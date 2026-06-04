Челси нишонида бўлган иқтидорли ҳужумчи Франкфуртга йўл олиши мумкин
Франциянинг Саинт-Этиенне клуби тарбияланувчиси ва У20 терма жамоаси ҳужумчиси Джйлиан НЪГуессан фаолиятини Германия Бундеслигасида давом эттириши кутилмоқда. Трансфер эксперти Fabrizio Romano берган маълумотларга кўра, Эинтрачт Франкфурт 17 ёшли иқтидор эгасини ўз сафига қўшиб олиш бўйича музокараларни бошлаган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
НЪГуессан ўз ватанида энг истиқболли ёш футболчилардан бири ҳисобланади. Гарчи у жорий мавсумда Саинт-Этиенне асосий таркибида кам майдонга тушган бўлса-да, ёш иқтидорларни кашф қилиш билан танилган Эинтрачт Франкфурт скаутлари эътиборини тортишга улгурди. Футболчи Франция ёшлар терма жамоаларида ўзининг сермаҳсуллиги билан ажралиб туради: У17 жамоасида 11 ўйинда 11 та гол, У16 сафида эса 14 ўйинда 12 та гол уришга муваффақ бўлган.
Қизиғи шундаки, январ ойида Лондоннинг Челси клуби ушбу ҳужумчи учун 8 миллион евро таклиф қилган эди. Бироқ ўша пайтда Саинт-Этиенне раҳбарияти юқори дивизионга қайтиш мақсадида асосий иқтидорларини сотишдан бош тортган. ЛЪEқуипе нашри хабарига кўра, клубнинг элитага қайта олмагани молиявий стратегияни ўзгартиришга ва бир қатор етакчи ўйинчиларни, жумладан НЪГуессанни ҳам сотишга мажбур қилмоқда.
Челси каби гранд жамоаларнинг қизиқишига қарамай, Эинтрачт Франкфурт ёш француз футболчилари учун ажойиб трамплин вазифасини ўтаб келмоқда. Шу сабабли, Джйлиан НЪГуессан фаолиятини айнан Германияда давом эттириш варианти ҳозирда энг ҳақиқатга яқини бўлиб турибди.
…