Kapı zilini 133 kez çalan kadın hapse girdi

·85·Dünya
Kapı zilini 133 kez çalan kadın hapse girdi

Güney Kore'de Brezilyalı bir kadın, yabancı bir evin kapı zilini 133 kez çaldığı için mahkeme tarafından cezalandırıldı. Kadına 1 yıl hapis ve ayrıca 2 yıl ertelenmiş hapis cezası verildi.

Öğrenildiğine göre, kadının rahatsız ettiği konut, ünlü K-pop yıldızı Jungkook'un yaşadığı evmiş. Jungkook, BTS grubunun bir üyesi olarak dünya çapında büyük bir popülerliğe sahip.

İsmi açıklanmayan kadın, şarkıcıyı ilk kez geçen yılın Aralık ayından itibaren takip etmeye başlamış. Evin çevresinde defalarca görünerek kapı zilini durmaksızın çalıp rahatsızlık vermiş.

Kolluk kuvvetleri bu durumu ciddiye alarak kadın hakkında gerekli önlemleri aldı. Mahkeme kararına göre, eylemleri özel hayatın gizliliğini ihlal ve taciz olarak değerlendirildi.

Bu olay, hayranlık ve sınırları bilme konusunun bir kez daha ne kadar güncel olduğunu gösterdi.

JungkookBTSGüney Korea
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör
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