Kia Селтос 2027 тақдим этилди: 190 от кучи ва 8 поғонали автомат узатмалар қутиси
Kia компанияси Америка бозори учун янгиланган Селтос 2027 модел йилидаги кроссовернинг техник хусусиятлари ва нархларини эълон қилди. Автомобил янада замонавий дизайн, катталашган ўлчамлар ва кенгайтирилган жиҳозлар тўпламига эга бўлди. Ташқи кўринишидан янги Селтос бренднинг флагман моделлари — Теллуриде ва EV9 услубига яқинлашган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Кроссовер янги светодиодли оптика, қайта ишланган радиатор панжараси ва янада замонавий кузов деталлари билан таъминланган. Бошланғич версия 12,3 дюймли экранли мультимедиа тизими, рақамли асбоблар панели, электрон ёрдамчилар ва 147 от кучига эга 2,0 литрли атмосфера двигатели билан жиҳозланган. Ушбу двигател вариатор билан жуфтликда ишлайди.
Қимматроқ комплектацияларда ҳайдовчи ўриндиғининг электр узатмаси, смартфонлар учун сиmsиз қувватлагич, ўриндиқлар иситилиши, икки зонали иқлим назорати ва юкхона эшигининг электр юритмаси мавжуд. Модел қаторининг энг юқори поғонасидан Х-Лине СХ версияси жой олган бўлиб, у 1,6 литрли, 190 от кучига эга турбо двигател, 8 поғонали автомат узатмалар қутиси ва тўлиқ узатма (АWD) тизими билан жиҳозланган.
АҚШ бозорида Kia Селтос 2027 нархи 24 990 доллардан бошланади, энг юқори комплектация эса 32 790 долларни ташкил этади. Кейинчалик Kia гибрид версияни ҳам сотувга чиқаришни режалаштирмоқда, бироқ унинг нархи ҳозирча очиқланмаган. Маълумот ўрнида, АҚШда Kia савдолари кескин ўсган бўлиб, Теллуриде ва Sportаге Ҳйбрид моделлари энг харидоргир бўлиб турибди.
…