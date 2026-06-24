Erkek Sanılan Kedi Doğurdu

İzmir'de yaşayan Aylin isimli kadın, Jengo adındaki kedisiyle ilgili beklenmedik bir durumla karşılaştı. Bir yıl boyunca erkek olduğunu sandığı kedisi aniden yavrular dünyaya getirdi.

Şaşkına dönen kadın hemen veterinerle iletişime geçti. Yapılan incelemeler sonucunda Jengo'nun çok nadir görülen doğuştan gelen bir durum olan hermafroditizm (çift cinsiyetlilik) ile doğduğu belirlendi.

Uzmanlar, bu durumun çok nadir olduğunu ve yaklaşık her 6 milyon vakadan birinde görüldüğünü belirtti.

İşin ilginç yanı, Jengo'nun dünyaya getirdiği yavrulardan birinde de aynı durumun gözlemlenmiş olmasıdır. Yani o da çift cinsiyetli olarak doğmuş.

Bu olay sosyal medyada geniş yankı uyandırarak birçok kişiyi hayrete düşürdü.