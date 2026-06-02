Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Бухоро вилоятидаги Қизилқум чўли ҳудудида улкан сув ҳавзаси пайдо бўлгани ижтимоий тармоқларда катта қизиқиш уйғотмоқда. Маҳаллий аҳоли ва фойдаланувчилар ушбу ҳудудни аллақачон “Ўзбекистоннинг янги денгизи” деб атай бошлаган.
ОАВ маълумотларига кўра, сув ҳавзасининг майдони қарийб 80 квадрат километрни ташкил этади. Бу эса уни машҳур Чорвоқ сув омборидан деярли икки баравар каттароқ қилади.
Чўл ўртасида бундай катта сув ҳавзасининг пайдо бўлиши кўпчиликни ҳайратга солмоқда. Айримлар уни келажакда сайёҳлик масканига айланиши мумкин бўлган ҳудуд сифатида баҳоламоқда.
Ижтимоий тармоқларда фойдаланувчилар бу ерда курортлар, пляжлар ва дам олиш масканлари ташкил этилиши эҳтимоли ҳақида фикр билдирмоқда. Ҳозирча ушбу сув ҳавзасининг келгусидаги фойдаланиш режаси бўйича расмий батафсил маълумот берилмаган.
…