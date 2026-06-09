Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung компаниясининг One UI 8.5 операцион тизими кўплаб янги имкониятларни тақдим этаётган бўлса-да, маълум бўлишича, уларнинг айримлари фақат янги Galaxy S26 туркумига эксклюзив бўлиб қолади. Тўрт авлод флагманлари — Galaxy S23 Ultra, Galaxy S24 Ultra, Galaxy S25 Ultra ва Galaxy S26 Ultra ўртасида ўтказилган қиёсий таҳлиллар шуни кўрсатди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Хусусан, 24 мегапикселли рухсатда суратга олишнинг янги режими фақат Galaxy S26 Ultra моделида мавжуд. Аввалги йиллардаги флагманларда, ҳатто тизим янгилангандан сўнг ҳам, ушбу функция пайдо бўлмайди. Уни на камера созламалари, на Камера Ассистант иловаси орқали фаоллаштиришнинг имкони йўқ.
Шунингдек, видеога олишда горизонтни барқарор ушлаб турувчи Ҳоризонтал Локк функцияси ҳам фақат Galaxy S26 Ultra фойдаланувчилари учун очиқ. СамМобиле нашрининг таъкидлашича, чекловлар нафақат камера имкониятларига, балки тизимнинг бошқа бўлимларидаги бир қатор янгиликларга ҳам тегишли.
Натижада, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S24 Ultra ва ҳатто нисбатан янги Galaxy S25 Ultra эгалари One UI 8.5 интерфейсининг асосий қисмини қабул қилсалар-да, Samsung тақдим этган энг илғор технологиялардан тўлиқ фойдалана олмайдилар. Компания шу йўл билан фойдаланувчиларни янги қурилмаларни сотиб олишга ундамоқда.
…