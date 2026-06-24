İspanya'da mağazada kavga: Bayrak nedeniyle tartışma çıktı (video)

İspanya'daki mağazalardan birinde Filistin bayrağı nedeniyle şiddetli bir çatışma çıktı. Edinilen bilgilere göre, bir grup İsrailli, mağazada asılı olan bayrağı görerek satıcılarla tartışmaya girdi.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, bu kişiler tartışma sırasında alkollüydü. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve taraflar birbirlerine karşı sert tepkiler göstermeye başladı.

Mağaza sahipleri de sessiz kalmayarak kavga sırasında onlara çeşitli eşyalar fırlattı. Olay çevredetekilerin dikkatini çekti ve durum daha da gerildi.

Olayın kesin ayrıntıları ve kavganın sonuçları hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.