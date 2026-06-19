1832 yılında doğan kaplumbağa hâlâ yaşıyor (video)

Jonathan isimli 194 yaşındaki kaplumbağa, resmi olarak Guinness Dünya Rekorları'na girdi. Gezegenin en yaşlı kara hayvanı, Napolyon'un son sürgün yeri olan Saint Helena adasında yaşıyor. Ada yönetimi bu bilgiyi paylaştı.

Haberde, «dünyanın bilinen en yaşlı kara hayvanı ve adanın herkes tarafından sevilen yerlisi olan Jonathan'ın resmi olarak Guinness Dünya Rekorları tarafından tanındığı» belirtildi.

Ada hükümetinin basın servisi, Jonathan'ın yaşı oldukça ilerlemiş olmasına rağmen hâlâ çeşitli halk etkinliklerine aktif olarak katıldığını bildirdi.

Saint Helena Valisi Nigel Phillips de bu olayla ilgili görüşlerini paylaştı.

Phillips, Jonathan'ın birçok nesil boyunca adanın kendine özgü bir sembolü ve toplumsal hafızanın ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı.

Vali, «Küresel ölçekteki bu tanınma, toplumumuzun zaten bildiği bir gerçeği bir kez daha doğruladı. Jonathan sadece yaşıyla şaşırtıcı bir canlı değil, aynı zamanda Saint Helena adası ve halkı için gerçekten eşsiz bir olaydır» dedi.

Bilgi olarak, bu dev hayvan «Aldabra dev kaplumbağası» türüne aittir ve bu türün temsilcileri genellikle 150 yıla kadar yaşarlar.

Jonathan ise 1832 yılında doğmuş ve 1882 yılında Seyşeller adalarından Saint Helena adasına getirilmiştir.