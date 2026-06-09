Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди

·0·Техно
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди

Samsung компаниясининг One UI 8.5 операцион тизими кўплаб янги имкониятларни тақдим этаётган бўлса-да, маълум бўлишича, уларнинг айримлари фақат янги Galaxy S26 туркумига эксклюзив бўлиб қолади. Тўрт авлод флагманлари — Galaxy S23 Ultra, Galaxy S24 Ultra, Galaxy S25 Ultra ва Galaxy S26 Ultra ўртасида ўтказилган қиёсий таҳлиллар шуни кўрсатди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Хусусан, 24 мегапикселли рухсатда суратга олишнинг янги режими фақат Galaxy S26 Ultra моделида мавжуд. Аввалги йиллардаги флагманларда, ҳатто тизим янгилангандан сўнг ҳам, ушбу функция пайдо бўлмайди. Уни на камера созламалари, на Камера Ассистант иловаси орқали фаоллаштиришнинг имкони йўқ.

Шунингдек, видеога олишда горизонтни барқарор ушлаб турувчи Ҳоризонтал Локк функцияси ҳам фақат Galaxy S26 Ultra фойдаланувчилари учун очиқ. СамМобиле нашрининг таъкидлашича, чекловлар нафақат камера имкониятларига, балки тизимнинг бошқа бўлимларидаги бир қатор янгиликларга ҳам тегишли.

Натижада, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S24 Ultra ва ҳатто нисбатан янги Galaxy S25 Ultra эгалари One UI 8.5 интерфейсининг асосий қисмини қабул қилсалар-да, Samsung тақдим этган энг илғор технологиялардан тўлиқ фойдалана олмайдилар. Компания шу йўл билан фойдаланувчиларни янги қурилмаларни сотиб олишга ундамоқда.

SamsungGalaxy S26 UltraOne UI 8.5СмартфонТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple 250 миллион долларлик жаримадан сўнг AI имкониятларини намойиш этдиApple 250 миллион долларлик жаримадан сўнг AI имкониятларини намойиш этдиБугун, 22:59OpenAI IPO арафасида: Sam Altmanнинг Ворлд лойиҳасида иш ўринлари қисқармоқдаOpenAI IPO арафасида: Sam Altmanнинг Ворлд лойиҳасида иш ўринлари қисқармоқдаБугун, 22:55Anthropic ортидан OpenAI ҳам махфий тарзда IPO учун ариза топширдиAnthropic ортидан OpenAI ҳам махфий тарзда IPO учун ариза топширдиБугун, 21:56Apple WWDC анжуманида хатоларини тузатишга эътибор қаратдиApple WWDC анжуманида хатоларини тузатишга эътибор қаратдиБугун, 21:28Apple бутун тизим бўйлаб ишловчи янги диктант функциясини тақдим этдиApple бутун тизим бўйлаб ишловчи янги диктант функциясини тақдим этдиБугун, 21:20“Мой ид” иловасида виртуал “Троика” картаси пайдо бўлди“Мой ид” иловасида виртуал “Троика” картаси пайдо бўлдиБугун, 21:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус