Cash App тўловлар учун махсус сеҳрли таёқча тақдим этди

·63·Техно
Cash App тўловлар учун махсус сеҳрли таёқча тақдим этди
Аудио версияси

Cash App рақамли ҳамёни пайшанба куни янги гаджетни сотувга чиқарди. Ушбу қурилма ижтимоий тармоқлардаги тренддан илҳомланган бўлиб, фойдаланувчилар қўлда ясалган таёқчалар ичига банк карталарини жойлаштириб, тўловларни амалга ошираётган эди. Эндиликда компания ушбу жараённи расмийлаштириб, 25 долларлик махсус NFC-таёқчани тақдим этди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Янги қурилма Cash App Кард билан боғланган бўлиб, Виса тизимининг контактсиз тўловларини қўллаб-қувватлайдиган барча терминалларда ишлайди. Таёқчани фаоллаштириш учун уни иловага улаш кифоя, ҳисобда эса минимал қолдиқ бўлиши талаб этилмайди. Гаджет махсус ҳалқа билан жиҳозланган бўлиб, уни сумка ёки кийимга осиб қўйиш имконияти мавжуд.

Компаниянинг таъкидлашича, ушбу гаджет телефонни сумкадан чиқариш ноқулай бўлган концертлар ёки спорт тадбирларида жуда қўл келади. Бироқ асосий мақсад — тўлов жараёнини янада қизиқарли ва ижтимоий қилишдир. Бу айниқса ёш фойдаланувчилар, хусусан, Ген З вакиллари учун мўлжалланган бўлиб, туғилган кунлар ёки байрам харидларида ўзига хос муҳит яратади.

Хавфсизлик масаласига ҳам алоҳида эътибор қаратилган. Фойдаланувчилар ҳар бир тўлов ҳақида лаҳзали билдиришномалар олади ва таёқчани исталган вақтда илова орқали блоклаб қўйиши мумкин. Агар гаджет йўқолса, уни масофадан туриб ўчириш имконияти мавжуд. Block компаниясининг аппарат таъминоти бўлими раҳбари Томас Темплетоннинг сўзларига кўра, бу тўловларни кўринадиган ва ижтимоий қилиш учун ноёб имкониятдир.

Cash App келгуси ойларда ушбу турдаги NFC-теглар қаторини кенгайтиришни ва турли шаклдаги чекланган серияларни чиқаришни режалаштирмоқда. Эслатиб ўтамиз, Block компаниясига тегишли ушбу финтех-платформа 2021-йилда ўсмирлар учун ҳисоб рақамларини, жорий йилда эса 6 ёшдан 12 ёшгача бўлган болалар учун ота-оналар назоратидаги дебет карталарини ишга туширган эди.

Cash AppNFCФинтехГаджетBlock
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дзен платформаси Кортех сунъий интеллект архитектурасига ўтмоқдаБугун, 02:51Фоундерс Фунд технология олами юлдузлари иштирокида шоу бошладиБугун, 00:29Airbnb раҳбари Бриан Ческй янги сунъий интеллект лабораториясини очмоқдаБугун, 23:00Anthropic IPO арафасида: Даниела Амодеи сунъий интеллектга шубҳаларни рад этдиБугун, 22:55Почта России АҚШдан посилкаларни етказиб беришни қайта тикладиБугун, 21:58СтриктлйВК Лос-Анжелесда мудофаа технологиялари ва AI муҳокама қилинадиБугун, 21:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади