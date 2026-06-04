360 км/соат тезликда интернет: Москва-Санкт-Петербург йўли ЛТE билан қопланади
Россия темир йўллари (РЖД) Москва ва Санкт-Петербургни боғловчи янги юқори тезликдаги магистрал (ВСМ) бўйлаб узлуксиз ЛТE алоқасини таъминлашни режалаштирмоқда. Бу ҳақда компания бош директори ўринбосари Евгений Чаркин маълум қилди. Лойиҳа “Буро-1440” компанияси билан ҳамкорликда амалга оширилади ва бутун йўналиш бўйлаб замонавий алоқа стандартлари жорий этилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳозирги вақтда Россия темир йўлларида мобил тармоқ қамрови 30 фоиздан ошмайди. Шу сабабли, янги магистрал учун сифат жиҳатидан мутлақо янги телекоммуникация инфратузилмасини яратиш талаб этилади. Бу йўловчиларга поезд ҳаракатланаётган вақтда ҳам юқори тезликдаги интернетдан фойдаланиш имконини беради.
Россиядаги биринчи юқори тезликдаги темир йўл магистралининг узунлиги қарийб 700 километрни ташкил этиб, у олтита ҳудудни кесиб ўтади. Транспорт вазирлиги маълумотларига кўра, поездлар 400 км/соатгача тезликка чиқа олади, асосий крейсер тезлиги эса 360 км/соатни ташкил қилади.
Proгнозларга кўра, 2030-йилга бориб икки шаҳар ўртасидаги йўловчи оқими йилига 23 миллион кишига етиши мумкин. Ҳукумат фармойишига биноан, магистрални лойиҳалаш ва қуриш ишлари 2024–2028-йилларга мўлжалланган бўлиб, у 2028-йилда фойдаланишга топширилиши кутилмоқда.
…