КБФ) пайшанба куни берган расмий баёнотида 34 ёшли футболчининг Ню-Жерсидаги қароргоҳда қолишини тасдиқлади. Тиббий штаб узоқ парвоз ва сафар чарчоғидан кўра, футболчининг жисмоний ҳолатини тиклашга қаратилган махсус дастурни афзал кўрди. Мақсад — "Селесао"нинг турнирдаги илк ўйинига қадар Неймарни сафга қайтаришдир.
Собиқ Пари Сен-Жермен ва Барселона аъзоси деярли уч ҳафтадан бери майдонга тушмаяпти. У Бразилия чемпионати доирасидаги "Коритиба"га қарши ўйинда болдир мушакларидан жароҳат олган эди. Мушак йиртилиши жиддий бўлгани сабабли, шифокорлар эҳтиёткорлик чораларини кўришмоқда. Бутун мамлакат нигоҳи унинг тикланиш жараёнига қаратилган, чунки у жамоанинг энг ижодкор футболчиси ҳисобланади.
Терма жамоа бош мураббийи Карло Анселотти жароҳатга қарамай, Неймар 2026-йилги Жаҳон чемпионатида жамоа сардори бўлишини тасдиқлади. "Неймар биз билан бирга бўлади. У Марокашга қарши илк ўйингача ёки Гаити билан баҳсгача тайёр бўлишига ишонамиз. Танланган 26 нафар футболчининг барчаси турнирда иштирок этади", — деди мураббий.
Жисмоний тикланишдан ташқари, Карло Анселотти Неймар билан тактик кўрсатмалар борасида ҳам алоҳида суҳбатлашган. Бразилия матбуотида футболчининг тайёргарлиги борасида шубҳалар бўлса-да, собиқ Реал Мадрид устози ҳужумчининг руҳий жиҳатдан катта чақириқларга тайёр эканлигига ишончи комил.
…