Zelenskiy'nin ültimatomu işe yaradı mı? Belarus'taki retranslatörler kapatıldı

·56·Dünya
Zelenskiy'nin ültimatomu işe yaradı mı? Belarus'taki retranslatörler kapatıldı

Ukrayna ile sınırı olan Belarus topraklarında bulunan ve Rus dronlarını Ukrayna'daki hedeflere yönlendiren özel retranslatörler (sinyal güçlendirici istasyonlar) 22 Haziran'da aniden faaliyetlerini durdurdu. Bunu Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy gazetecilerle yaptığı görüşmede açıkladı.

Birkaç gün önce Kiev tarafından çok ciddi bir uyarı yapılmıştı. Olaylar nasıl gelişti? Aşağıdaki kronolojide inceleyelim:

Sert ültimatom

19 Haziran 2026

Vladimir Zelenskiy, Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko'ya resmi bir ültimatom verdi. Ültimatomda, Belarus'un Ukrayna ile sınırı olan iki bölgesinde konuşlanmış Rus askeri retranslatörlerinin kaldırılması için tam bir haftalık süre verildi. Talebin yerine getirilmemesi durumunda Ukrayna'nın karşı önlemler alacağı konusunda uyarı yapıldı.

İstasyonların kapatılması

22 Haziran 2026

Verilen sürenin dolmasına çokle vakit kala, sınırdaki tüm retranslatörlerin sinyali beklenmedik bir şekilde kayboldu ve çalışmayı durdurdular.

Söküldüler mi yoksa sadece kapatıldılar mı?

Bu cihazların tamamen imha mı edildiği yoksa sadece şebekeden mi koparıldığı henüz bilinmiyor. Vladimir Zelenskiy, Ukrayna istihbaratının durumu çok dikkatli bir şekilde izlediğini ve her gün raporlar aldığını belirtti.

Ukrayna lideri, «Söküp sökmediklerini şu an bilmiyorum. Ancak bu konuda çalışıyoruz ve durumu çok yakından takip ediyorum. Gerçek şu ki, retranslatörler bugün çalışmıyor» dedi.

«Moskova'nın baskıya uyum sağlamasına yardımcı olmayın!»

Zelenskiy, meselenin sadece dronları yönlendiren istasyonlar olmadığını vurguladı. Belarus topraklarında hala Rus askeri saldırganlığına ve sanayisine yakından destek veren birçok büyük işletme bulunuyor.

Ukrayna tarafına göre, bu tür gizli zincirler ve işletmeler Moskova'nın uluslararası yaptırımlara ve siyasi baskılara uyum sağlamasına olanak tanıyor. Bu da bölgede sabırsızlıkla beklenen barışı daha da geciktiriyor.

Her halükarda, Ukrayna sınırı yakınındaki tehlikeli cihazların kapatılması, Kiev'in sert pozisyonunun verdiği ilk önemli sonuçlardan biri oldu. Durumun ileride nasıl şekilleneceğini izlemeye devam edeceğiz.

Volodimir ZelenskiUkraynaBelarusRusyaAleksandr Lukaşenko
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Hollanda'da ilk kez küçük bir çocuğa ötanazi uygulandıHollanda'da ilk kez küçük bir çocuğa ötanazi uygulandıBugün, 22:48Erkek Sanılan Kedi DoğurduErkek Sanılan Kedi DoğurduBugün, 22:33Filin Beklenmedik Şefkati: Ceylanı KurtardıFilin Beklenmedik Şefkati: Ceylanı KurtardıBugün, 22:21İspanya'da mağazada kavga: Bayrak nedeniyle tartışma çıktı (video)İspanya'da mağazada kavga: Bayrak nedeniyle tartışma çıktı (video)Bugün, 22:16Kapı zilini 133 kez çalan kadın hapse girdiKapı zilini 133 kez çalan kadın hapse girdiBugün, 21:47İsrail'in İran'a binlerce Starlink cihazını gizlice soktuğu doğru mu?İsrail'in İran'a binlerce Starlink cihazını gizlice soktuğu doğru mu?Bugün, 16:30
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

12 Ağustos'ta nadir olay: gündüz bir an için geceye dönüşecek
12 Ağustos'ta nadir olay: gündüz bir an için geceye dönüşecek
Özbekistan Milli Takımı için endişelenen kedi sosyal medyada herkesi güldürdü
Özbekistan Milli Takımı için endişelenen kedi sosyal medyada herkesi güldürdü
İngiltere'de 11 yaşındaki çocuğun plajdaki buluşu bilim insanlarını şaşırttı
İngiltere'de 11 yaşındaki çocuğun plajdaki buluşu bilim insanlarını şaşırttı
Dünya'nın dönüşü tehlikeli şekilde yavaşlıyor: Bilim insanları uyardı
Dünya'nın dönüşü tehlikeli şekilde yavaşlıyor: Bilim insanları uyardı
Dünyayı hayrete düşüren proje: Hayvansız et üretilen ilk çiftlik faaliyete geçti
Dünyayı hayrete düşüren proje: Hayvansız et üretilen ilk çiftlik faaliyete geçti
1000 Yıllık Sır: Peru'da Yüzünü Elleriyle Kapatmış Mumya Bulundu
1000 Yıllık Sır: Peru'da Yüzünü Elleriyle Kapatmış Mumya Bulundu
Dünyayı rekor sıcaklıkta yıllar bekliyor
Dünyayı rekor sıcaklıkta yıllar bekliyor
Kargalar "işe girdi": sokakları temizleyip ödül alıyorlar
Kargalar "işe girdi": sokakları temizleyip ödül alıyorlar