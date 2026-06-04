Челси нишонида бўлган иқтидорли ҳужумчи Франкфуртга йўл олиши мумкин

·170·Спорт
Челси нишонида бўлган иқтидорли ҳужумчи Франкфуртга йўл олиши мумкин
Аудио версияси

Франциянинг Саинт-Этиенне клуби тарбияланувчиси ва У20 терма жамоаси ҳужумчиси Джйлиан НЪГуессан фаолиятини Германия Бундеслигасида давом эттириши кутилмоқда. Трансфер эксперти Fabrizio Romano берган маълумотларга кўра, Эинтрачт Франкфурт 17 ёшли иқтидор эгасини ўз сафига қўшиб олиш бўйича музокараларни бошлаган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

НЪГуессан ўз ватанида энг истиқболли ёш футболчилардан бири ҳисобланади. Гарчи у жорий мавсумда Саинт-Этиенне асосий таркибида кам майдонга тушган бўлса-да, ёш иқтидорларни кашф қилиш билан танилган Эинтрачт Франкфурт скаутлари эътиборини тортишга улгурди. Футболчи Франция ёшлар терма жамоаларида ўзининг сермаҳсуллиги билан ажралиб туради: У17 жамоасида 11 ўйинда 11 та гол, У16 сафида эса 14 ўйинда 12 та гол уришга муваффақ бўлган.

Қизиғи шундаки, январ ойида Лондоннинг Челси клуби ушбу ҳужумчи учун 8 миллион евро таклиф қилган эди. Бироқ ўша пайтда Саинт-Этиенне раҳбарияти юқори дивизионга қайтиш мақсадида асосий иқтидорларини сотишдан бош тортган. ЛЪEқуипе нашри хабарига кўра, клубнинг элитага қайта олмагани молиявий стратегияни ўзгартиришга ва бир қатор етакчи ўйинчиларни, жумладан НЪГуессанни ҳам сотишга мажбур қилмоқда.

Челси каби гранд жамоаларнинг қизиқишига қарамай, Эинтрачт Франкфурт ёш француз футболчилари учун ажойиб трамплин вазифасини ўтаб келмоқда. Шу сабабли, Джйлиан НЪГуессан фаолиятини айнан Германияда давом эттириш варианти ҳозирда энг ҳақиқатга яқини бўлиб турибди.

ЧелсиЭинтрачт ФранкфуртТрансферларДжйлиан НЪГуессанБундеслига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Наполи президенти Кевин Де Бруйне ва Ромелу Лукакуни сотиб юбориш билан таҳдид қилдиБугун, 19:16Ливерпул янги бош мураббий номини эълон қилди: Арне Слот ўрнини ким эгаллайди?Бугун, 19:13Ливерпул Андони Ираола билан шартнома имзоладиКеча, 18:56Рафаел Леао Миландан кетишга яқин: Galatasaray унга икки баравар кўп маош таклиф қилдиКеча, 18:54Конор Макгрегор жанги чипталари 4 дақиқада сотилиб кетдиКеча, 18:38Бавария Германия терма жамоаси ҳимоячиси билан келишувга эришдиКеча, 18:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди