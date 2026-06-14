Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда

·71·Техно
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда

Жанубий Кореянинг Samsung компанияси томонидан тақдим этилган сўнгги One UI 8.5 дастурий таъминот янгиланиши Galaxy S23 туркумидаги смартфон эгалари учун кутилмаган кўнгилсизликларни келтириб чиқарди. Янги функциялар ва тизим оптималлашуви ўрнига, кўплаб фойдаланувчилар ўз қурилмалари экранида техник нуқсонлар пайдо бўлганидан шикоят қилмоқдалар. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Таниқли инсайдер Абҳишек Ядав берган маълумотларга кўра, янгиланишни ўрнатган фойдаланувчилар дисплейда вертикал яшил ва пушти чизиқлар пайдо бўлаётганини қайд этишган. Ушбу муаммо Samsung флагманлари учун бегона эмас, бироқ айнан дастурий янгиланишдан сўнг оммавий тус олгани жамоатчиликда хавотир уйғотмоқда.

Экран алмаштириш харажатлари ва сервис хизмати

Ҳозирча мазкур муаммо барча қурилмаларда ҳам кузатилаётгани йўқ, бироқ нуқсон пайдо бўлган смартфонларни таъмирлаш анча қимматга тушиши мумкин. Маълумотларга кўра, кафолат муддати тугаган қурилмалар учун сервис марказлари экранни алмаштириш эвазига тахминан 205 АҚШ доллари миқдорида маблағ талаб қилмоқда.

ixbt.com нашрининг ёзишича, айрим фойдаланувчилар ҳатто One UI 8.5 ўрнатилишидан олдин ҳам шундай чизиқлар пайдо бўлганини таъкидлашган. Бу эса муаммо фақат дастурий таъминотда эмас, балки аппарат қисмининг янги тизим юкламасига бардош бера олмаётганида бўлиши мумкинлигидан далолат беради.

Бундан ташқари, янгиланишни ўрнатган бир гуруҳ фойдаланувчилар смартфоннинг автоном ишлаш вақти сезиларли даражада қисқарганини, яни батарея қуввати тезроқ сарф бўлаётганини маълум қилишган. Бу каби ҳолатлар одатда тизимнинг янги версиясидаги кичик хатоликлар туфайли юзага келади ва кейинги тузатишлар билан бартараф этилиши кутилади.

Экспертлар тавсияси

Мутахассислар ҳозирча Galaxy S23, Galaxy S23+ ва Galaxy S23 Ultra моделларидан фойдаланувчиларга янгиланишни ўрнатишда шошилмасликни маслаҳат бермоқда. Агар смартфонингиз ҳозирда бенуқсон ишлаётган бўлса, компания расмий муносабат билдиргунига қадар кутган маъқул.

Эслатиб ўтамиз, Абҳишек Ядав аввал ҳам Xiaomi Ми 10Т туркумидаги смартфонлар ҳақида аниқ маълумотларни тақдим этиб, ўз ишончлилигини исботлаган эди. Samsung ҳозирча ушбу вазият юзасидан расмий баёнот бергани йўқ, бироқ фойдаланувчиларнинг эътирозлари кўпайиши компанияни бепул таъмирлаш дастурини ишга туширишга мажбур қилиши мумкин.

SamsungGalaxy S23One UIСмартфонТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

AMD арзон ноутбук MacBook Neo моделидан устунлигини исботлашга уриндиAMD арзон ноутбук MacBook Neo моделидан устунлигини исботлашга уриндиБугун, 13:28Oppo Рено 16 Pro глобал версияси илк бор Geekbench тестларида пайдо бўлдиOppo Рено 16 Pro глобал версияси илк бор Geekbench тестларида пайдо бўлдиБугун, 13:20NASA ва SpaceX Ойга қўниш стратегиясини ўзгартирди: Энди парвоз тўғридан-тўғри амалга ошириладиNASA ва SpaceX Ойга қўниш стратегиясини ўзгартирди: Энди парвоз тўғридан-тўғри амалга ошириладиБугун, 11:22Стол устига сиғувчи қуёш: Avalanche стартапи митти реакторда улкан натижага эришдиСтол устига сиғувчи қуёш: Avalanche стартапи митти реакторда улкан натижага эришдиБугун, 10:59Microsoft ҳар бир сотилган Xbox Series консолидан юзлаб доллар зарар кўрмоқдаMicrosoft ҳар бир сотилган Xbox Series консолидан юзлаб доллар зарар кўрмоқдаБугун, 10:51SpaceX Ойга парвоз схемасини ўзгартирмоқда: Starship коинот буксирига айланадиSpaceX Ойга парвоз схемасини ўзгартирмоқда: Starship коинот буксирига айланадиБугун, 09:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус