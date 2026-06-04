ҚР-код ва биометрия: Max мессенжерида контактсиз тўлов хизмати ишга тушади

·33·Техно
ҚР-код ва биометрия: Max мессенжерида контактсиз тўлов хизмати ишга тушади

Санкт-Петербург халқаро иқтисодий форуми (СПХИФ) доирасида янги тўлов сервисининг ишга туширилиши бўйича муҳим келишув имзоланди. Миллий тўлов карталари тизими (МТКТ) ва Max мессенжери харидларни контактсиз амалга ошириш имконини берувчи воситани яратишга келишиб олдилар. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги хизмат мессенжер ичидаги мини-илова кўринишида амалга оширилади. Бу фойдаланувчиларга жисмоний банк карталари ёки нақд пулларсиз товар ва хизматлар учун ҳақ тўлаш имконини беради. Транзакцияни амалга ошириш учун иловада шахсий QR-код яратиш ва уни кассада кўрсатиш кифоя қилади.

Барча операциялар Тезкор тўловлар тизими (ТТТ) орқали амалга оширилади ва ҳар икки компаниянинг хавфсизлик протоколлари билан ҳимояланади. Хизматдан фойдаланиш учун қўшимча равишда фойдаланувчи биометрияси орқали тасдиқлаш талаб этилади.

МТКТ бош директори Дмитрий Дубининнинг таъкидлашича, келажакда фойдаланувчилар банк ҳисоб рақамларини боғлаб, “юз орқали” тўлов қилишлари ва махсус имтиёзларга эга бўлишлари мумкин бўлади. Max раҳбари Фарит Хуснояровнинг сўзларига кўра, ушбу ҳамкорлик пул ўтказмаларини хабар юбориш каби осон жараёнга айлантиради.

Аввалроқ VK ва МТКТ ҳамкорлигида Max платформасида Тезкор тўловлар тизими синовдан ўтказилган эди. Кейинчалик бир қатор банк мижозлари миллий мессенжер орқали бир-бирларига пул ўтказиш имкониятига эга бўлишди.

MaxҚР-кодБиометрияТехнологияТўлов Тизими
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дзен платформаси Кортех сунъий интеллект архитектурасига ўтмоқдаБугун, 02:51Фоундерс Фунд технология олами юлдузлари иштирокида шоу бошладиБугун, 00:29Airbnb раҳбари Бриан Ческй янги сунъий интеллект лабораториясини очмоқдаБугун, 23:00Anthropic IPO арафасида: Даниела Амодеи сунъий интеллектга шубҳаларни рад этдиБугун, 22:55Почта России АҚШдан посилкаларни етказиб беришни қайта тикладиБугун, 21:58СтриктлйВК Лос-Анжелесда мудофаа технологиялари ва AI муҳокама қилинадиБугун, 21:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади