1832 yılında doğan kaplumbağa hâlâ yaşıyor (video)

·32·Dünya
1832 yılında doğan kaplumbağa hâlâ yaşıyor (video)

Jonathan isimli 194 yaşındaki kaplumbağa, resmi olarak Guinness Dünya Rekorları'na girdi. Gezegenin en yaşlı kara hayvanı, Napolyon'un son sürgün yeri olan Saint Helena adasında yaşıyor. Ada yönetimi bu bilgiyi paylaştı.

Haberde, «dünyanın bilinen en yaşlı kara hayvanı ve adanın herkes tarafından sevilen yerlisi olan Jonathan'ın resmi olarak Guinness Dünya Rekorları tarafından tanındığı» belirtildi.

Ada hükümetinin basın servisi, Jonathan'ın yaşı oldukça ilerlemiş olmasına rağmen hâlâ çeşitli halk etkinliklerine aktif olarak katıldığını bildirdi.

Saint Helena Valisi Nigel Phillips de bu olayla ilgili görüşlerini paylaştı.

Dev kaplumbağa yeşil çimlerin üzerinde duruyor.

Phillips, Jonathan'ın birçok nesil boyunca adanın kendine özgü bir sembolü ve toplumsal hafızanın ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı.

Vali, «Küresel ölçekteki bu tanınma, toplumumuzun zaten bildiği bir gerçeği bir kez daha doğruladı. Jonathan sadece yaşıyla şaşırtıcı bir canlı değil, aynı zamanda Saint Helena adası ve halkı için gerçekten eşsiz bir olaydır» dedi.

Bilgi olarak, bu dev hayvan «Aldabra dev kaplumbağası» türüne aittir ve bu türün temsilcileri genellikle 150 yıla kadar yaşarlar.

Jonathan ise 1832 yılında doğmuş ve 1882 yılında Seyşeller adalarından Saint Helena adasına getirilmiştir.

JonathanSaint HelenaNapolyonGuinnessSeychelles
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Başörtüsüz Şarkı Söyleyen Şarkıcıya 74 Kırbaç CezasıBaşörtüsüz Şarkı Söyleyen Şarkıcıya 74 Kırbaç CezasıBugün, 19:36Kurye, öğrenciler yerine sınava girerek 3 milyon dolar kazandıKurye, öğrenciler yerine sınava girerek 3 milyon dolar kazandıBugün, 17:59Kazakistan'da Doğum Oranları Keskin Şekilde Düştü, Yeni RekorKazakistan'da Doğum Oranları Keskin Şekilde Düştü, Yeni RekorBugün, 17:44Öğrencilerin Yerine Sınava Girip Milyonlar Kazanan Kurye Hapse AtıldıÖğrencilerin Yerine Sınava Girip Milyonlar Kazanan Kurye Hapse AtıldıBugün, 16:26İngiltere'de üç yaşındaki çocuk timsah kafesine atıldıİngiltere'de üç yaşındaki çocuk timsah kafesine atıldıBugün, 02:19İngiltere'de 3 yaşındaki çocuğu timsah kafesine attığı şüphesiyle bir adam tutuklandıİngiltere'de 3 yaşındaki çocuğu timsah kafesine attığı şüphesiyle bir adam tutuklandıDün, 23:45
İlanlarİş birliği
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

12 Ağustos'ta nadir olay: gündüz bir an için geceye dönüşecek
12 Ağustos'ta nadir olay: gündüz bir an için geceye dönüşecek
Dünya'nın dönüşü tehlikeli şekilde yavaşlıyor: Bilim insanları uyardı
Dünya'nın dönüşü tehlikeli şekilde yavaşlıyor: Bilim insanları uyardı
İngiltere'de 11 yaşındaki çocuğun plajdaki buluşu bilim insanlarını şaşırttı
İngiltere'de 11 yaşındaki çocuğun plajdaki buluşu bilim insanlarını şaşırttı
Dünyayı hayrete düşüren proje: Hayvansız et üretilen ilk çiftlik faaliyete geçti
Dünyayı hayrete düşüren proje: Hayvansız et üretilen ilk çiftlik faaliyete geçti
En çok altın üreten lider ülkelerin sıralaması açıklandı
En çok altın üreten lider ülkelerin sıralaması açıklandı
Dünyayı rekor sıcaklıkta yıllar bekliyor
Dünyayı rekor sıcaklıkta yıllar bekliyor
Bu hafta gökyüzünde nadir görülen Mavi Ay belirecek
Bu hafta gökyüzünde nadir görülen Mavi Ay belirecek
En güzel kadınların yaşadığı ülkelerin sıralaması açıklandı
En güzel kadınların yaşadığı ülkelerin sıralaması açıklandı