Deezer Yeni Remix Lab Özelliğini Tanıttı: Hayranlar Artık Şarkıları Yasal Olarak Remiksleyebilecek

Küresel müzik akış hizmeti Deezer, yeni “Remix Lab” özelliğini tanıttı. Bu yenilik, hayranların sevdikleri şarkıları yaratıcı bir şekilde yeniden düzenlemesine (remikslemesine) olanak tanıyor. En önemlisi, bu süreç orijinal sanatçıların ve telif hakkı sahiplerinin onayıyla gerçekleştiriliyor ve sanatçılar her dinlemeden gelir elde etmeye devam ediyor. Techcrunch.com haber veriyor.

Şu anda YouTube ve Spotify dahil birçok rakip platform, yapay zeka (AI) yardımıyla remiksler oluşturmaya odaklanıyor. Ancak Deezer farklı bir yol izlemeyi tercih etti. ixbt.com verilerine göre Remix Lab, uygulama içi özel araçlar aracılığıyla çalışıyor. Kullanıcılar şarkının temposunu değiştirebilir, “reverb” efekti ekleyebilir veya tür ve tarzı tamamen yenileyebilir.

Yapay Zekaya Karşı Mücadele ve Telif Hakları

Deezer, müzik endüstrisinde yapay zekanın aşırı yaygınlaşmasına karşı uzun süredir duruş sergiliyor. Platform, yakın zamanda Spotify ve Apple Music gibi servislerdeki çalma listelerini analiz ederek AI tarafından oluşturulan şarkıları tespit eden bir araç da devreye almıştı. Şirket, bu tür parçaları önerilerinden çıkaran az sayıdaki servisten biri konumunda.

Deezer CEO'su Alexis Lanternier, “Bu remiks aracı, hayranların yaratıcı sürece doğrudan katılmasına ve sevdikleri müziklerle daha yakın bir bağ kurmasına olanak tanıyor” diyor. Lanternier, tüm özelliklerin sanatçıların tam katılımı ve haklarına saygı duyularak geliştirildiğini ve her parça için maksimum geliri güvence altına aldığını vurguluyor.

Remix Lab özelliği şu an için test aşamasında Fransa'da kullanıma sunuldu. Kullanıcılar Céline Dion, Alain Souchon, Alonzo ve Ronisia gibi ünlü Fransız sanatçıların eserlerini yeniden düzenleyebilecekler. Gelecekte bu hizmetin diğer ülkelerde de hayata geçirilmesi planlanıyor.

Sektör İçin Yeni Bir Yön

Müzik endüstrisi uzmanlarına göre, Deezer'ın sunduğu bu model, AI “istilasına” karşı etkili bir alternatif olabilir. Projenin başarılı olması durumunda, diğer akış platformlarının da telif haklarını koruyarak hayranlarla etkileşim kurmanın bu yöntemini seçmesi bekleniyor.

Ayrıca, Deezer Club kapsamında özel yarışmalar da düzenleniyor. En iyi remiks yazarları Eylül ayının başında açıklanacak. Kazanan parçalar Deezer platformundaki özel bir çalma listesine eklenecek ve yazarlar Deezer Purple Door etkinlikleri için biletler ile özel hediyelerle ödüllendirilecek.