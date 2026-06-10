Декарт компанияси реал вақт режимида ишловчи Оасис 3 моделини тақдим этди
Декарт стартапи чоршанба куни реал вақт режимида фотореалистик ҳайдаш муҳитини яратишга қодир бўлган Оасис 3 интерактив дунё моделини намойиш этди. Ушбу модел ҳозирда API орқали фойдаланиш учун очиқ. Компания дастлаб кам учрайдиган ҳайдаш сценарийларини симуляция қилишга муҳтож бўлган автоном транспорт воситалари ишлаб чиқарувчиларини нишонга олмоқда, келажакда эса робототехника ва бошқа жисмоний AI соҳаларига кенгайишни режалаштирмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Декарт асосчиси ва бош директори Деан Леитерсдорфнинг сўзларига кўра, Оасис 3 дастурчилар учун дунё моделлари атрофида OpenAI тил моделлари билан қилганидек экотизим яратиш имконини беради. Ҳозирда стартапнинг 100 000 дан ортиқ дастурчилардан иборат ҳамжамияти мавжуд бўлиб, уларнинг аксарияти Лукй видео модели асосида электрон тижорат ва жонли эфирлар учун маҳсулотлар яратмоқда. Оасис 3 эса компаниянинг жисмоний AI йўналишидаги янги қадами ҳисобланади.
Оасис 3 моделидан фойдаланиш нархи сониясига 0,02 долларни ташкил этади. Ушбу модел Google томонидан тақдим этилган Гение 3 ва Ворлд Лабс компаниясининг Марбле лойиҳаси каби рақобатчилар билан беллашади. Яқинда Декарт 300 миллион доллар инвестиция жалб қилди ва унинг бозор қиймати қарийб 4 миллиард долларга етди. Инвесторлар орасида Toyota, Adobe, eBay ва NVIDIA каби гигантлар бор.
Оасис 3 моделининг асосий устунлиги унинг фотореалистик тасвирлари ва чексиз генерация қилиш қобилиятидир. Бу Декарт Оптимизатион Стакк (ДОС) дастурий таъминоти туфайли амалга оширилади, у моделларни NVIDIA, Amazon ва Google аппарат воситаларида самарали ишлашини таъминлайди. Натижада, ушбу моделларни ишга тушириш харажатлари соҳадаги бошқа рақобатчиларга қараганда анча арзон тушади.
Модел бир вақтнинг ўзида олд ва икки ён томондан кўриниш берувчи физик жиҳатдан аниқ муҳитларни яратади. Бу автоном бошқарув тизимларини синовдан ўтказиш учун жуда муҳимдир. Декарт дастурчиларга чекланган демо версиялар ўрнига чексиз сценарийлар яратиш имконини беради, бу эса ўзи бошқариладиган автомобиллар учун турли экстремал ҳолатларни моделлаштиришда қўл келади.
…