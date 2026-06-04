Cash App тўловлар учун махсус сеҳрли таёқча тақдим этди
Cash App рақамли ҳамёни пайшанба куни янги гаджетни сотувга чиқарди. Ушбу қурилма ижтимоий тармоқлардаги тренддан илҳомланган бўлиб, фойдаланувчилар қўлда ясалган таёқчалар ичига банк карталарини жойлаштириб, тўловларни амалга ошираётган эди. Эндиликда компания ушбу жараённи расмийлаштириб, 25 долларлик махсус NFC-таёқчани тақдим этди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Янги қурилма Cash App Кард билан боғланган бўлиб, Виса тизимининг контактсиз тўловларини қўллаб-қувватлайдиган барча терминалларда ишлайди. Таёқчани фаоллаштириш учун уни иловага улаш кифоя, ҳисобда эса минимал қолдиқ бўлиши талаб этилмайди. Гаджет махсус ҳалқа билан жиҳозланган бўлиб, уни сумка ёки кийимга осиб қўйиш имконияти мавжуд.
Компаниянинг таъкидлашича, ушбу гаджет телефонни сумкадан чиқариш ноқулай бўлган концертлар ёки спорт тадбирларида жуда қўл келади. Бироқ асосий мақсад — тўлов жараёнини янада қизиқарли ва ижтимоий қилишдир. Бу айниқса ёш фойдаланувчилар, хусусан, Ген З вакиллари учун мўлжалланган бўлиб, туғилган кунлар ёки байрам харидларида ўзига хос муҳит яратади.
Хавфсизлик масаласига ҳам алоҳида эътибор қаратилган. Фойдаланувчилар ҳар бир тўлов ҳақида лаҳзали билдиришномалар олади ва таёқчани исталган вақтда илова орқали блоклаб қўйиши мумкин. Агар гаджет йўқолса, уни масофадан туриб ўчириш имконияти мавжуд. Block компаниясининг аппарат таъминоти бўлими раҳбари Томас Темплетоннинг сўзларига кўра, бу тўловларни кўринадиган ва ижтимоий қилиш учун ноёб имкониятдир.
Cash App келгуси ойларда ушбу турдаги NFC-теглар қаторини кенгайтиришни ва турли шаклдаги чекланган серияларни чиқаришни режалаштирмоқда. Эслатиб ўтамиз, Block компаниясига тегишли ушбу финтех-платформа 2021-йилда ўсмирлар учун ҳисоб рақамларини, жорий йилда эса 6 ёшдан 12 ёшгача бўлган болалар учун ота-оналар назоратидаги дебет карталарини ишга туширган эди.
…