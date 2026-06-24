Barcelona Hata mı Yaptı: Anthony Gordon'un Dünya Kupası Performansı Sert Eleştirildi

·73·Spor
Barcelona Hata mı Yaptı: Anthony Gordon'un Dünya Kupası Performansı Sert Eleştirildi

İngiltere milli takımının Gana ile Dünya Kupası grup aşamasında oynadığı ve golsüz beraberlikle sonuçlanan maçın ardından, kanat oyuncusu Anthony Gordon kamuoyunun ve uzmanların sert eleştirilerinin hedefi oldu. Thomas Tuchel yönetimindeki ekibin 0-0'lık sonucu, sadece taraftarları değil, uzmanları da Gordon'un Barcelona kulübüne yaptığı sansasyonel transfer konusunda şüpheye düşürdü. Goal.com haberine göre .

Maça ilk 11'de başlayan Gordon 65 dakika sahada kaldı ancak rakip savunmayı aşmakta tamamen yetersiz kaldı. Goal.com'un bildirdiğine göre, talkSPORT uzmanı Jamie O'Hara futbolcunun performansını çok düşük değerlendirdi. O'Hara'ya göre, Gordon yerine Marcus Rashford'un ilk 11'de başlaması gerekiyordu.

"Gordon çok kötü oynadı. Kim ne derse desin, kendi seviyesinin çok altında bir performans sergiledi. Marcus Rashford ondan çok daha güçlü ve oyuna girdikten sonra sadece 10 dakika içinde üç tehlikeli pozisyon yaratmayı başardı. Gordon ise yoğun savunmaya karşı hiçbir şey yapamadı," diye belirtti O'Hara.

Newcastle United için kârlı bir anlaşma mı?

Uzmanlar arasında sadece futbolcunun oyunu değil, transfer bedeli de büyük tartışmalara yol açıyor. Bilgilere göre Barcelona, geçtiğimiz Mayıs ayında Anthony Gordon için Newcastle United kulübüne 70 milyon sterlin ödemişti. Günümüzde bu rakamın karşılığını vermediğine dair söylentiler artıyor.

Eski futbolcu Gabby Agbonlahor'a göre, bu transferden en büyük kârı sağlayan taraf Newcastle oldu. "Barcelona yönetiminin yerinde olsaydım, sözleşmedeki mürekkebin kurumuş olup olmadığını kontrol ederdim. 70 milyon sterlin Gordon için çok fazla. Newcastle'ın şu an bu anlaşmaya güldüğüne şaşırmam," dedi Agbonlahor.

Uzman ayrıca, Gordon'un geçen sezon da istikrarlı bir performans sergileyemediğini ekledi. Gana maçında, hızlı savunmacıya karşı hiçbir beklenmedik hamle veya dripling yapamadı. Thomas Tuchel'in ise maç boyunca kanattaki etkisizlikten dolayı birkaç kez memnuniyetsizliğini dile getirdiği kameralara yansıdı.

Şimdi Barcelona taraftarları ve yönetimi, futbolcunun İspanya Ligi'ndeki geleceği konusunda endişeleniyor. Eğer Gordon önümüzdeki maçlarda kendini kanıtlayamazsa, Katalanların bu yatırımı transfer piyasasındaki en başarısız hamlelerden biri olarak değerlendirilebilir. Thomas Tuchel'in ise gelecek maçlarda hücum hattında ciddi rotasyonlara gitmesi bekleniyor.

BarcelonaAnthony GordonİngiltereTransferFutbol
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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