Ерда ҳаёт қачон тугайди: Олимлар биосферанинг ҳалокат муддатини қайта ҳисоблаб чиқди

·0·Техно
Ерда ҳаёт қачон тугайди: Олимлар биосферанинг ҳалокат муддатини қайта ҳисоблаб чиқди

Ердаги ҳаётнинг келажаги ҳақидаги башоратлар узоқ вақтдан бери илм-фан оламини қизиқтириб келади. Яқинда ўтказилган кенг кўламли тадқиқот натижаларига кўра, сайёрамиздаги биосфера аввал тахмин қилинганидан кўра узоқроқ муддат сақланиб қолиши мумкин. Замонавий иқлим моделлари асосида ўтказилган таҳлиллар шуни кўрсатадики, қуруқликдаги ўсимликлар дунёси яна 1,35 миллиард йилдан 1,87 миллиард йилгача мавжуд бўлиши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ушбу хулосага келиш учун олимлар атмосфера, океан ва Ер юзасининг ўзаро таъсирини ҳисобга олувчи мураккаб уч ўлчамли иқлим моделидан фойдаланишди. Тадқиқотнинг асосий марказида Қуёшнинг эволюцияси ва Ернинг геологик углерод айланиши ўртасидаги зиддият ётади. Қуёш вақт ўтиши билан ёрқинроқ ва иссиқроқ бўлиб боради, бу эса пировардида сайёрамиздаги ҳаёт учун хавф туғдиради.

Иккита экстремал сценарий

Тадқиқотчилар Ер келажаги учун иккита асосий сценарийни кўриб чиқдилар. Биринчи сценарийда Қуёш нурланишининг ортиши Ернинг ўзига хос "термостати" — силикат жинсларининг эмирилиши орқали карбонат ангидрид (КО2) миқдорининг камайиши билан қопланади. Бу жараён сайёрани совутса-да, ўсимликлар учун ҳаётий зарур бўлган газнинг кескин камайишига олиб келади.

Иккинчи сценарийда эса карбонат ангидрид миқдори ҳозирги даражада (тахминан 400 ппм) сақланиб қолиши, бироқ ҳароратнинг тиниmsиз кўтарилиши назарда тутилган. Ҳар икки ҳолатда ҳам натижа деярли бир хил: ўсимликлар ё озуқа етишмаслигидан, ё ҳаддан ташқари иссиқдан ҳалок бўлади. ixbt.com маълумотига кўра, ўсимликларнинг оммавий қирилиб кетиши 1,35 миллиард йилдан кейин бошланиб, 1,87 миллиард йилга келиб бутунлай якунланиши мумкин.

Таъкидлаш жоизки, ушбу янги ҳисоб-китоблар аввалги прогнозларга қараганда анча ижобийроқдир. Илгари кўплаб олимлар Ерда биосфера 1 миллиард йилдан камроқ вақт ичида йўқ бўлиб кетишини тахмин қилишган эди. Фарқ шундаки, янги моделда ҳарорат ва тоғ жинсларининг эмирилиши ўртасидаги боғлиқлик янада аниқроқ ва замонавий кузатувлар асосида қайта кўриб чиқилган.

Ҳозирги кунда аксарият ўсимликлар карбонат ангидрид миқдори 150 ппм дан пастга тушса, яшай олмайди. Энг чидамли турлар эса 3-10 ппм гача бардош бериши мумкин. Бироқ, 2 миллиард йилдан кейин бу кўрсаткич 1 ппм дан ҳам тушиб кетиши кутилмоқда, бу эса фотосинтез жараёнини бутунлай имконсиз қилади.

Шунга қарамай, олимлар келажакда иқлим муҳандислиги ёки эволюцион мослашув жараёнлари бу муддатларни ўзгартириши мумкинлигини инкор этишмайди. Агар ўша даврда ақлли цивилизация мавжуд бўлса, улар Ер орбитасини ўзгартириш ёки атмосфера хусусиятларини сунъий бошқариш орқали ҳаётни сақлаб қолишга уриниб кўришлари мумкин.

ЕрЭкологияҚуёшТадқиқотБиосфера
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX директорлар кенгашига таниқли инвестор Роэлоф Бота аъзо бўлдиSpaceX директорлар кенгашига таниқли инвестор Роэлоф Бота аъзо бўлдиБугун, 20:58Россия аэропортларида янги давр: Пулково илк бор пилотсиз техникаларни ишга туширадиРоссия аэропортларида янги давр: Пулково илк бор пилотсиз техникаларни ишга туширадиБугун, 20:27Сунъий интеллект ва харажатлар: Компаниялар кутилган даромадни ҳисоблай олмаяптиСунъий интеллект ва харажатлар: Компаниялар кутилган даромадни ҳисоблай олмаяптиБугун, 20:22Снап компанияси янги АР-кўзойнакларини тақдим этди: Нархи ва акциялар тушишиСнап компанияси янги АР-кўзойнакларини тақдим этди: Нархи ва акциялар тушишиБугун, 20:22Xiaomi йўлда қаҳва тайёрлайдиган илк портатив Mijia кофемашинасини тақдим этдиXiaomi йўлда қаҳва тайёрлайдиган илк портатив Mijia кофемашинасини тақдим этдиБугун, 19:54Илова дўконларидаги йирик фирибгарлик: Genesis Теч тармоғи қандай фош этилди?Илова дўконларидаги йирик фирибгарлик: Genesis Теч тармоғи қандай фош этилди?Бугун, 19:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди