Kia Селтос 2027 тақдим этилди: 190 от кучи ва 8 поғонали автомат узатмалар қутиси

·196·Авто
Kia Селтос 2027 тақдим этилди: 190 от кучи ва 8 поғонали автомат узатмалар қутиси
Аудио версияси

Kia компанияси Америка бозори учун янгиланган Селтос 2027 модел йилидаги кроссовернинг техник хусусиятлари ва нархларини эълон қилди. Автомобил янада замонавий дизайн, катталашган ўлчамлар ва кенгайтирилган жиҳозлар тўпламига эга бўлди. Ташқи кўринишидан янги Селтос бренднинг флагман моделлари — Теллуриде ва EV9 услубига яқинлашган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Кроссовер янги светодиодли оптика, қайта ишланган радиатор панжараси ва янада замонавий кузов деталлари билан таъминланган. Бошланғич версия 12,3 дюймли экранли мультимедиа тизими, рақамли асбоблар панели, электрон ёрдамчилар ва 147 от кучига эга 2,0 литрли атмосфера двигатели билан жиҳозланган. Ушбу двигател вариатор билан жуфтликда ишлайди.

Қимматроқ комплектацияларда ҳайдовчи ўриндиғининг электр узатмаси, смартфонлар учун сиmsиз қувватлагич, ўриндиқлар иситилиши, икки зонали иқлим назорати ва юкхона эшигининг электр юритмаси мавжуд. Модел қаторининг энг юқори поғонасидан Х-Лине СХ версияси жой олган бўлиб, у 1,6 литрли, 190 от кучига эга турбо двигател, 8 поғонали автомат узатмалар қутиси ва тўлиқ узатма (АWD) тизими билан жиҳозланган.

АҚШ бозорида Kia Селтос 2027 нархи 24 990 доллардан бошланади, энг юқори комплектация эса 32 790 долларни ташкил этади. Кейинчалик Kia гибрид версияни ҳам сотувга чиқаришни режалаштирмоқда, бироқ унинг нархи ҳозирча очиқланмаган. Маълумот ўрнида, АҚШда Kia савдолари кескин ўсган бўлиб, Теллуриде ва Sportаге Ҳйбрид моделлари энг харидоргир бўлиб турибди.

KiaСелтосКроссоверАвтомобилТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Audi Нуволари суперкарини тақдим этди: 987 от кучи ва 350 км/соатдан юқори тезликБугун, 23:55Audi Р8 ўрнига янги В8 гибрид суперкарини тақдим этдиКеча, 18:57Ford Европа бозорига қайтмоқда: Фиеста, Бронко ва янги кроссоверларКеча, 15:25Етти ўринли Skoda Пеақ: Янги флагман кроссовернинг илк суратлари эълон қилиндиКеча, 08:27Ford 2029-йилгача Европада ралли услубидаги бешта янги моделни чиқарадиКеча, 07:272005-йилги BMW 3 Сериес билан 8000 километр: Классикани ҳар куни ҳайдаш мумкинми?Кеча, 06:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
BYD ўзининг янги флагман кроссовери Ҳиасе 08 моделини тақдим этди
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Янги Lada Нива Легенд тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Hongqi Гуоя: Mercedes-Maybach С-Класс га рақобатчи бўлган ҳашаматли седан