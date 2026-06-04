360 км/соат тезликда интернет: Москва-Санкт-Петербург йўли ЛТE билан қопланади

·43·Техно
360 км/соат тезликда интернет: Москва-Санкт-Петербург йўли ЛТE билан қопланади
Аудио версияси

Россия темир йўллари (РЖД) Москва ва Санкт-Петербургни боғловчи янги юқори тезликдаги магистрал (ВСМ) бўйлаб узлуксиз ЛТE алоқасини таъминлашни режалаштирмоқда. Бу ҳақда компания бош директори ўринбосари Евгений Чаркин маълум қилди. Лойиҳа “Буро-1440” компанияси билан ҳамкорликда амалга оширилади ва бутун йўналиш бўйлаб замонавий алоқа стандартлари жорий этилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирги вақтда Россия темир йўлларида мобил тармоқ қамрови 30 фоиздан ошмайди. Шу сабабли, янги магистрал учун сифат жиҳатидан мутлақо янги телекоммуникация инфратузилмасини яратиш талаб этилади. Бу йўловчиларга поезд ҳаракатланаётган вақтда ҳам юқори тезликдаги интернетдан фойдаланиш имконини беради.

Россиядаги биринчи юқори тезликдаги темир йўл магистралининг узунлиги қарийб 700 километрни ташкил этиб, у олтита ҳудудни кесиб ўтади. Транспорт вазирлиги маълумотларига кўра, поездлар 400 км/соатгача тезликка чиқа олади, асосий крейсер тезлиги эса 360 км/соатни ташкил қилади.

Proгнозларга кўра, 2030-йилга бориб икки шаҳар ўртасидаги йўловчи оқими йилига 23 миллион кишига етиши мумкин. Ҳукумат фармойишига биноан, магистрални лойиҳалаш ва қуриш ишлари 2024–2028-йилларга мўлжалланган бўлиб, у 2028-йилда фойдаланишга топширилиши кутилмоқда.

ЛТEИнтернетТехнологияРоссияТранспорт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дзен платформаси Кортех сунъий интеллект архитектурасига ўтмоқдаБугун, 02:51Фоундерс Фунд технология олами юлдузлари иштирокида шоу бошладиБугун, 00:29Airbnb раҳбари Бриан Ческй янги сунъий интеллект лабораториясини очмоқдаБугун, 23:00Anthropic IPO арафасида: Даниела Амодеи сунъий интеллектга шубҳаларни рад этдиБугун, 22:55Почта России АҚШдан посилкаларни етказиб беришни қайта тикладиБугун, 21:58СтриктлйВК Лос-Анжелесда мудофаа технологиялари ва AI муҳокама қилинадиБугун, 21:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади