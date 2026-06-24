Ukrayna ile sınırı olan Belarus topraklarında bulunan ve Rus dronlarını Ukrayna'daki hedeflere yönlendiren özel retranslatörler (sinyal güçlendirici istasyonlar) 22 Haziran'da aniden faaliyetlerini durdurdu. Bunu Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy gazetecilerle yaptığı görüşmede açıkladı.

Birkaç gün önce Kiev tarafından çok ciddi bir uyarı yapılmıştı. Olaylar nasıl gelişti? Aşağıdaki kronolojide inceleyelim:

Sert ültimatom

19 Haziran 2026

Vladimir Zelenskiy, Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko'ya resmi bir ültimatom verdi. Ültimatomda, Belarus'un Ukrayna ile sınırı olan iki bölgesinde konuşlanmış Rus askeri retranslatörlerinin kaldırılması için tam bir haftalık süre verildi. Talebin yerine getirilmemesi durumunda Ukrayna'nın karşı önlemler alacağı konusunda uyarı yapıldı.

İstasyonların kapatılması

22 Haziran 2026

Verilen sürenin dolmasına çokle vakit kala, sınırdaki tüm retranslatörlerin sinyali beklenmedik bir şekilde kayboldu ve çalışmayı durdurdular.

Söküldüler mi yoksa sadece kapatıldılar mı?

Bu cihazların tamamen imha mı edildiği yoksa sadece şebekeden mi koparıldığı henüz bilinmiyor. Vladimir Zelenskiy, Ukrayna istihbaratının durumu çok dikkatli bir şekilde izlediğini ve her gün raporlar aldığını belirtti.

Ukrayna lideri, «Söküp sökmediklerini şu an bilmiyorum. Ancak bu konuda çalışıyoruz ve durumu çok yakından takip ediyorum. Gerçek şu ki, retranslatörler bugün çalışmıyor» dedi.

«Moskova'nın baskıya uyum sağlamasına yardımcı olmayın!»

Zelenskiy, meselenin sadece dronları yönlendiren istasyonlar olmadığını vurguladı. Belarus topraklarında hala Rus askeri saldırganlığına ve sanayisine yakından destek veren birçok büyük işletme bulunuyor.

Ukrayna tarafına göre, bu tür gizli zincirler ve işletmeler Moskova'nın uluslararası yaptırımlara ve siyasi baskılara uyum sağlamasına olanak tanıyor. Bu da bölgede sabırsızlıkla beklenen barışı daha da geciktiriyor.

Her halükarda, Ukrayna sınırı yakınındaki tehlikeli cihazların kapatılması, Kiev'in sert pozisyonunun verdiği ilk önemli sonuçlardan biri oldu. Durumun ileride nasıl şekilleneceğini izlemeye devam edeceğiz.