Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Жанубий Кореянинг Samsung компанияси томонидан тақдим этилган сўнгги One UI 8.5 дастурий таъминот янгиланиши Galaxy S23 туркумидаги смартфон эгалари учун кутилмаган кўнгилсизликларни келтириб чиқарди. Янги функциялар ва тизим оптималлашуви ўрнига, кўплаб фойдаланувчилар ўз қурилмалари экранида техник нуқсонлар пайдо бўлганидан шикоят қилмоқдалар. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Таниқли инсайдер Абҳишек Ядав берган маълумотларга кўра, янгиланишни ўрнатган фойдаланувчилар дисплейда вертикал яшил ва пушти чизиқлар пайдо бўлаётганини қайд этишган. Ушбу муаммо Samsung флагманлари учун бегона эмас, бироқ айнан дастурий янгиланишдан сўнг оммавий тус олгани жамоатчиликда хавотир уйғотмоқда.
Экран алмаштириш харажатлари ва сервис хизматиҲозирча мазкур муаммо барча қурилмаларда ҳам кузатилаётгани йўқ, бироқ нуқсон пайдо бўлган смартфонларни таъмирлаш анча қимматга тушиши мумкин. Маълумотларга кўра, кафолат муддати тугаган қурилмалар учун сервис марказлари экранни алмаштириш эвазига тахминан 205 АҚШ доллари миқдорида маблағ талаб қилмоқда.
ixbt.com нашрининг ёзишича, айрим фойдаланувчилар ҳатто One UI 8.5 ўрнатилишидан олдин ҳам шундай чизиқлар пайдо бўлганини таъкидлашган. Бу эса муаммо фақат дастурий таъминотда эмас, балки аппарат қисмининг янги тизим юкламасига бардош бера олмаётганида бўлиши мумкинлигидан далолат беради.
Бундан ташқари, янгиланишни ўрнатган бир гуруҳ фойдаланувчилар смартфоннинг автоном ишлаш вақти сезиларли даражада қисқарганини, яни батарея қуввати тезроқ сарф бўлаётганини маълум қилишган. Бу каби ҳолатлар одатда тизимнинг янги версиясидаги кичик хатоликлар туфайли юзага келади ва кейинги тузатишлар билан бартараф этилиши кутилади.
Экспертлар тавсиясиМутахассислар ҳозирча Galaxy S23, Galaxy S23+ ва Galaxy S23 Ultra моделларидан фойдаланувчиларга янгиланишни ўрнатишда шошилмасликни маслаҳат бермоқда. Агар смартфонингиз ҳозирда бенуқсон ишлаётган бўлса, компания расмий муносабат билдиргунига қадар кутган маъқул.
Эслатиб ўтамиз, Абҳишек Ядав аввал ҳам Xiaomi Ми 10Т туркумидаги смартфонлар ҳақида аниқ маълумотларни тақдим этиб, ўз ишончлилигини исботлаган эди. Samsung ҳозирча ушбу вазият юзасидан расмий баёнот бергани йўқ, бироқ фойдаланувчиларнинг эътирозлари кўпайиши компанияни бепул таъмирлаш дастурини ишга туширишга мажбур қилиши мумкин.
…