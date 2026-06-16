Threads фойдаланувчилари сони 500 миллионга етди: Янги функциялар тақдим этилди

·0·Техно
Threads фойдаланувчилари сони 500 миллионга етди: Янги функциялар тақдим этилди

Meta корпорациясига тегишли бўлган Threads ижтимоий тармоғи ўз ривожланишида янги босқичга кўтарилди. Компаниянинг расмий маълумотларига кўра, платформанинг ойлик фаол фойдаланувчилари сони 500 миллион нафардан ошди. Ушбу кўрсаткич Threads тармоғининг ўзининг асосий рақобатчиси бўлган Х (собиқ Twitter) платформаси билан жиддий кураш олиб бораётганини яна бир бор тасдиқлади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Муваффақиятли статистика билан бир қаторда, Threads фойдаланувчилар учун бир қатор янги имкониятларни ҳам эълон қилди. Улардан энг асосийси — "Ёур Алго" деб номланган воситадир. Бу функция фойдаланувчиларга ўз тасмаларидаги контентни шахсан назорат қилиш имконини беради. Илгари фойдаланувчилар алгоритмга ўз қизиқишларини билдириш учун очиқ постлар ёзишга мажбур бўлган бўлса, энди буни махфий тарзда амалга ошириш мумкин.

Алгоритмни бошқариш ва жамоалар маркази

"Ёур Алго" функцияси орқали фойдаланувчилар маълум бир мавзудаги постларни кўпроқ ёки камроқ кўришни танлашлари мумкин. Ушбу танлов муддатини бир, уч ёки етти кунга белгилаш имконияти мавжуд. TechCrunch нашрининг ёзишича, бундай функция ҳозирча Х платформасида мавжуд эмас, бу эса Threads тармоғига рақобатда қўшимча устунлик беради. Ҳозирда ушбу янгилик АҚШ, Канада, Буюк Британия, Австралия ва Янги Зеландияда ишга туширилди.

Шунингдек, Threads ўзининг "Коммунитиес" (Жамоалар) бўлимини бета-тестдан чиқариб, барча учун очиқ қилди. Энди фойдаланувчилар ўз қизиқишларига мос жамоаларни махсус "Коммунитиес Ҳуб" орқали осонроқ топишлари мумкин. Ҳар бир жамоа ўзининг алоҳида белгисига (иконка) эга бўлди, бу эса уларни тасмада ажратиб олишни осонлаштиради.

Жонли мулоқот ва реал вақт режими

Threads ижтимоий тармоғи реал вақт режимида мулоқот қилиш имкониятларини ҳам кенгайтирмоқда. Апрел ойида ишга туширилган "Ливе Чатс" (Жонли чатлар) функцияси энди кўпроқ жамоалар учун очиқ бўлади. Июль ойига қадар барча жамоалар ўз чатларини ташкил этиш имконига эга бўлиши кутилмоқда. Бу функция айниқса йирик маданий ва спорт тадбирлари, масалан, футбол бўйича жаҳон чемпионати каби воқеалар пайтида мухлислар учун қулай мулоқот майдонини яратади.

Instagram раҳбари Коннор Ҳаеснинг таъкидлашича, фойдаланувчилар Threads тармоғининг бошқа платформалардан фарқли равишда "шовқинсиз" ва матнга асосланган муҳитини қадрлашади. Янги жорий этилаётган функциялар эса қуйидагиларни ўз ичига олади:

  • Чатларда ҳаммуаллифлик қилиш (ко-ҳостинг) имконияти;
  • Чатдаги иқтибосларни (қуоте моментс) шахсий тасмага улашиш;
  • Жамоаларни қидириш учун янгиланган Дисковерй Ҳуб тизими.
Threads ишга тушган илк даврларда қидирув тизими ва хештеглар каби муҳим функциялар йўқлиги сабабли танқид қилинган эди. Бироқ вақт ўтиши билан платформа нафақат бу бўшлиқларни тўлдирди, балки Х тармоғида мавжуд бўлмаган янги ёндашувларни жорий этмоқда. 500 миллионлик марра Threads учун шунчаки рақам эмас, балки глобал ижтимоий тармоқлар бозорида ўз ўрнини мустаҳкамлаб бораётганидан далолатдир.

ThreadsMetaИжтимоий ТармоқТехнологияАлгоритм
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Vivo ҳамёнбоп Т5 Lite 5G смартфонини тайёрламоқда: 6500 мАс батарея ва 120 Hz экранVivo ҳамёнбоп Т5 Lite 5G смартфонини тайёрламоқда: 6500 мАс батарея ва 120 Hz экранБугун, 11:52Ҳиндистонда Telegram блокланмоқда: Миллий имтиҳонлардаги фирибгарлик сабаб бўлдиҲиндистонда Telegram блокланмоқда: Миллий имтиҳонлардаги фирибгарлик сабаб бўлдиБугун, 11:50SpaceX сунъий интеллект соҳасидаги йирик битимни эълон қилди: Cursor 60 миллиард долларга сотиб олинмоқдаSpaceX сунъий интеллект соҳасидаги йирик битимни эълон қилди: Cursor 60 миллиард долларга сотиб олинмоқдаБугун, 11:22Фоундатион Аллой металлургия соҳасида инқилоб қилмоқда: Metaллар энди эритилмайдиФоундатион Аллой металлургия соҳасида инқилоб қилмоқда: Metaллар энди эритилмайдиБугун, 11:20Сунъий интеллект бозорида бурилиш: ChatGPT улуши илк бор 50 фоиздан пастга тушдиСунъий интеллект бозорида бурилиш: ChatGPT улуши илк бор 50 фоиздан пастга тушдиБугун, 10:59Самолётларда юқори тезликдаги интернет: Starlink аллақачон 7000 дан ортиқ ҳаво кемасига ўрнатилдиСамолётларда юқори тезликдаги интернет: Starlink аллақачон 7000 дан ортиқ ҳаво кемасига ўрнатилдиБугун, 10:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди